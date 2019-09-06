Колобков: На арене в Петербурге на Евро-2020 разрешат продавать вино
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Продажу вина разрешат на стадионе в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Продажу вина разрешат на стадионе в
Отвечая на вопрос о том, будут ли внесены поправки в законодательство, которые позволят продажу пива на стадионе во время Евро-2020, он ответил: «Есть правительственные гарантии, в том числе связанные с букмекерством, с рекламой в букмекерских компаниях. Некоторое время назад они не соответствовали законодательству, но принят специальный закон, который предусматривает все эти вещи».
По его словам, «такая практика существует — принятие таких временных законов, которые действуют на протяжении короткого периода».
«Это предусматривается, и все это будет сделано. Кстати, это касается не только пива, но еще и вина», — сказал министр.
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