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00:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч за 6 очков: сборная России в отборе Евро-2020 сыграет против Шотландии

ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Футболисты сборной России в пятницу проведут гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии. Встреча пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и начнется в 21:45 мск.

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Статистика не в пользу России

К матчу команды подходят соседями по турнирной таблице группы I. Сборная России занимает второе место, набрав в четырех играх 9 очков. Шотландцы расположились на четвертой строчке, имея в активе 6 баллов. В случае победы сборная России может оторваться от одного из конкурентов на 6 очков.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 6.09.2019, 21:45

Шотландия-Россия-

«Внимательно смотрим в таблицу, это игра за шесть очков. Понятно, как бы игра ни складывалась, останется еще пять матчей. Можно разыграть еще 18 очков, математикой не хотим заниматься», — предупредил журналистов главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Тренер по-своему прав — история встреч с шотландцами не в пользу российской команды. Самым памятным матчем между сборными России и Шотландии можно назвать встречу на чемпионате Европы 1992 года: сборной СНГ для выхода в плей-офф нужна была победа, а получилось поражение со счетом 0:3 от команды, досрочно лишившейся шансов выйти из группы. Черчесов провел тот матч на скамейке запасных.

По словам тренера, при подготовке к предстоящему матчу он ничего не говорил футболистам об игре 27-летней давности. Еще две игры между соперниками состоялись в рамках отбора на Евро-1996: в Глазго на «Хэмпден Парк» команды сыграли со счетом 1:1, в Москве же была зафиксирована нулевая ничья. В Глазго ворота сборной России защищал уже Черчесов.

После объявления состава на матчи с Шотландией и Казахстаном (9 сентября в Калининграде) тренерскому штабу российской команды пришлось вносить изменения: вместо получившего травму полузащитника Алексея Миранчука был вызван Руслан Камболов («Краснодар»). К счастью для тренеров, в ходе подготовки к игре других потерь не было, и к матчу сборная России походит в боевом составе, о чем и сказал главный тренер.

«Шотландцы играют в быстрый футбол на быстрых атаках. Моменты в игре соперника разобрали как хорошие, так и отрицательные. На выезде везде тяжело играть. Важно в первые 15 минут почувствовать игру. Думаю, мы будем готовы. Соперник играет дома, у него, может, будет больше уверенности, но мы едем туда не как гости, а как хозяева, которые играют на чужом поле. Наша задача — играть максимально агрессивно и на победу», — поделился мнением Камболов.

В общении с журналистами Черчесов не стал говорить, кто сможет выйти на поле, но дал понять, что новички в сборной не сразу начинают проявлять себя. «Опыт подсказывает, что очень редко новый футболист сразу начинает проявлять себя на поле. Николай Комличенко и Зелимхан Бакаев осваиваются, наблюдаем за ними. Если игрок готов, то получит шанс. Завтра игра не рядовая, надо подумать, кто должен выйти и делать результат», — отметил Черчесов.

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Шотландская крепость

Последним крупным турниром, в котором шотландцы приняли участие, стал чемпионат мира 1998 года. С тех пор команда не смогла квалифицироваться на десять мировых и европейских форумов. Старт в отборе Евро-2020 сборной Шотландии не удался: поражение от казахстанцев (0:3) и победа над Сан-Марино (2:0) привели к отставке Алекса Маклиша, место которого занял Стив Кларк.

Знаменитый защитник лондонского «Челси», сыгравший за клуб более 300 матчей в 1980—1990-х годах, в своей первой игре добился победы над киприотами (2:1), но затем команда крупно уступила бельгийцам (0:3). «Команда в порядке, я доволен. Всё хорошо, надеюсь, выведу сильную команду, с нетерпением жду матча против сборной России. Не считаю, что нам нужно уделять основное внимание игре против россиян, нам надо набирать очки в любой игре. Надеюсь, мы победим», — сказал Кларк журналистам.

Сборная Шотландии не проигрывает на своем поле в официальных матчах с сентября 2015 года. «Мы надеемся продолжить эту серию. Мы подготовились к России хорошо, есть понимание, как соперник будет играть. Надеюсь, мы сделали все правильно. В первую очередь мы концентрируемся на своей игре», — отметил тренер.

Самым известным футболистом нынешнего состава шотландской команды является защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Капитан сборной Шотландии, играя в английском «Халл Сити», успел поработать с российским тренером Леонидом Слуцким.

«Главная мотивация — форма команды, как мы развиваемся. За второе место в группе будут бороться Шотландия и Россия. Мы не в первый раз играем с ней, постараемся показать лучший результат, чем в прошлый раз. Будет большая игра, мы покажем всё, на что способны», — сказал Робертсон.

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Российские футболисты при подготовке к матчу изучили соперника, но не стали делиться информацией о его слабых и сильных сторонах.

«Не хотелось бы всех секретов выдавать сейчас, соперник слушает. Все мы понимаем, в какой футбол играет Шотландия, ее сильные стороны. Робертсон выделяется у них. Внимательно еще изучим соперника. Это крепкая команда, любящая атаковать флангами. Мы прекрасно понимаем, с кем играем, как действовать, все увидите на поле, не хочу говорить, чтобы они ничего не поменяли», — отметил капитан сборной России Артем Дзюба.

Обслужит встречу греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Помогать ему будут судьи на линиях Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

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