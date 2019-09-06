Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020

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Игра пятого тура группы I прошла в Никосии и завершилась со счетом 1:1.

Вперед Казахстан вышел на второй минуте, а автором гола стал Алексей Щеткин. Голевую атаку форвард «Ордабасы» фактически начал сам, удачно сыграв в прессинге.

В середине первого тайма Кипр имел отличный шанс сравнять счет, но Казахстан выручил вратарь Дмитрий Непогодов — он сумел кончиками пальцев перевести мяч в перекладину.

Отыгрались же хозяева на 39-й минуте. Хавбек Николас Янну сначала обыграл защитников Яна Вороговского и Темирлана Ерланова, а затем прострелил на дальнюю штангу, где мяч в сетку переправил форвард Пиерос Сотириу.

Завершился же первый тайм опасным ударом капитана Бауыржана Исламхана, который со штрафного едва не поразил «девятку». На перерыв команды в итоге ушли при счете 1:1.

Второй тайм прошел без голов. Активнее в нем были киприоты, а главную опасность от Казахстана создавал вышедший на замену Максим Федин. Однако счет в итоге не поменялся — 1:1.

Еще два матча пятого тура группы I пройдут в ночь на 7 сентября и начнутся в 00:45 по времени Нур-Султана: Бельгия примет Сан-Марино, а Шотландия — Россию.

Игры шестого тура пройдут в ночь с 9 на 10 сентября и стартуют в 00:45: Россия дома сыграет с Казахстаном, Шотландия — с Бельгией, а Сан-Марино — с Кипром.

После четырех туров в группе I с 12 очками лидирует Бельгия. Далее с девятью баллами идет Россия. Третью строчку с семью очками занимает Казахстан. У Шотландии — шесть баллов, у Кипра — четыре, а Сан-Марино проиграл все матчи с общим счетом 0:20.