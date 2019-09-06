Румыния дала бой Испании, финны продлили победную серию. Главное из квалификации Евро-2020

Источник: Reuters

Разгром дня

Матчей, которые могли победить в этой номинации, в четверг было довольно много. Сразу четыре «карликовые» сборные играли. Проиграли все, но больше остальных не повезло Гибралтару. Датчане наколотили в их ворота шесть голов. Естественно, безответных.

Собственно, о каких шансах на успех может идти речь, если тебя уже на 6-й минуте так раскатывают?

В итоге у гибралтарцев седьмое поражение подряд. А датчане пускаются в погоню за лидирующей в группе D Ирландией.

Отскок дня

К слову об Ирландии. Она продолжает лидировать в своей группе. И в четверг она снова не проиграла. На этот раз дома крепкой Швейцарии. Но не без доли везения. Соперник весь матч возил ирландцев. И должен был побеждать.

Но за пять минут до конца матча Дэвид Макголдрик забил. Это был единственный удар хозяев в створ за весь второй тайм. И второй за матч.

Берг дня

Маркусу Бергу в матчах РПЛ свистят уже даже болельщики «Краснодара». Причина в его затянувшейся безголевой серии. «Краснодар» со старта сезона провел уже 12 матчей. Берг принял участие в восьми из них. И ноль результативных действий.

Ситуацию могла разрядить поездка в сборную. Условия идеальные — стартовый состав, в соперниках Фареры. В итоге Швеция выиграла 4:0. И за каждым из забитых мячей Берг наблюдал со стороны.

В последний раз Берг забивал в конце мая в матче азиатской Лиги чемпионов.

Удаление дня

В исходе матча Армения — Италия сомнений не было изначально. Итальянцы при Роберто Манчини в квалификации Евро-2020 не оступаются и почти не пропускают. В Ереване сборной Италии уже с начала матча пришлось отыгрываться — гол на счету форварда «Сочи» Александра Карапетяна.

Но счастье сборной Армении продлилось недолго. Сначала итальянцы сравняли счет, затем с поля удалили Карапетяна. А во втором тайме гости дожали соперника. И если результат матча вопросов не вызывает, то удаление получилось очень спорным.

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Матч дня

Румыния — Испания — самая яркая афиша четверга. И матч оправдал ожидания. Красивые голы, удаление, нервная концовка. В общем, если не видели, то срочно включайте обзор. Спойлер: Испания выиграла и продолжила лидировать в группе F.

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Неудачники дня

С сентября 2017 года по октябрь 2018-го сборная Северной Македонии не знала поражений. Благодаря этой серии македонцы уверенно выиграли свою группу в Лиге наций УЕФА. Но в квалификации Евро-2020 все не так гладко.

В последних четырех матчах отбора команда набрала лишь два очка. В четверг македонцы играли в гостях с Израилем. Но прервать свою неудачную серию не смогли. В итоге — четвертое место после пяти туров.

Серия дня

А теперь о положительной серии. Когда в твоей отборочной группе Италия, понятно, что на первое место ты претендовать не будешь. Но финны, кажется, решили стать лучшими среди всех остальных.

Проиграв на старте квалификации в гостях итальянцам, команда Суоми выдала серию из четырех побед. Последняя жертва — сборная Греции. Победа Финляндии со счетом 1:0. А уже через несколько дней домашняя игра с Италией. И если победная серия финнов после этой встречи продлится, шанс увидеть эту команду на чемпионате Европы будет очень велик.

Так и должно быть дня