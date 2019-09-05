Исламхан рассказал о настрое сборной Казахстана на гостевой матч с Кипром в отборе на Евро-2020

«Команда Кипра очень сильная. Мы готовы к игре, подготовка прошла успешно. Завтра игра покажет все. Нам предстоит серьезная игра. И команда Кипра, и мы хотим добиться лучшего результата», — отметил Исламхан.

Напомним, что сборная Казахстана встретится с Кипром 6 сентября в Никосии — игра начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Перед этой встречей у гостей шесть очков, а у хозяев — три.