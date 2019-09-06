Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Кипр
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
Бенин
Футбол. Сборные
21:15
Тунис
Мавритания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Россия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Бельгия
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Буркина-Фасо
Футбол. Сборные
7.09
Бразилия
Колумбия
Футбол. Сборные
7.09
США
Мексика
Футбол. Сборные
7.09
Коста-Рика
Уругвай
Футбол. Сборные
05:00
Чили
Аргентина
00
Футбол. Сборные
04:00
Гондурас
Пуэрто-Рико
40
Все события
Фоторепортажи
39Зарипов ругался с судьями, Капризов поправлял прицел, дети срывали голос. Фото игры ЦСКА — «Ак Барс»
18Глушаков продолжил войну с тенью Карреры
15:01 (мск), источник: ТАСС

Более 70% заявок на волонтерство на ЧЕ-2020 в Петербурге поступает от женщин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Более 70% заявок от желающих стать волонтерами во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге поступает от женщин. Такие данные на презентации в Петербургском информационном центре ТАСС привел руководитель Центра подготовки городских волонтеров Георгий Борисов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На сегодняшний день получено более 5 тыс. заявок, среди заявителей — 72% женщин и 28% мужчин. По словам Борисова, такая же ситуация с волонтерами была и на чемпионате мира по футболу 2018 года. «Вообще в волонтерской деятельности всегда больше девушек и женщин, чем мужчин. Не знаю, с чем это связано, но на любых мероприятиях женщин всегда больше и здесь то же самое, на чемпионате мира была похожая ситуация», — сказал он.

По словам Борисова, всего Центр планирует отобрать 10 тыс. заявок и выбрать из них 1,5 тыс. человек.

Руководитель центра подготовки волонтеров также отметил, что более 98% заявок поступает от волонтеров из России. «Чуть более 1% — это волонтеры из других стран. Заявки мы приняли уже из 22 стран, в том числе из Франции, Китая, Индии и Шри-Ланки. Больше всего кандидатов в возрасте от 16 до 25 лет, самыми популярными языками, на которых говорят наши волонтеры, являются английский, русский, немецкий и китайский», — сказал Борисов, добавив, что самому старшему кандидату, который подал заявку в Центр, 82 года.

Борисов также сообщил, что отбор волонтеров завершится в начале следующего года. Городские волонтеры будут работать по девяти направлениям: транспорт, навигация, зона болельщиков, медицинское обеспечение, информационно-туристическая служба, культурно-развлекательная программа, «последний километр» — помощь болельщикам у самого стадиона «Санкт-Петербург» и в волонтерском штабе.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Румыния дала бой Испании. Главное из квалификации Евро-2020
Пекарь, юрист, теннисист. Кто сыграет за Шотландию против России
Серена снова в финале. Будет ли скандал?
Российские баскетболисты потеряли шансы на выход в плей-офф КМ
Олимпиада на троих: Лукашенко объединяется с Россией и Украиной
Футболист сборной России пропустит три недели из-за травмы
Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь