Молодежная сборная Казахстана из-за пенальти минимально проиграла чемпиону Европы
Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла Испании в матче отборочного цикла Евро-2021, передает корреспондент Vesti.kz.
Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла Испании в матче отборочного цикла Евро-2021, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра шестой группы проходила сегодня, 6 сентября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 0:1.
Исход матча решил пенальти. На 28-й минуте шотландский судья показал на «точку» после единоборства защитника Нуралы Алипа и хавбека Дани Ольмо — капитан испанцев сам же и реализовал пенальти, но вратарь Мухаммеджан Сейсен едва не отразил удар.
Зато справился Сейсен со вторым пенальти в матче. На 57-й минуте вратарь «Тараза» отразил удар и отреагировал на добивание от полузащитника «Барселоны» Карлоса Аленьи.
Вскоре после этого сборная Казахстана имела отличный момент, чтобы сравнять счет, но нападающий Вячеслав Швырев угодил в офсайд.
Доигрывала матч сборная Казахстана в меньшинстве. На 92-й минуте красную карточку получил нападающий Владислав Прокопенко за грубый подкат против защитника «Хетафе» Марка Кукурельи, который принадлежит «Барселоне».
Для Казахстана этот матч стал третьим в отборе на Евро-2021. Стартовала же команда Александра Москаленко с гостевых побед над Фарерскими островами (3:1) и Черногорией (2:1) в июне. В шестой группе также играют Македония и Израиль.
Сегодня в 23:55 по времени
Отборочный цикл завершится в октябре 2020 года, а победители всех групп и две лучшие команды из числа ставших вторыми продолжат борьбу за путевки в финальную стадию Евро-2021.
Действующий чемпион Европы — сборная Испании, а матч с Казахстаном стал для нее первым в этом статусе.