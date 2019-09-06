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13:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Калининграде организуют фан-зону для просмотра матча Россия — Казахстан

КАЛИНИНГРАД, 6 сен — РИА Новости. Фан-зону, рассчитанную на тысячу зрителей, организуют в Калининграде для просмотра матча национальных сборных России и Казахстана 9 сентября, сообщает фестивальная дирекция Калининградской области.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 9.09.2019, 21:45

Россия-Казахстан-

«На матче Россия — Казахстан будет работать фан-зона. Бесплатно посмотреть трансляцию матча на большом экране можно будет в развлекательном комплексе “Резиденция королей”. Фан-зона рассчитана на тысячу человек. Развлекательная программа начнется в понедельник в 18.00», — сказано в сообщении на странице фестивальной дирекции в Instagram.

Отмечается, что болельщики смогут не только посмотреть матч, но и принять участие в розыгрыше-викторине с призами — сувенирами Российского футбольного союза, также будет организована лотерея «Угадай счет матча». Для гостей фан-зоны перед началом игры выступит калининградская группа «Паровоз».

Основная развлекательная площадка в Калининграде развернется у стадиона. Российский футбольный союз при содействии правительства Калининградской области организует программу для болельщиков национальной команды «Наши парни в городе». Зрители смогут послушать выступление рэп-исполнителя ST, попробовать казахский плов, сыграть в футбол с послами национальной команды в «Матче звезд», пройти тесты на скорость реакции и точность удара, испытать силы в панна-футболе и текболе.

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