«Их фанаты извинялись за Бонуччи, он поступил позорно». Армянский Макгрегор — об удалении с Италией

Нападающий сборной Армении и ФК «Сочи» Александр Карапетян мог стать героем вчерашнего матча с Италией. Он забил первый мяч, но еще до перерыва получил две желтые карточки. Вдесятером Армения проиграла 1:3, при этом оба предупреждения выглядели достаточно спорно.

В первом случае Александру досталось за фол, который привел к потасовке, во втором судья посчитал, что Карапетян ударил кулаком в лицо Леонардо Бонуччи. Но повторы показывают, что капитан итальянцев скорее сильно преувеличил боль.

Sport24 расспросил Александра об игре, которая подарила ему столько разных эмоций.

— Мне было стыдно и очень позорно, что такой игрок, который столько лет играет на таком большом уровне может пойти на такое против сборной Армении. Очень жаль, что судья не разглядел, что там не было фола с моей стороны. Немецкий судья стоял в трех метрах от меня и Бонуччи, мне очень обидно. Арбитр должен был разглядеть этот эпизод.

— Как думаете, почему Бонуччи таким образом себя повел?

— Потому что мы хорошо играли против них, и итальянцы боялись, что могут оступиться в Ереване. Только так я могу расценивать поступок Бонуччи. Если бы счет был 4:0 в пользу сборной Италии, то он бы не придумал это. Да, мы дали бой итальянцам, но как можно было на такое пойти? Просто нет слов, мы же не сборная Испании, Германии или Франции. Если у нас удаляют одного игрока, то понятно, что такой сборной будет тяжело противостоять 45 минут. Но мы все равно боролись до конца, ребята 78 минут держались, но, к сожалению, пропустили два гола.

— Вы прекрасно знаете немецкий язык, удалось поговорить немецким арбитром Зибертом?

— Я после финального свистка сразу пошел к нему и спросил, за что он дал мне желтую. Если честно, думал, что вторая карточка была справедливой, потому что, казалось, я задел соперника локтем. Так что спрашивал у судьи про первую желтую в эпизоде с Вератти. Сказал, что я ничего не сделал и стоял в стороне… Он ответил, что началась потасовка, поэтому дал желтую.

— С Бонуччи не общались?

— Нет. Я ругался с Вератти и успел перекинуться фразами. Он обиделся на меня, как будто я его рукой ударил. Итальянцы поступили очень позорно, такая команда и такие футболисты, но так себя повели… Но меня удивило другое.

— Что?

— После матча мой инстаграм разрывался. Итальянские болельщики начали писать мне в директ и под фото. Они просили прощения за поступок Бонуччи. Болельщик «Ювентуса» извинился, он сам признался, что это было позорно. Мне пришло 200−300 сообщений, в которых они извиняются за поступок своего капитана.

— Какой осадок остался после матча, в котором ваша команда билась, вы забили гол топовой сборной, но все решило ваше удаление?

— Мы показали, что мы можем играть против такого большого и сильного соперника и даже в какой-то момент доминировать. В Ереване можем обыграть любого, наши болельщики за нас стоят, и то, как они за нас болеют, дает нам силу и гонит вперед. Жаль, мы не смогли добыть хотя бы очко в таком матче. Много сил отдали во втором тайме, боюсь, как бы это не сказалось на игре с Боснией.

— Что сказали партнеры в перерыве?

— Конечно, я ощутил поддержку в раздевалке. Нам всем было обидно, но мы не намерены были сдаваться после красной карточки. Сказали себе, что еще не все потеряно. Во втором тайме у нас даже были шансы.

Камо Оганесян провел сумасшедший матч, он крутой парень и молодец. Мы в перерыве в раздевалке стояли друг за другом. Горели желанием выйти на второй тайм и биться. После матча никто не поник и в раздевалке не лежал на полу от горя. Сейчас нам нужно быстро отойти от такого обидного матча и идти вперед, скоро игра с боснийцами.

— Из Сочи много смсок получили?

— Да, очень много сообщений от болельщиков в поддержку. Ребята из команды тоже поддержали. По ходу, меня в сочинском аэропорту тепло встретят. Ха-ха-ха! Уже написали ребята, я в Сочи чувствую себя, как в Ереване. Почти невозможно ходить по улицам, все люди доброжелательные, помогают мне. Таксисты, официанты в ресторанах, все-все, это очень приятно. Сейчас после такой игры я думаю, еще популярнее стал.

— Антон Заболотный не отправил смску?

— Еще нет. Но он уже чувствует конкуренцию со мной! Ладно, мы очень хорошо общаемся.

— Вы остаетесь в расположении сборной или улетаете в Сочи?

— Нет, я сейчас собираюсь и улетаю в Сочи, у нас скоро подготовка к товарищескому матчу с «Зенитом».

Большое спасибо болельщикам, что так болеют и переживают. Стадион вчера был заполнен, они нас круто поддерживают, и мы увидели только позитив, даже проиграв матч. Я получил огромное количество сообщений, мне пишут даже из Марокко, Мексики, Аргентины, с других концов света. Хочу сказать большое спасибо и шноракалуцюн («спасибо» по-армянски. — Sport24) за такую поддержку!