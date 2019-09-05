Итальянские футболисты одержали волевую победу над армянами в матче отбора ЧЕ-2020

Источник: AP 2019

Дубль сделал форвард сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти (28-я и 80-я минуты), еще один мяч на счету полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини (77). В составе сборной Армении отличился форвард «Сочи» Александр Карапетян (11). На 45-й минуте Карапетян получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Пеллегрини вышел на поле на 61-й минуте, заменив нападающего Федерико Кьезу.

На матче присутствовал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин. Гол сборной Армении стал вторым, который команда Италии пропустила в рамках текущего отбора на чемпионат Европы. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с немцем Даниэлем Зибертом.

В турнирной таблице группы J лидирует команда Италии (15 очков после пяти матчей), второе место занимают финны (9 очков, 4 матча), третье — армяне (6 очков, 5 матчей), четвертое — греки (4 очка, 4 матча), пятое — сборная Боснии и Герцеговины (4 очка, 4 матча), шестое — команда Лихтенштейна (0 очков, 4 матча). Поединки между сборными Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна, а также командами Финляндии и Греции состоятся позднее в четверг, начало обеих встреч в 21:45 мск.

В шестом туре итальянцы сыграют с финнами в воскресенье, в этот же день армяне встретятся с боснийцами.