Экс-форвард сборной России: Казахстан не выглядит настолько убедительно, чтобы воспринимать его всерьез

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— Шотландия потерпела два разгромных поражения в четырех матчах, произвела рокировку на тренерском мостике и заставила экспертов говорить о кризисе в нападении. Почему российские футболисты называют эту команду своим главным соперником в борьбе за выход из группы?

— Да, возможно, это немного странно звучит. Но думаю, что ребята имеют в виду лишь то, что игры с британцами станут с вероятностью в 95 процентов определяющими в борьбе за путевку на Евро-2020.

Если рассуждать здраво, то на данный момент ни Кипр, ни Казахстан не выглядят настолько убедительно, чтобы воспринимать их всерьез. К тому же и тех и других команда Станислава Черчесова уже обыгрывала, — сказал Павлюченко.

Отметим, что после четырех туров в группе I с 12 очками лидирует Бельгия. Далее с девятью баллами идет Россия. Третью строчку с шестью очками занимает Казахстан, опережающий Шотландию по личным встречам. У Кипра — три балла, а Сан-Марино проиграл все четыре матча с общим счетом 0:20.

В пятом туре Казахстан сегодня, 6 сентября, в 22:00 по времени Нур-Султана начнет гостевой матч против Кипра, а Россия уже в ночь на 7 сентября в 00:45 на выезде встретится с Шотландией.