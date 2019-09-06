Около 32 тысяч зрителей ожидается на матче сборных Шотландии и России
ЕВРО-2020. Около 32 тысяч зрителей ожидается на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и России, сообщили РИА Новости в кассах стадиона.
ЕВРО-2020. Около 32 тысяч зрителей ожидается на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и России, сообщили РИА Новости в кассах стадиона.
Встреча сборных Шотландии и России пройдет в пятницу на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и начнется в 21:45 мск.
«На матче ожидается около 32 тысяч зрителей. В гостевом секторе будет около 400 болельщиков», — сказал собеседник агентства.