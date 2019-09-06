Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Кипр
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
Бенин
Футбол. Сборные
21:15
Тунис
Мавритания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Россия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Бельгия
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Буркина-Фасо
Футбол. Сборные
05:00
Чили
Аргентина
00
Футбол. Сборные
04:00
Гондурас
Пуэрто-Рико
40
Футбол. Сборные
03:00
Перу
Эквадор
01
Все события
Фоторепортажи
14«Авангард» взял первый приз в новом сезоне КХЛ
14Станислав Черчесов. 56!
11:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колобков: На арене в Петербурге на Евро-2020 разрешат продавать вино

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Продажу вина разрешат на стадионе в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу-2020, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр спорта России Павел Колобков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос о том, будут ли внесены поправки в законодательство, которые позволят продажу пива на стадионе во время Евро-2020, он ответил: «Есть правительственные гарантии, в том числе связанные с букмекерством, с рекламой в букмекерских компаниях. Некоторое время назад они не соответствовали законодательству, но принят специальный закон, который предусматривает все эти вещи».

По его словам, «такая практика существует — принятие таких временных законов, которые действуют на протяжении короткого периода».

«Это предусматривается, и все это будет сделано. Кстати, это касается не только пива, но еще и вина», — сказал министр.

Впервые в истории чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах Европы. Четыре матча — три игры группового этапа и четвертьфинал — состоятся на стадионе в Санкт-Петербурге.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4—6 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кокорина и Мамаева выпустили по УДО
Сногсшибательная украинская чемпионка, которая легко уложит вас на лопатки
Матч за 6 очков: Россия в отборе Евро сыграет против Шотландии
Румыния дала бой Испании. Главное из квалификации Евро-2020
Серена снова в финале. Будет ли скандал?
Биатлон РФ в 2019-м не восстановят. Надо заплатить IBU €150 тыс.
Названы условия освобождения Кокорина и Мамаева
Болельщик «Спартака» выиграл миллион, забив с углового (видео)
Работающий в КХЛ канадец рассказал о страхе перед Россией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь