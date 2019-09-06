Пекарь, юрист, теннисист и бывший кассир. Кто сыграет за Шотландию против России
Интересные факты о наших соперниках по сегодняшнему матчу отборочного турнира Евро-2020.
Интересные факты о наших соперниках по сегодняшнему матчу отборочного турнира Евро-2020.
Евро-2020. Отборочный турнир. Группа I
Шотландия — Россия
6 сентября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 21.45 (Первый — 21.35).
Судья: Сидиропулос (Греция).
Стюарт Армстронг — полузащитник «Саутгемптона», который очень любит знания. Обычно в Шотландии школьники выпускаются в 16 лет, но Армстронг доучился до 17 лет — прошел дополнительный курс в родном Инвернессе. В то же время хавбек перебрался в «Данди Юнайтед», но поначалу не был там основным футболистом и решил поступить в крупнейший вуз Великобритании — Открытый университет, где все получают образование заочно.
«Я играл не очень много, так что решил придумать себе альтернативу футболу — на всякий случай», — говорил Армстронг. Он выбрал юриспруденцию и пять лет ее изучал. Только в 2017-м хавбек получил юридическое образование и признается, что очень гордится этим. Еще бы: в сборной Шотландии таких футболистов больше нет.
Дэвид Маршалл — первый номер сборной Шотландии и «Уигана». Его карьера началась стремительно: весной 2004-го 19-летний вратарь «Селтика» не пропустил от «Барселоны» на «Камп Ноу» в Кубке УЕФА, а осенью уже в Лиге чемпионов Маршалл отразил пенальти в исполнении Роналдинью.
Но в 2013 году голкипер совершил совсем не подвиг, а нелепую ошибку. Тогда Маршалл выступал за «Кардифф» и в матче с «Челси» оконфузился. Это’О выбил мяч, когда вратарь
Маршалл пересекался и с российским тренером. В 2017-м «Халл» с шотландцем в заявке вылетел из
Скотт Мактоминэй — основной полузащитник «Манчестер Юнайтед», при Уле Гуннаре Сульшере он почти всегда в основе. Родился в Англии, мог защищать ее цвета, но предыдущий тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш вовремя заиграл Мактоминэя.
Это сейчас полузащитник высок — 193 сантиметра, а еще четыре года назад у него были настоящие сложности. К началу 2015-го 18-летний Мактоминэй дорос только до 168 сантиметров. «В 13−14 лет, меня могли отчислить
2015 год прошел для шотландца тяжело — он внезапно начал расти и к декабрю вымахал до тех самых 193-х. Резкие изменения в организме повлекли за собой травмы, так что прогресс Мактоминэя замедлился. К счастью, полузащитник справился со всем и теперь среди звезд сборной Шотландии.
Главная звезда команды — игрок «Ливерпуля» Энди Робертсон, один из сильнейших крайних защитников мира и автор 11 голевых передач в прошлом чемпионате Англии. Летом 2012 года Робертсон был никем и даже не мечтал о победе в Лиге чемпионов. 19 августа он с горечью написал в Twitter: «Жизнь без денег в этом возрасте — отстой. #нужнаработа».
Робертсона в 15 лет выгнали из академии «Селтика»
Все знают великого шотландского теннисиста Энди Маррея, двукратного чемпиона Олимпийских игр. Но в футбольной сборной Шотландии, может быть, выступает не менее талантливый теннисист. По крайней мере, фланговый нападающий «Селтика» Джеймс Форрест в юношестве подавал большие надежды. Дженис Роджерсон, тренер теннисного клуба Престуика,
Другой тренер клуба Ян Коллинс на протяжении многих лет убеждал Форреста сосредоточиться на теннисе, но Джеймс предан футболу. Сейчас Форрест выступает в «Селтике» — клубе, которому уже отдал 17 лет карьеры. И ни о чем не жалеет.
В мае 2018 года защитника «Килмарнока» Стивена О’Доннелла впервые вызвали в сборную Шотландии. Эту новость он прокомментировал неординарно. Если переводить буквально, О’Доннелл отметил: «Это как сахарная пудра на кексе моей карьеры». На самом деле он озвучил идиому, аналог которой в русском языке — «вишенка на торте».
Эти слова звучат еще ярче, если знать, что О’Доннелл в свободное от работы время печет пироги, торты, бисквиты, кексы и тому подобное. Еще несколько лет назад защитник «Партик Тисл» Джордан Макмиллан рассказывал, какие классные кулинарные изделия получаются у его одноклубника О’Доннелла. А весной корреспонденты BBC приехали в гости к защитнику сборной и сами убедились в том, что он умеет восхитительно готовить.
Сразу три футболиста сборной в разное время сталкивались с правоохранительными органами.
Защитника Чарли Малгрю и его супругу Алану в декабре 2010-го обвиняли в том, что они оставили ребенка в машине не просто в одиночестве, а в запертой и незаведенной в мороз. Дело было закрыто
Полузащитник Роберт Снодграсс дважды был уличен в нарушении ПДД. В 2011 году шотландец припарковался на пешеходном переходе, а в 2017-м его оштрафовали, так как на пассажирском кресле сидел человек с ребенком.
Левый вингер «Борнмута» Райан Фрейзер — самый низкий футболист английской
Райан родился в Абердине, но вскоре отец перевез его с матерью в Оман — там папа несколько лет работал в нефтяной компании, а ребенок в это время от скуки пинал мяч. Когда отец заметил, что у Фрейзера неплохо получается, то бросил работу и вернулся в Шотландию — хотел, чтобы Райан получил качественное футбольное образование. Судя по карьерному пути сына, все сделано правильно.
Гоша Чернов
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