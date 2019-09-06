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18:32 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана из-за пенальти минимально проиграла чемпиону Европы

Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла Испании в матче отборочного цикла Евро-2021, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра шестой группы проходила сегодня, 6 сентября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 0:1.

Исход матча решил пенальти. На 28-й минуте шотландский судья показал на «точку» после единоборства защитника Нуралы Алипа и хавбека Дани Ольмо — капитан испанцев сам же и реализовал пенальти, но вратарь Мухаммеджан Сейсен едва не отразил удар.

Зато справился Сейсен со вторым пенальти в матче. На 57-й минуте вратарь «Тараза» отразил удар и отреагировал на добивание от полузащитника «Барселоны» Карлоса Аленьи.

Вскоре после этого сборная Казахстана имела отличный момент, чтобы сравнять счет, но нападающий Вячеслав Швырев угодил в офсайд.

Доигрывала матч сборная Казахстана в меньшинстве. На 92-й минуте красную карточку получил нападающий Владислав Прокопенко за грубый подкат против защитника «Хетафе» Марка Кукурельи, который принадлежит «Барселоне».

Для Казахстана этот матч стал третьим в отборе на Евро-2021. Стартовала же команда Александра Москаленко с гостевых побед над Фарерскими островами (3:1) и Черногорией (2:1) в июне. В шестой группе также играют Македония и Израиль.

Сегодня в 23:55 по времени Нур-Султана начнется матч Черногория — Фареры, а 10 сентября пройдут три игры: в 19:00 стартует встреча Казахстан — Израиль, в 20:00 — Македония — Фареры, а в 23:45 — Испания — Черногория.

Отборочный цикл завершится в октябре 2020 года, а победители всех групп и две лучшие команды из числа ставших вторыми продолжат борьбу за путевки в финальную стадию Евро-2021.

Действующий чемпион Европы — сборная Испании, а матч с Казахстаном стал для нее первым в этом статусе.

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