Черногорец Дабанович рассудит сборные России и Казахстана в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 6 сентября. Черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем обслужит встречу между сборными России и Казахстана по футболу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).