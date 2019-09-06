Чемпион двух стран, важный гол в ЛЕ и желание играть за Казахстан. Кто такой Юрий Медведев

Родился в Казахстане, но у него чешское гражданство

Медведев родился в селе Бадамша в Актюбинской области. Когда ему было три года, родители решили переехать в Чехию за «поиском лучшей жизни». Именно поэтому о времени в Казахстане Юрий практически ничего не помнит. Изначально семья Медведевых с трудом проходила адаптацию в Европе.

«Я восхищаюсь родителями, они переехали в Чехию, когда у них была два ребенка, две сумки и больше ничего. Они не знали языка, но спустя несколько лет все наладилось. Я сейчас в Европе и счастлив», — вспоминал Медведев.

Юрий был активен с малых лет и стало очевидно, что ребенок предрасположен к спорту. Когда семья Медведевых покинула Казахстан, они сдали паспорта и получили гражданство Чехии.

Что касается сборной, Медведев выступал за юношескую команду Чехии, но никогда не исключал, что будет играть за Казахстан на взрослом уровне.

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Прошел школу «Виктории Пльзень», стал чемпионом Чехии

У Медведева было три варианта для выбора футбольной академии: знаменитые «Славия» и «Спарта», а также «Виктория Пльзень». Прага была далеко от дома, поэтому отец Юрия решил, что близкая Пльзень будет оптимальным выбором. В «Виктории» Медведев прошел путь от академии до основной команды. В сезоне 2014/15 он стал чемпионом Чехии, правда, сыграл всего два матча в кубке и лишь один раз попал в заявку в чемпионате. При этом Медведев провел шесть матчей в юношеской Лиге чемпионов за «Викторию». Далее он ушел в аренду в клуб второй чешской лиги «Баник», но амбиции игрока постепенно росли.

Переехал в Словакию, снова стал чемпионом, вывел клуб в групповой этап ЛЕ

В 2017 году защитник переехал в словацкий клуб «Сенице». За сезон он отлично проявил себя и сразу же подписал контракт с одной сильнейших команд Словакии — «Слованом». Еврокубки, потенциальное чемпионство — казалось, все было отлично, но уже на старте карьеры в «Словане» игрок сломал руку и пропустил несколько месяцев. После восстановления во втором круге Медведев отыграл практически весь второй круг. «Слован» впервые за пять лет стал чемпионом Словакии, а Медведев назвал это чемпионство первым настоящим в карьере.

Новый сезон Юрий начал с квалификации Лиги чемпионов. «Слован» обидно вылетел в серии пенальти от черногогорский «Сутьески», но продолжил европейский путь в другом турнире. В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Слован» поджидал грозный ПАОК из Греции. Ответный матч в Греции вышел сверхдраматичным.

Медведев будучи правым защитником крайне редко забивал в своей карьере (всего три гола к 23 годам), но в этот вечер именно его роскошный удар положил начало сенсации в исполнении «Слована». Словацкий клуб минимально проиграл (2:3), но с помощью правила выездного гола вышел в групповой этап! Это был исторический выход, учитывая что клубы из Словакии крайне редко пробиваются в групповые этапы еврокубков. Медведев сиял после матча с ПАОКом и говорил, что это самый красивый и важный гол в карьере.

Что будет дальше?