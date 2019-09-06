В Калининграде организуют фан-зону для просмотра матча Россия — Казахстан

Источник: РИА "Новости"

Сборная России 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 9.09.2019, 21:45 Россия - Казахстан -

«На матче Россия — Казахстан будет работать фан-зона. Бесплатно посмотреть трансляцию матча на большом экране можно будет в развлекательном комплексе “Резиденция королей”. Фан-зона рассчитана на тысячу человек. Развлекательная программа начнется в понедельник в 18.00», — сказано в сообщении на странице фестивальной дирекции в Instagram.

Отмечается, что болельщики смогут не только посмотреть матч, но и принять участие в розыгрыше-викторине с призами — сувенирами Российского футбольного союза, также будет организована лотерея «Угадай счет матча». Для гостей фан-зоны перед началом игры выступит калининградская группа «Паровоз».