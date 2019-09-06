Прошли годы, или когда в последний раз сборная Казахстана выигрывала турнирный матч в гостях

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13 октября в Риге она переиграла Латвию (1:0) в квалификационном цикле Евро-2016. Решающий мяч на 65-й минуте забил Исламбек Куат. В том отборе казахстанцы набрали пять очков, финишировав на предпоследнем, пятом месте в группе А.

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Ближайший выездной матч Казахстан проведет с Кипром 6 сентября в Никосии на стадии отборочного турнира Евро-2020. Начало — в 22:00 по времени Нур-Султана.

Перед этой игрой сборная Казахстана с шестью очками занимает третье место в группе I, тогда как Кипр с тремя баллами располагается на предпоследней, пятой строчке.