Хавбек молодежной сборной Казахстана рассказал о матче с Испанией и как посадил на желтую игрока «Барселоны»

Игра отборочного цикла Евро-2021 прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол Испания забила с пенальти, причем один из ударов с «точки» отразил вратарь Мухаммеджан Сейсен.
— Был хороший соперник. Думаю, что болельщикам понравилось. Обидно, конечно, что проиграли. Пропустили с пенальти… Будем готовиться к Израилю. Три дня мало для восстановления. Нужно забыть матч с Испанией и подготовиться к следующей игре, — сказал Наджарян.
— Был эпизод, где вы Куэнку, который уже успел дебютировать за главную команды «Барселоны», посадили на желтую карточку. Просто перекинули через него мяч. Он расстроился.
— Это обычный игровой эпизод. Да, видно уровень, но надо стремиться туда. Они недалеко от нас ушли. Нужно работать и верить в себя.
— Эпизод в конце, где укрывал корпусом и после падения ожидал, что будет штрафной. Какая задача была?
— Я поставил корпус и почувствовал толчок. Я упал — по мне, был фол. Арбитра я обсуждать не буду, но по его мнению — не было фола.
— Потом пошли эмоции…
— В конце всегда так. Хотели забить и сравнять. Моменты были. В конце была подача, но там не повезло. Мы хотели хотя бы ничью вытащить. Хороший матч был.
— Кроме желтых карточек, была красная. Эпизод с Прокопенко.
— Это уже эмоции. В конце матча всеми силами пошли атаковать. Они начали в аут выбивать, и провоцировать. Из-за этого пошли эмоции. И красная карточка тоже.
— У ребят в конце пошли судороги.
— Это из-за того, что игровой практики мало. Это плохо. Если бы в клубах все бы играли по 90 минут, то сборная была бы еще сильнее. Надеюсь, после таких матчей пацанам будут давать шанс.
— Когда трибуны кричат «Молодцы» — это заряжает?
— Это мотивирует еще больше. Даже когда слышишь болельщиков, то ноги сами бегут. Спасибо всем, поддержка чувствовалась. 10 числа ждем такую же поддержку.
— Футболку подарили после матча?
— Да.
Напомним, что в отборе на Евро-2020 сборная Казахстана стартовала в июне, когда в гостях победила Фарерские острова (3:1) и Черногорию (2:1) в июне. В следующем матче команда Москаленко 10 сентября примет в Нур-Султане Израиль — игра начнется в 19:00 по столичному времени.