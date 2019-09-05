Текущие события
Футбол. Сборные
04:00
Гондурас
Пуэрто-Рико
Футбол. Сборные
перерыв
Перу
Эквадор
00
Футбол. Сборные
05:00
Чили
Аргентина
Футбол. Чемпионат Европы
5.09
Ирландия
Швейцария
11
Футбол. Чемпионат Европы
5.09
Гибралтар
Дания
06
Футбол. Чемпионат Европы
5.09
Румыния
Испания
12
Футбол. Чемпионат Европы
5.09
Норвегия
Мальта
20
Футбол. Чемпионат Европы
5.09
Фарерские острова
Швеция
04
Футбол. Чемпионат Европы
5.09
Израиль
Македония
11
Футбол. Чемпионат Европы
5.09
Финляндия
Греция
10
Футбол. Чемпионат Европы
5.09
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
50
Футбол. Сборные
5.09
Черногория
Венгрия
21
Футбол. Сборные
5.09
Северная Ирландия
Люксембург
10
Футбол. Сборные
5.09
Саудовская Аравия
Мали
11
Футбол. Чемпионат Европы
5.09
Армения
Италия
13
Футбол. Сборные
5.09
Южная Корея
Грузия
22
Все события
Фоторепортажи
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
7Поветкин победил Хьюи Фьюри в чемпионском бою
5 сентября, источник: ТАСС

Испанские футболисты одержали пятую победу подряд в рамках отбора на ЧЕ-2020

ТАСС, 5 сентября. Сборная Испании по футболу на выезде победила команду Румынии со счетом 2:1 в матче пятого тура группы F в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Наверх
Источник: AP 2019

Для испанцев эта победа стала пятой подряд в текущей квалификации, мячи в ее составе забили защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос (29-я минута, с пенальти) и нападающий немецкой «Боруссии» (Дортмунд) Пако Алькасер (47). У сборной Румынии отличился нападающий английского «Брайтона» Флорин Андоне (59). Андоне заменил нападающего болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешеру на 56-й минуте. На 79-й минуте был удален защитник сборной Испании и «Реала Сосьедада» Диего Льоренте.

Читайте также
Футбол во всей красе: возобновляются матчи отбора на ЕВРО-2020

Рамос вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Испании (21 мяч), лидером является Давид Вилья (59 мячей в 98 встречах). Рамос забивает в восьмой из девяти последних встреч в составе сборной Испании. Он провел 166-ю встречу в футболке национальной сборной, лидером является вратарь Икер Касильяс (167). Игру обслуживала судейская бригада во главе с немцем Денизом Айтекином.

В других матчах группы F шведы на выезде разгромили сборную Фарерских островов (4:0), норвежцы дома победили команду Мальты (2:0). В турнирной таблице группы F после пяти туров на первом месте идет сборная Испании (15 очков), на втором — команда Швеции (10), третьем — сборная Норвегии (8), четвертом — команда Румынии (7), пятом — сборная Мальты (3), шестом — команда Фарерских островов (0).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа D, 5.09.2019, 21:45

Гибралтар0Дания6

В матчах группы D сборная Дании на выезде разгромила команду Гибралтара (6:0), ирландцы дома сыграли вничью со швейцарцами (1:1). В матче группы G израильтяне дома сыграли вничью с северомакедонцами (1:1). В матчах группы J боснийцы дома крупно победили команду Лихтенштейна (5:0), финны дома с минимальным счетом обыграли греков (1:0). В шестом туре группы F, который пройдет в воскресенье, испанцы примут сборную Фарерских островов, шведы дома сыграют с норвежцами, румыны — со сборной Мальты.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Румыния
1:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа F5.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)National Arena
Главные тренеры
Козмин КонтраЛуис Энрике
Голы
Флорин Андоне59′
Серхио Рамос29′
Пако Алькасер47′
Составы команд
12Чиприан Тэтэрушану
13Кепа Аррисабалага
90+2′
2Ромарио Бензар
22Гонсалес Хесус Навас
3Алин Тошка
18Жорди Альба
5Йонуц Неделчару
3Диего Льоренте
79′
6Влад Кирикеш
15Серхио Рамос
29′
21Драгош Григоре
8Ньигес Сауль
76′
18Рэзван Марин
31′
17Фабиан Руис
9Джордже Пушкаш
5Серхио Бускетс
8Николае Станчу
63′
19Пако Алькасер
84′
11Янис Хаджи
4Марио Эрмосо
17Чиприан Дяк
71′
19Морено Родриго
71′
10Александру Максим
12Микель Оярсабаль
13Клаудиу Кешеру
56′
6Дани Себальос
76′
23Флорин Андоне
7Пабло Сарабия
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
10Удары (всего)21
3Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
5Угловые12
8Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДениз Айтекин(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Румыния
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Матч за 6 очков: Россия в отборе Евро сыграет против Шотландии
Хотели уйти, но не вышло. Главные неудачники трансферного окна
СМИ: В контракте Месси есть опция о досрочном расторжении
Работающий в КХЛ канадец рассказал о страхе перед Россией
Выйдут ли по УДО. Кокорина и Мамаева ждет судьбоносный день
Болельщик «Спартака» выиграл миллион, забив с углового (видео)
Главные встречи в истории противостояния России и Шотландии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь