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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан рассказал о настрое сборной Казахстана на гостевой матч с Кипром в отборе на Евро-2020

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан принял участие в предматчевой пресс-конференции к предстоящему матчу отборочного цикла Евро-2020 с Кипром и рассказал о готовности команды, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

«Команда Кипра очень сильная. Мы готовы к игре, подготовка прошла успешно. Завтра игра покажет все. Нам предстоит серьезная игра. И команда Кипра, и мы хотим добиться лучшего результата», — отметил Исламхан.

Напомним, что сборная Казахстана встретится с Кипром 6 сентября в Никосии — игра начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Перед этой встречей у гостей шесть очков, а у хозяев — три.

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