В Калининграде организуют фан-зону для просмотра матча Россия — Казахстан
КАЛИНИНГРАД, 6 сен — РИА Новости.
КАЛИНИНГРАД, 6 сен — РИА Новости.
Сборная России 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
«На матче Россия — Казахстан будет работать
Отмечается, что болельщики смогут не только посмотреть матч, но и принять участие в
Основная развлекательная площадка в Калининграде развернется у стадиона. Российский футбольный союз при содействии правительства Калининградской области организует программу для болельщиков национальной команды «Наши парни в городе». Зрители смогут послушать выступление