Более 70% заявок на волонтерство на ЧЕ-2020 в Петербурге поступает от женщин

На сегодняшний день получено более 5 тыс. заявок, среди заявителей — 72% женщин и 28% мужчин. По словам Борисова, такая же ситуация с волонтерами была и на чемпионате мира по футболу 2018 года. «Вообще в волонтерской деятельности всегда больше девушек и женщин, чем мужчин. Не знаю, с чем это связано, но на любых мероприятиях женщин всегда больше и здесь то же самое, на чемпионате мира была похожая ситуация», — сказал он.
По словам Борисова, всего Центр планирует отобрать 10 тыс. заявок и выбрать из них 1,5 тыс. человек.
Руководитель центра подготовки волонтеров также отметил, что более 98% заявок поступает от волонтеров из России. «Чуть более 1% — это волонтеры из других стран. Заявки мы приняли уже из 22 стран, в том числе из Франции, Китая, Индии и
Борисов также сообщил, что отбор волонтеров завершится в начале следующего года. Городские волонтеры будут работать по девяти направлениям: транспорт, навигация, зона болельщиков, медицинское обеспечение,
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.