Футболист сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы
ТАСС, 6 сентября. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели
ТАСС, 6 сентября. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели
Встреча «Локомотив» — «Ростов» прошла в Москве 31 августа и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Миранчук получил повреждение в первом тайме и был заменен. В тот же день стало известно, что
«Первые три дня после игры с “Ростовом” Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего была сделана МРТ, по результатам которой определили точные сроки восстановления — Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Миранчук провел все восемь матчей в чемпионате России, на счету 23-летнего полузащитника три мяча и одна голевая передача. «Локомотив» после восьми туров занимает пятое место в таблице.