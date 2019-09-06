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19:29 (мск), источник: ТАСС

Черногорец Дабанович рассудит сборные России и Казахстана в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 6 сентября. Черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем обслужит встречу между сборными России и Казахстана по футболу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Ассистентами главного судьи будут Милован Джукич и Йовица Татар, резервным арбитром — Милован Милачич.

Матч Россия — Казахстан пройдет 9 сентября на стадионе в Калининграде, начало — 21:45 мск. В пятницу российская команда в гостях проведет встречу против сборной Шотландии.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

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