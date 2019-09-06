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14:38 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы

ТАСС, 6 сентября. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче восьмого тура чемпионата России против «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Встреча «Локомотив» — «Ростов» прошла в Москве 31 августа и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Миранчук получил повреждение в первом тайме и был заменен. В тот же день стало известно, что из-за травмы Миранчук не сможет помочь сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы с командами Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября), вместо него в сборную был вызван полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов.

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«Первые три дня после игры с “Ростовом” Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего была сделана МРТ, по результатам которой определили точные сроки восстановления — Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Миранчук провел все восемь матчей в чемпионате России, на счету 23-летнего полузащитника три мяча и одна голевая передача. «Локомотив» после восьми туров занимает пятое место в таблице.

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