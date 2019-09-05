Капитан сборной Шотландии по футболу назвал команду России очень сильным соперником

«Стив Кларк (главный тренер сборной Шотландии — прим. ТАСС) вернул нам веру в себя, завтра мы будет выкладываться на 200 процентов. Нам нужна эта победа, мы должны показать, что Шотландия умеет играть в футбол, — сказал Робертсон. — Надеюсь, завтра вы это увидите в матче против очень сильного соперника — сборной России. Но если сравнивать игроков один на один, то у нас сильная команда».