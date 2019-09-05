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21:05 (мск), источник: ТАСС

Итальянские футболисты одержали волевую победу над армянами в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 5 сентября. Сборная Италии по футболу на выезде одержала волевую победу над командой Армении со счетом 3:1 в матче пятого тура группы J в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: AP 2019

Дубль сделал форвард сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти (28-я и 80-я минуты), еще один мяч на счету полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини (77). В составе сборной Армении отличился форвард «Сочи» Александр Карапетян (11). На 45-й минуте Карапетян получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Пеллегрини вышел на поле на 61-й минуте, заменив нападающего Федерико Кьезу.

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На матче присутствовал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин. Гол сборной Армении стал вторым, который команда Италии пропустила в рамках текущего отбора на чемпионат Европы. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с немцем Даниэлем Зибертом.

В турнирной таблице группы J лидирует команда Италии (15 очков после пяти матчей), второе место занимают финны (9 очков, 4 матча), третье — армяне (6 очков, 5 матчей), четвертое — греки (4 очка, 4 матча), пятое — сборная Боснии и Герцеговины (4 очка, 4 матча), шестое — команда Лихтенштейна (0 очков, 4 матча). Поединки между сборными Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна, а также командами Финляндии и Греции состоятся позднее в четверг, начало обеих встреч в 21:45 мск.

В шестом туре итальянцы сыграют с финнами в воскресенье, в этот же день армяне встретятся с боснийцами.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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Армения
1:3
Первый тайм: 1:1
Италия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа J5.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Армен ГюльбудагянцРоберто Манчини
Голы
Александр Карапетян(Тигран Барсегян)11′
Андреа Белотти(Эмерсон)28′
Лоренцо Пеллегрини(Леонардо Бонуччи)77′
Андреа Белотти80′
Составы команд
16Арам Айрапетян
21Джанлуиджи Доннарумма
19Армен Амбарцумян
16Алессандро Флоренци
13Камо Оганесян
4Эмерсон
2Андре Чалишир
13Алессио Романьоли
3Вараздат Ароян
19Леонардо Бонуччи
18Генрих Мхитарян
6Марко Верратти
26′
20Александр Карапетян
27′45+1′
8Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
6Карлен Мкртчян
9Андреа Белотти
11Тигран Барсегян
48′57′
18Николо Барелла
59′69′
22Саркис Адамян
12Стефано Сенси
10Геворг Казарян
26′82′
14Федерико Кьеза
61′
9Эдгар Бабаян
7Лоренцо Пеллегрини
5Артак Григорян
57′
10Федерико Бернардески
83′
21Румян Овсепян
15Кевин Лазанья
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)17
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые10
14Фолы7
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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