Колобков: На арене в Петербурге на Евро-2020 разрешат продавать вино

Отвечая на вопрос о том, будут ли внесены поправки в законодательство, которые позволят продажу пива на стадионе во время Евро-2020, он ответил: «Есть правительственные гарантии, в том числе связанные с букмекерством, с рекламой в букмекерских компаниях. Некоторое время назад они не соответствовали законодательству, но принят специальный закон, который предусматривает все эти вещи».