Пекарь, юрист, теннисист и бывший кассир. Кто сыграет за Шотландию против России

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Евро-2020. Отборочный турнир. Группа I

Шотландия — Россия

6 сентября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 21.45 (Первый — 21.35).

Судья: Сидиропулос (Греция).

Армстронг: учиться, учиться и учиться

Стюарт Армстронг — полузащитник «Саутгемптона», который очень любит знания. Обычно в Шотландии школьники выпускаются в 16 лет, но Армстронг доучился до 17 лет — прошел дополнительный курс в родном Инвернессе. В то же время хавбек перебрался в «Данди Юнайтед», но поначалу не был там основным футболистом и решил поступить в крупнейший вуз Великобритании — Открытый университет, где все получают образование заочно.

«Я играл не очень много, так что решил придумать себе альтернативу футболу — на всякий случай», — говорил Армстронг. Он выбрал юриспруденцию и пять лет ее изучал. Только в 2017-м хавбек получил юридическое образование и признается, что очень гордится этим. Еще бы: в сборной Шотландии таких футболистов больше нет.

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Маршалл: запасной Слуцкого и жертва Это’О

Дэвид Маршалл — первый номер сборной Шотландии и «Уигана». Его карьера началась стремительно: весной 2004-го 19-летний вратарь «Селтика» не пропустил от «Барселоны» на «Камп Ноу» в Кубке УЕФА, а осенью уже в Лиге чемпионов Маршалл отразил пенальти в исполнении Роналдинью.

Но в 2013 году голкипер совершил совсем не подвиг, а нелепую ошибку. Тогда Маршалл выступал за «Кардифф» и в матче с «Челси» оконфузился. Это’О выбил мяч, когда вратарь зачем-то стучал им о газон, — и через пару мгновений лондонцы забили.

Маршалл пересекался и с российским тренером. В 2017-м «Халл» с шотландцем в заявке вылетел из премьер-лиги, и в чемпионшип с командой вошел уже Леонид Слуцкий. Однако при нем Маршалл не провел ни матча — поначалу был травмирован, а после выздоровления осел в запасе, так как Слуцкий доверял другому шотландцу, Макгрегору.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 6.09.2019, 21:45 Шотландия - Россия -

Мактоминэй: проблемы с ростом

Скотт Мактоминэй — основной полузащитник «Манчестер Юнайтед», при Уле Гуннаре Сульшере он почти всегда в основе. Родился в Англии, мог защищать ее цвета, но предыдущий тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш вовремя заиграл Мактоминэя.

Это сейчас полузащитник высок — 193 сантиметра, а еще четыре года назад у него были настоящие сложности. К началу 2015-го 18-летний Мактоминэй дорос только до 168 сантиметров. «В 13−14 лет, меня могли отчислить из-за мелких габаритов, — уверен хавбек. — Так бы точно сделали в другом клубе, если бы не проявили терпение».

2015 год прошел для шотландца тяжело — он внезапно начал расти и к декабрю вымахал до тех самых 193-х. Резкие изменения в организме повлекли за собой травмы, так что прогресс Мактоминэя замедлился. К счастью, полузащитник справился со всем и теперь среди звезд сборной Шотландии.

Робертсон: от безработного до победителя Лиги чемпионов

Главная звезда команды — игрок «Ливерпуля» Энди Робертсон, один из сильнейших крайних защитников мира и автор 11 голевых передач в прошлом чемпионате Англии. Летом 2012 года Робертсон был никем и даже не мечтал о победе в Лиге чемпионов. 19 августа он с горечью написал в Twitter: «Жизнь без денег в этом возрасте — отстой. #нужнаработа».

Робертсона в 15 лет выгнали из академии «Селтика» из-за невысокого роста (привет Мактоминэю и «МЮ»), а в 2012-м он играл в третьем дивизионе Шотландии. Его тогдашний клуб «Куинз Парк» оплачивал только расходы на переезды, так что Энди приходилось работать на стороне — например, кассиром в бутике Marks & Spencer в Глазго. А еще Робертсон подрабатывал на Шотландскую футбольную ассоциацию. «В 2013-м я трудился на стадионе во время матча с Бельгией, — вспоминал Энди. — И мне сказали проводить Венсана Компани (он был травмирован) к его месту. Я все сделал, даже дал ему программку, но он меня точно не запомнил».

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Форрест: несостоявшийся Энди Маррей

Все знают великого шотландского теннисиста Энди Маррея, двукратного чемпиона Олимпийских игр. Но в футбольной сборной Шотландии, может быть, выступает не менее талантливый теннисист. По крайней мере, фланговый нападающий «Селтика» Джеймс Форрест в юношестве подавал большие надежды. Дженис Роджерсон, тренер теннисного клуба Престуика, как-то сказала: «Форрест мог просто взять ракетку и начать играть. Помню, на одном турнире он встречался с Кестером Блэком, который тренировался по десять часов в неделю. А Джеймс был новичком и дал ему бой. Сейчас Кестер выступает на высоком уровне, и Джеймс мог бы добиться того же».

Другой тренер клуба Ян Коллинс на протяжении многих лет убеждал Форреста сосредоточиться на теннисе, но Джеймс предан футболу. Сейчас Форрест выступает в «Селтике» — клубе, которому уже отдал 17 лет карьеры. И ни о чем не жалеет.

О’Доннелл: король пирогов

В мае 2018 года защитника «Килмарнока» Стивена О’Доннелла впервые вызвали в сборную Шотландии. Эту новость он прокомментировал неординарно. Если переводить буквально, О’Доннелл отметил: «Это как сахарная пудра на кексе моей карьеры». На самом деле он озвучил идиому, аналог которой в русском языке — «вишенка на торте».

Эти слова звучат еще ярче, если знать, что О’Доннелл в свободное от работы время печет пироги, торты, бисквиты, кексы и тому подобное. Еще несколько лет назад защитник «Партик Тисл» Джордан Макмиллан рассказывал, какие классные кулинарные изделия получаются у его одноклубника О’Доннелла. А весной корреспонденты BBC приехали в гости к защитнику сборной и сами убедились в том, что он умеет восхитительно готовить.

Малгрю, Макгрегор, Снодграсс: проблемы с полицией

Сразу три футболиста сборной в разное время сталкивались с правоохранительными органами.

Защитника Чарли Малгрю и его супругу Алану в декабре 2010-го обвиняли в том, что они оставили ребенка в машине не просто в одиночестве, а в запертой и незаведенной в мороз. Дело было закрыто из-за нехватки улик.

Полузащитник Каллум Макгрегор в феврале 2018-го забивал за «Селтик» «Зениту» в Лиге Европы, а за два года до этого шотландца лишили прав на 12 месяцев и оштрафовали на 500 фунтов за пьяное вождение. Количество алкоголя в крови Макгрегора тогда было в четыре раза выше нормы.

Полузащитник Роберт Снодграсс дважды был уличен в нарушении ПДД. В 2011 году шотландец припарковался на пешеходном переходе, а в 2017-м его оштрафовали, так как на пассажирском кресле сидел человек с ребенком.

Фрейзер: коротыш из Омана

Левый вингер «Борнмута» Райан Фрейзер — самый низкий футболист английской премьер-лиги. Его рост — всего 163 сантиметра, но при этом он продуктивен («7+14» по системе «гол плюс пас» в минувшем чемпионате Англии) и необычайно быстр. Скоростью Райан обязан своей матери Дебби — она входила в сборную на международных соревнованиях по бегу на сто метров.

Райан родился в Абердине, но вскоре отец перевез его с матерью в Оман — там папа несколько лет работал в нефтяной компании, а ребенок в это время от скуки пинал мяч. Когда отец заметил, что у Фрейзера неплохо получается, то бросил работу и вернулся в Шотландию — хотел, чтобы Райан получил качественное футбольное образование. Судя по карьерному пути сына, все сделано правильно.

Гоша Чернов

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