Прошли годы, или когда в последний раз сборная Казахстана выигрывала турнирный матч в гостях
Сборная Казахстана по футболу в последний раз побеждала на выезде в рамках отборочного турнира осенью 2015 года, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу в последний раз побеждала на выезде в рамках отборочного турнира осенью 2015 года, передает корреспондент Vesti.kz.
13 октября в Риге она переиграла Латвию (1:0) в квалификационном цикле Евро-2016. Решающий мяч на 65-й минуте забил Исламбек Куат. В том отборе казахстанцы набрали пять очков, финишировав на предпоследнем, пятом месте в группе А.
Ближайший выездной матч Казахстан проведет с Кипром 6 сентября в Никосии на стадии отборочного турнира Евро-2020. Начало — в 22:00 по времени
Перед этой игрой сборная Казахстана с шестью очками занимает третье место в группе I, тогда как Кипр с тремя баллами располагается на предпоследней, пятой строчке.
Прежде казахстанская команда встречалась с киприотами дважды и в обоих случаях уступила. Так, в 2004 году в Лимасоле на международном турнире (Кубок кипрской футбольной федерации) проиграла со счетом 1:2, а в 2017-м в Ларнаке потерпела поражение в товарищеском матче — 1:3.