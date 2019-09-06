«Команда Черчесова просто лучше — это правда жизни». Сборная Шотландии — 2019 — вылитая Россия до ЧМ

В Шотландии отношение к сборной очень легко понять, если вы из России. Это примерно та же история, что и у нас — до ЧМ-18. То есть: сборную вроде и хотят любить, но получается не очень. Годы разочарований, фэйлов, поражений и упущенных возможностей.

Шотландских болельщиков, журналистов и просто людей в килтах объединяет одна мысль: «Да опять завтра сольют, наверное!» И это при том, что шотландцы как бы 4,5 года не проигрывают на своем стадионе. Но все равно к сборной здесь относятся пофигистично. Мол, выиграют — ну молодцы. Проиграют/скатают ничью — все как обычно. Who cares.

Ну, у Шотландии же не было крутейшего ЧМ.

«Да, Россия классно выступила на чемпионате мира. Лучше, чем все ожидали. Обыграла саму Испанию, вышла в четвертьфинал… Но дело не только в этом. Россия просто добивается лучших результатов, чем Шотландия. Много лет. Это правда жизни. Потому я и говорю, что мы аутсайдеры. Но будем биться за победу», — важный спич Эндрю Робертсона, единственной звезды этой сборной.

Россия сейчас для Шотландии — реально топовый соперник. Тот, с кем надо «выложиться на 200 процентов и провести матч жизни», чтобы добиться результата. Местные репортеры в разговорах с российской прессой говорят: «Так вот, ваша сборная фаворит…» Для нас такое слышать — немного аномалия.

Но как говорит мистер Робертсон — «это правда жизни».

Коуча британцев Стива Кларка на пресс-конференции вообще мучали. Одинаковыми, банальными, занудными вопросами. 9 из 10 шотландских журналистов пытались выяснить, «знаковым ли будет матч с Россией». Кларк к такому явно привык и врубил привычную мантру: «Нам нужна “большая” победа. Россия — подходящий для этого соперник. Болельщики поверят в сборную, если мы начнем побеждать топовые сборные. Жду всех на трибунах, нам нужна поддержка!».

Ну просто Россия-2017. Да и 2016, 15 и далее по списку.

Категорически странно для Британии, но реальная история — в Глазго нет никакого «футбольного безумия» и как там принято выражаться. Да, иногда на улицах мелькают товарищи в юбках и темно-синих майках сборной. Но никакого организованного движа, песнопений и вообще драйва. Все чинно и благородно.

Обычный, рядовой матч сборной, которая не особенно и нужна своим же болельщикам. Где-то мы все это уже видели.

Афиш игры в городе отыскать невозможно. Какой-то арт, посвященный матчу или хотя бы сборной Шотландии, есть только у стадиона. Например, такой вот Робертсон.

Футбольная движуха есть только в офишл сторах «Селтика» и «Рейнджерс». Хотя и здесь все скорее буднично. При упоминании Хенрика Ларссона в магазине «кельтов» одобрительно кивают. А продавец лет 20-ти в сторе «рейнджеров» вообще не в курсе, кто такой Андрей Канчельскис. Ну и ладно — зато вы можете купить миски для домашних животных. А у «Селтика» — худи для собаки. Что еще для счастья нужно?

Россиян в Глазго — минимум. Некоторые высадились в Эдинбурге, столице Шотландии. И приедут в Глазго только на матч. Другие — умело скрываются в пабах и местных фиш энд чипсах. Ну, фаст-фудах. Даже майка Шотландии в центре города — редкость. Самая популярная фамилия на немногочисленных футболках — Робертсон, кто же еще.

Кстати о звезде «Ливерпуля». У Sport24 есть инсайд — Эндрю очень много… кричит после матчей. И ругается по полной после неудач, и зажигает после побед. Всю правду (ну, почти) про селебрити сборной Шотландии рассказал нам Григор (не Димитров). Болгарин уже 5 лет живет в Глазго, убирается на «Хэмпден Парк» и снабжает приезжих журналистов историями.

«В раздевалке хозяев всегда страшный шум после финального свистка! Мы убираемся метрах в 30 от них и все равно все слышим. Громче всего кричит Робертсон! Ну там, всякие крепкие английские слова, вы понимаете. Дико кричит прям… После матча в раздевалке бардак — но это нормально. Приезжие команды не лучше шотландцев в плане чистоты», — официальное заявление Григора.

Надеемся, сегодня «дикие крики» защитника «Ливерпуль» будут ни разу не позитивными.

P. S. «Они просто летали по полю!» — классический слоган материала про неожиданно крутую игру футбольной команды. Россия сегодня зарубится с шотландцами совсем близко к месту, где спортсмены и правда летают. В местном University of Glasgow, который открыли аж в XV веке, снимали многие сцены из «Гарри Поттера». В том числе — игру в квиддич. Хорошо бы Дзюба и Ко сегодня на поле были не хуже, чем Гарри и товарищи на метлах.