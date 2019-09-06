«Команда Черчесова просто лучше — это правда жизни». Сборная Шотландии — 2019 — вылитая Россия до ЧМ
Передаем из Глазго.
Передаем из Глазго.
В Шотландии отношение к сборной очень легко понять, если вы из России. Это примерно та же история, что и у нас — до ЧМ-18. То есть: сборную вроде и хотят любить, но получается не очень. Годы разочарований, фэйлов, поражений и упущенных возможностей.
Шотландских болельщиков, журналистов и просто людей в килтах объединяет одна мысль: «Да опять завтра сольют, наверное!» И это при том, что шотландцы как бы 4,5 года не проигрывают на своем стадионе. Но все равно к сборной здесь относятся пофигистично. Мол, выиграют — ну молодцы. Проиграют/скатают ничью — все как обычно. Who cares.
Ну, у Шотландии же не было крутейшего ЧМ.
«Да, Россия классно выступила на чемпионате мира. Лучше, чем все ожидали. Обыграла саму Испанию, вышла в четвертьфинал… Но дело не только в этом. Россия просто добивается лучших результатов, чем Шотландия. Много лет. Это правда жизни. Потому я и говорю, что мы аутсайдеры. Но будем биться за победу», — важный спич Эндрю Робертсона, единственной звезды этой сборной.
Россия сейчас для Шотландии — реально топовый соперник. Тот, с кем надо «выложиться на 200 процентов и провести матч жизни», чтобы добиться результата. Местные репортеры в разговорах с российской прессой говорят: «Так вот, ваша сборная фаворит…» Для нас такое слышать — немного аномалия.
Но как говорит мистер Робертсон — «это правда жизни».
Коуча британцев Стива Кларка на
Ну просто Россия-2017. Да и 2016, 15 и далее по списку.
Категорически странно для Британии, но реальная история — в Глазго нет никакого «футбольного безумия» и как там принято выражаться. Да, иногда на улицах мелькают товарищи в юбках и
Обычный, рядовой матч сборной, которая не особенно и нужна своим же болельщикам.
Афиш игры в городе отыскать невозможно.
Футбольная движуха есть только в офишл сторах «Селтика» и «Рейнджерс». Хотя и здесь все скорее буднично. При упоминании Хенрика Ларссона в магазине «кельтов» одобрительно кивают. А продавец лет 20-ти в сторе «рейнджеров» вообще не в курсе, кто такой Андрей Канчельскис. Ну и ладно — зато вы можете купить миски для домашних животных. А у «Селтика» — худи для собаки. Что еще для счастья нужно?
Россиян в Глазго — минимум. Некоторые высадились в Эдинбурге, столице Шотландии. И приедут в Глазго только на матч. Другие — умело скрываются в пабах и местных фиш энд чипсах. Ну,
Кстати о звезде «Ливерпуля». У Sport24 есть инсайд — Эндрю очень много… кричит после матчей. И ругается по полной после неудач, и зажигает после побед. Всю правду (ну, почти) про селебрити сборной Шотландии рассказал нам Григор (не Димитров). Болгарин уже 5 лет живет в Глазго, убирается на «Хэмпден Парк» и снабжает приезжих журналистов историями.
«В раздевалке хозяев всегда страшный шум после финального свистка! Мы убираемся метрах в 30 от них и все равно все слышим. Громче всего кричит Робертсон! Ну там, всякие крепкие английские слова, вы понимаете. Дико кричит прям… После матча в раздевалке бардак — но это нормально. Приезжие команды не лучше шотландцев в плане чистоты», — официальное заявление Григора.
Надеемся, сегодня «дикие крики» защитника «Ливерпуль» будут ни разу не позитивными.