Экс-форвард сборной России: Казахстан не выглядит настолько убедительно, чтобы воспринимать его всерьез

— Шотландия потерпела два разгромных поражения в четырех матчах, произвела рокировку на тренерском мостике и заставила экспертов говорить о кризисе в нападении. Почему российские футболисты называют эту команду своим главным соперником в борьбе за выход из группы?
— Да, возможно, это немного странно звучит. Но думаю, что ребята имеют в виду лишь то, что игры с британцами станут с вероятностью в 95 процентов определяющими в борьбе за путевку на Евро-2020.
Если рассуждать здраво, то на данный момент ни Кипр, ни Казахстан не выглядят настолько убедительно, чтобы воспринимать их всерьез. К тому же и тех и других команда Станислава Черчесова уже обыгрывала, — сказал Павлюченко.
Отметим, что после четырех туров в группе I с 12 очками лидирует Бельгия. Далее с девятью баллами идет Россия. Третью строчку с шестью очками занимает Казахстан, опережающий Шотландию по личным встречам. У Кипра — три балла, а
В пятом туре Казахстан сегодня, 6 сентября, в 22:00 по времени
В шестом туре Казахстан отправится в гости к России. Этот матч пройдет в ночь с 9 на 10 сентября и стартует в 00:45.