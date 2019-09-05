Главный тренер сборной Шотландии назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав

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Матч между сборными Шотландии и России пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго 6 сентября, начало игры — 21:45 мск.

«Не считаю, что нужно уделять много внимания завтрашней игре, у нас впереди еще три матча, — сказал Кларк. — Сборной Шотландии нужно набрать то количество очков, которое позволит выйти на чемпионат Европы. Нам нужна большая победа, она позволит привлечь фанатов на нашу сторону. Думаю, мы хорошо подготовились — у нас есть понимание того, как сыграет сборная России, надеюсь, оно правильное и мы выбрали верную тактику, но, в первую очередь, мы должны отталкиваться от себя».

9 сентября подопечные Кларка сыграют с бельгийцами, а 10 октября проведут гостевую встречу против сборной России. «Является ли предстоящий матч лучшим шансом набрать три очка? Если думать пессимистично, то завтрашний матч — лучший шанс победить в трех ближайших матчах. А если оптимистично, то мы хотим побеждать в каждом матче, у нас хорошая статистика матчей дома (шотландцы не проигрывают домашние игры на протяжении 4,5 лет — прим. ТАСС), надеюсь, нам удастся продолжить ее», — добавил специалист.

«Россия на чемпионате мира доказала, что является одной из крупнейших футбольных держав, с таким соперником всегда непросто. Что еще могу сказать о сборной России, помимо чемпионата мира? Знаю, что команда России очень сильна. У нее отличные футболисты и отличная организация игры», — отметил Кларк.