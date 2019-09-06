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20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Около 32 тысяч зрителей ожидается на матче сборных Шотландии и России

ЕВРО-2020. Около 32 тысяч зрителей ожидается на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и России, сообщили РИА Новости в кассах стадиона.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча сборных Шотландии и России пройдет в пятницу на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и начнется в 21:45 мск.

«На матче ожидается около 32 тысяч зрителей. В гостевом секторе будет около 400 болельщиков», — сказал собеседник агентства.

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