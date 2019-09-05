Капитан сборной Шотландии по футболу назвал команду России очень сильным соперником

Матч между сборными Шотландии и России пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго 6 сентября, начало игры — 21:45 мск.
«Стив Кларк (главный тренер сборной Шотландии — прим. ТАСС) вернул нам веру в себя, завтра мы будет выкладываться на 200 процентов. Нам нужна эта победа, мы должны показать, что Шотландия умеет играть в футбол, — сказал Робертсон. — Надеюсь, завтра вы это увидите в матче против очень сильного соперника — сборной России. Но если сравнивать игроков один на один, то у нас сильная команда».
После четырех матчей сборная Шотландии занимает четвертое место в отборочной группе I, набрав 6 очков, россияне идут вторыми с 9 набранными баллами. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), на пятом месте идет сборная Кипра (3), на шестом — команда Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.