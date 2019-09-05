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21:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главные встречи в истории противостояния сборных России и Шотландии

ЕВРО-2020, Михаил Гончаров. В пятницу футболисты сборной России в рамках отборочного турнира ЕВРО-2020 сыграют с командой Шотландии. В истории противостояния двух сборных насчитывается семь матчей. Самые интересные из них — в материале РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Нынешняя встреча состоится 6 сентября в Глазго и начнется в 21:45 мск. Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 9 очков, шотландцы идут на четвертом месте с шестью баллами.

Лучшая команда Европы

Шотландия — СССР — 0:2. 1967 год

В середине 60-х годов западная пресса высоко оценивала сборную СССР: еженедельник France football в 1967 году признавал советскую команду сильнейшей в Европе. В мае того года Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Игорь Численко и другие именитые игроки сборной Советского Союза прибыли в Глазго на первую в истории игру между Шотландией и СССР.

Шотландский футбол середины 60-х славился успехами клубных команд — «Глазго Рейнджерс» и «Селтик» были постоянными фаворитами европейских турниров, а их игроки являлись главными действующими лицами национальной команды. Также в том составе выделялся легенда «Манчестер Юнайтед» Денис Лоу.

В начале встречи небольшим преимуществом владели хозяева поля, но на 17-й минуте сборная СССР вышла вперед благодаря автоголу Томми Джеммела. Защитник британцев в простейшей ситуации отдавал пас своему вратарю, но не рассчитал силы, в результате чего мяч по высокой дуге перепрыгнул через голкипера и оказался в сетке.

Второй гол оказался не таким курьезным, но не менее зрелищным: на 41-й минуте Федор Медвидь обыграл оппонента и точно пробил в дальний угол, установив окончательный результат — 0:2.
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Решающая игра за выход в плей-офф

СССР — Шотландия -2:2. 1982 год

Впервые в официальных турнирах сборные СССР и Шотландии встретились на чемпионате мира 1982 года в Испании. Советские футболисты на групповом этапе турнира уступили бразильцам и обыграли сборную Новой Зеландии; для выхода в плей-офф сборной СССР достаточно было сыграть с британцами вничью.

Джо Джордан в первом тайме вывел свою команду вперед. Форвард воспользовался ошибкой Александра Чивадзе, не сумевшего обработать мяч, и реализовал выход один на один, пробив Рината Дасаева.

Во втором тайме Чивадзе, вовремя подключившись в штрафную шотландцев, исправил свою оплошность и сравнял счет — 1:1.

На 85 минуте центральные защитники сборной Шотландии не разобрались, кто должен быть первым на мяче, позволив Рамазу Шенгелии без проблем переиграть голкипера Алана Рафа и вывести советскую команду вперед.

Через минуту британцы сравняли счет, но такой результат устроил сборную СССР, которая пробилась в плей-офф мундиаля.

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Мистика при пробитии в пустые ворота

Шотландия — СНГ — 3:0. 1992 год

Через 10 лет после чемпионата мира в Испании команды встретились вновь. На ЕВРО-92 в Швецию вместо сборной СССР отправилась сборная СНГ. Команда, которой руководил Анатолий Бышовец, после матчей с ФРГ и Нидерландами сохраняла шансы на выход из группы, и все решалось в последней игре с шотландцами.

Для продолжения борьбы в плей-офф команде СНГ необходимо было побеждать с разницей в два мяча.

Но уже в первом тайме футболисты сборной Шотландии дважды огорчили Дмитрия Харина. «При удачном раскладе та команда могла добиться чего-то большего, нежели просто групповой этап Евро, — говорил РИА Новости участник той встречи полузащитник сборной СНГ Игорь Добровольский. — При везении могли бы выходить из группы. По игре мы же выглядели неплохо. Тотальное невезение просто: в матче с Шотландией человек бьет в угловой флажок — мяч попадает в ногу нашему защитнику и летит в другой угол — нам залетает гол. И так несколько раз. Я лично бил в пустые ворота, а там человек откуда-то появлялся и отбивал удар. Мистика».

Во втором тайме после серии грубых ошибок футболистов сборной СНГ шотландцы заработали пенальти, который четко реализовал Гари Макаллистер. Итоговый счет — 3:0. Сборная СНГ не смогла выйти в плей-офф турнира.

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Полная история встреч сборных России и Шотландии:

10 мая 1967 года. Товарищеский матч. Шотландия — СССР — 0:2.

14 июня 1971 года. Товарищеский матч. СССР — Шотландия — 1:0.

22 июня 1982 года. Групповой этап чемпионат мира-82. Шотландия — СССР — 2:2.

6 февраля 1991 года. Товарищеский матч. Шотландия — СССР — 0:1.

18 июня 1992 года. Чемпионат Европы-92. Шотландия — СНГ — 3:0.

16 ноября 1994 года. Отборочный турнир Евро-96. Шотландия — Россия — 1:1.

29 марта 1995 года. Отборочный турнир Евро-96. Россия — Шотландия — 0:0.

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