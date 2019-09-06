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15:24 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет не попал в заявку молодежной сборной Казахстана на матч с чемпионами Европы

Сегодня, 6 сентября, молодежная сборная Казахстана сыграет с Испанией в рамках отборочного цикла Евро-2021, сообщают Vesti.kz.

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Встреча состоится в Нур-Султане на «Астана Арене» и начнется в 19:00 по столичному времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно здесь.

В стартовый состав Казахстана попал один представитель зарубежного клуба — это полузащитник российского «Сочи» Акмаль Бахтияров. При этом вне заявки на матч оказался форвард «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет — не исключено, что он получил травму.

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Стартовый состав Казахстана: Мухаммеджан Сейсен (капитан), Сагадат Турсынбай, Нуралы Алип, Рауан Орынбасар, Геворг Наджарян, Султан Сагнаев, Адам Адахаджиев, Жан Али Пайруз, Акмаль Бахтияров, Вячеслав Швырев и Оралхан Омиртаев.

Резерв: Бекхан Шайзада, Есен Жасанов, Динмухаммед Кашкен, Нияз Шугаев, Рамазан Оразов, Дмитрий Бачек, Талгат Кусяпов, Рамазан Каримов и Владислав Прокопенко.

Для сборной Испании предстоящий матч станет первым в статусе чемпионов Европы. Титул они завоевали этим летом.

Стартовый состав сборной Испании: Даниэль Мартин, Куку, Хосе Мария Амо, Хорхе Куэнка, Педро Порро, Ориоль Бускетс, Карлес Аленья, Оскар, Дани Ольмо (капитан), Карлес Перес и Хавьер Пуадо;.

Резерв: Альваро Фернандес, Айтор Бунюэль, Эрик Гарсия, Алехандро Посо, Ферран Торрес, Поль Лосано, Франциско Пейнадо, Абель Руис и Мартин Гарсия.

Напомним, что сборная Казахстана стартовала в отборе на Евро-2021 с гостевых побед над Фарерскими островами (3:1) и Черногорией (2:1). Команда Александра Москаленко с шестью очками возглавляет таблицу шестой группы, а остальные команды пока баллов не набрали.

При этом Израиль, Испания и Македония в отборе стартуют только осенью. Цикл завершится в октябре 2020 года, а победители всех групп и две лучшие команды из числа ставших вторыми продолжат борьбу за путевки в финальную стадию Евро-2021.

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