Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Кипром в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Кипром в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пятого тура группы I прошла в Никосии и завершилась со счетом 1:1.
Вперед Казахстан вышел на второй минуте, а автором гола стал Алексей Щеткин. Голевую атаку форвард «Ордабасы» фактически начал сам, удачно сыграв в прессинге.
В середине первого тайма Кипр имел отличный шанс сравнять счет, но Казахстан выручил вратарь Дмитрий Непогодов — он сумел кончиками пальцев перевести мяч в перекладину.
Отыгрались же хозяева на 39-й минуте. Хавбек Николас Янну сначала обыграл защитников Яна Вороговского и Темирлана Ерланова, а затем прострелил на дальнюю штангу, где мяч в сетку переправил форвард Пиерос Сотириу.
Завершился же первый тайм опасным ударом капитана Бауыржана Исламхана, который со штрафного едва не поразил «девятку». На перерыв команды в итоге ушли при счете 1:1.
Второй тайм прошел без голов. Активнее в нем были киприоты, а главную опасность от Казахстана создавал вышедший на замену Максим Федин. Однако счет в итоге не поменялся — 1:1.
Еще два матча пятого тура группы I пройдут в ночь на 7 сентября и начнутся в 00:45 по времени Нур-Султана: Бельгия примет
Игры шестого тура пройдут в ночь с 9 на 10 сентября и стартуют в 00:45: Россия дома сыграет с Казахстаном, Шотландия — с Бельгией, а
После четырех туров в группе I с 12 очками лидирует Бельгия. Далее с девятью баллами идет Россия. Третью строчку с семью очками занимает Казахстан. У Шотландии — шесть баллов, у Кипра — четыре, а
Напомним, что сборная Казахстана стартовала в отборе на Евро-2020 с разгромной победы над Шотландией (3:0), затем проиграла России (0:4) и Бельгии (0:3) и обыграла
|Ран Бен Шимон
|Михал Билек
|Пьерос Сотириу
|39′
|Алексей Щеткин
|2′
|1
|Константинос Панаи
|12
|Дмитрий Непогодов
|3
|Николас Иоанну
15′
|2
|Сергей Малый
51′
|4
|Гиоргос Меркис
|3
|Темирлан Ерланов
|13
|Иоаннис Кусулос
45+2′
|15
|Александр Марочкин
|14
|Константинос Минтиккис
7′
|16
|Гафуржан Суюмбаев
86′
|19
|Костас Лаифис
90+4′
|5
|Исламбек Куат
|8
|Харис Кириаку
|11
|Ян Вороговский
|10
|Пьерос Сотириу
|14
|Юрий Перцух
|7
|Георге Эфрем
73′
|8
|Асхат Тагыберген
82′
|17
|Иоаннис Кости
|10
|Георгий Жуков
|20
|Григорис Кастанос
58′
|9
|Бауыржан I Исламхан
65′
|11
|Энтони Георгиу
|20
|Максим Федин
|15
|Фотис Папулис
90′
|19
|Алексей Щеткин
87′
|23
|Иоаннис Питтас
|17
|Абат Аймбетов
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Маттиас Гестраниус(Финляндия)