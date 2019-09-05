Черчесов: Матч отбора Евро-2020 со сборной Шотландии будет за шесть очков

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— В каком состоянии сборная России подходит к игре с Шотландией?

— У нас было всего несколько дней, чтобы оценить ситуацию по игрокам. Уже вчера было состояние достаточно хорошее, сегодня на тренировке не давали никаких нагрузок. Убежден, все идет своим чередом. Самое главное, нет травм и болячек, все готовятся к игре.

— В команде есть игроки, у которых нет опыта игры за сборную. Насколько Николай Комличенко и Зелимхан Бакаев уже поняли ваши требования, насколько они готовы к этому и могут ли они выйти завтра с первых минут?

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— Опыт подсказывает, что очень редко новый футболист сразу начинает проявлять себя на поле, чувствовать себя в команде своим. Комличенко и Бакаев уже второй раз подряд на сборе в команде, осваиваются, наблюдаем за ними, будем делать выводы. Вне зависимости от того, молодой это игрок или опытный, если он готов, то получит шанс. Завтра игра не рядовая, надо подумать, кто должен выйти и делать результат.

— Александр Головин сказал, что уже окончательно адаптировался в чемпионате Франции. Он стал сильнее за последний год?

— Думаю, Артем мне поможет ответить на ваш вопрос, потому что игроки больше общаются между собой и делятся какими-то настроениями. То, что я замечаю, Головин прошлые два матча за сборную провел на хорошем уровне. Чемпионат Франции стартовал, Саша провел несколько матчей. Понятно, что есть клуб и есть сборная. Есть его позиция в «Монако» и свой результат. Но мы смотрим на то, не как играет команда, а как играет футболист. Он играл на разных позициях, его физическое состояние нас устраивает. Какие задания в клубе он получает, мы не знаем. Поэтому отталкиваемся от того, что хотим видеть и что нам делать.

— Считаете ли вы, что завтрашняя победа сборной России окончательно лишит Шотландию шанса на прямой выход из группы?

— Не каждый день играем против шотландцев. Мы прекрасно понимаем, кто наш соперник, внимательно смотрим в таблицу. Завтра будет игра за шесть очков.

Понятно, как бы игра не складывалась, останется еще пять матчей. Можно разыграть еще 18 очков, математикой не хотим заниматься. Завтра игра, у команд одинаковые шансы.

— Здесь вы играли в 1994 году против Шотландии. Что помните о той игре, атмосфере?

— Да, сыграли 1:1. Прямо перед выходом на поле меня попросили поменять свою футболку, потому что она была одного цвета с рефери.

— Двумя годами ранее сборная проиграла шотландцам со счетом 0:3, а вы были в запасе. Вы приводили пример своим игрокам сейчас, чтобы мотивировать их?

— Нет, тем более, как вы сказали, я был в запасе.

— В прежние годы, когда приходила пора решающих матчей для сборной, вся страна испытывала волнение. За последний год сборная прибавила в уверенности. Вы уверены сейчас?

— Неправильно говорить, что есть важные матчи и не важные. Когда ты под флагом и гимном, делить матчи невозможно. Мы готовимся к игре одинаково. Иногда результат бывает другим. Если мы хотим добиваться успеха, надо верить в свои силы.

Дзюба: Не хотим выдавать всех секретов, соперник слушает нас

— Артем, какие сильные и слабые стороны можете выделить у сборной Шотландии, на что Станислав Саламович просит обратить особое внимание?

— Не хотелось бы всех секретов выдавать сейчас, соперник нас слушает. Все мы понимаем, в какой футбол играет Шотландия, ее сильные стороны. Робертсон выделяется у них на общем фоне. Внимательно еще сегодня изучим соперника. Это крепкая команда, любящая атаковать флангами. Мы прекрасно понимаем, с кем играем, как действовать, все увидите на поле, не хочу говорить, чтобы они ничего не поменяли, у них есть определенный стиль, под который мы готовимся.

— Стадион «Хэмпден Парк» примет матчи чемпионата Европы-2020. Что можете отметить в арене, можете сравнить его с российскими стадионами?

— Газон очень хороший, это правда. Что касается сравнения, то у нас все стадионы без беговых дорожек, а здесь болельщики сидят чуть подальше. Но мы привыкли, у нас были «Лужники», где трибуны были далеко. Для футболистов очень хорошая погода и газон, все остальное не интересует. Главное — атмосфера, что-что, а в Шотландии всегда умели болеть.

Я бывал на матче здесь, можно даже сказать, что присутствовал, когда «Спартак» играл с «Селтиком». Фанаты здесь потрясающие, хотелось бы, чтобы наших приехало как можно больше и поддержали нас. Завтра надеемся на потрясающую атмосферу и хотим здесь победить.

— Вы все понимаете из того, что говорят шотландские журналисты? И какие ваши три любимых английских слова, которые можно произнести здесь?

— Три любимых слова произносить здесь нельзя (смеется). Что-то понимаю, но не все. Напрягает то, что не могу понять все. Англия сейчас ассоциируется с футболом. Мне нравится Юрген Клопп и «Ливерпуль», мне нравится, как они играют, как ведет себя тренер. Хочется окунуться в атмосферу британского футбола, сыграть против шотландцев. Завтра помимо футбола будет борьба характеров. Кто больше выиграет единоборств и кто будет более агрессивным, у того будет больше шансов победить.

— Чарли Малгрю, который играл против «Спартака» и вас, сказал, что будет с нетерпением ждать физической игры против вас. Что можете ответить ему?