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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Кипром в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра пятого тура группы I прошла в Никосии и завершилась со счетом 1:1.

Вперед Казахстан вышел на второй минуте, а автором гола стал Алексей Щеткин. Голевую атаку форвард «Ордабасы» фактически начал сам, удачно сыграв в прессинге.

В середине первого тайма Кипр имел отличный шанс сравнять счет, но Казахстан выручил вратарь Дмитрий Непогодов — он сумел кончиками пальцев перевести мяч в перекладину.

Отыгрались же хозяева на 39-й минуте. Хавбек Николас Янну сначала обыграл защитников Яна Вороговского и Темирлана Ерланова, а затем прострелил на дальнюю штангу, где мяч в сетку переправил форвард Пиерос Сотириу.

Завершился же первый тайм опасным ударом капитана Бауыржана Исламхана, который со штрафного едва не поразил «девятку». На перерыв команды в итоге ушли при счете 1:1.

Второй тайм прошел без голов. Активнее в нем были киприоты, а главную опасность от Казахстана создавал вышедший на замену Максим Федин. Однако счет в итоге не поменялся — 1:1.

Еще два матча пятого тура группы I пройдут в ночь на 7 сентября и начнутся в 00:45 по времени Нур-Султана: Бельгия примет Сан-Марино, а Шотландия — Россию.

Игры шестого тура пройдут в ночь с 9 на 10 сентября и стартуют в 00:45: Россия дома сыграет с Казахстаном, Шотландия — с Бельгией, а Сан-Марино — с Кипром.

После четырех туров в группе I с 12 очками лидирует Бельгия. Далее с девятью баллами идет Россия. Третью строчку с семью очками занимает Казахстан. У Шотландии — шесть баллов, у Кипра — четыре, а Сан-Марино проиграл все матчи с общим счетом 0:20.

Напомним, что сборная Казахстана стартовала в отборе на Евро-2020 с разгромной победы над Шотландией (3:0), затем проиграла России (0:4) и Бельгии (0:3) и обыграла Сан-Марино (4:0).

Кипр
1:1
Первый тайм: 1:1
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I6.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)GSP
Главные тренеры
Ран Бен ШимонМихал Билек
Голы
Пьерос Сотириу39′
Алексей Щеткин2′
Составы команд
1Константинос Панаи
12Дмитрий Непогодов
3Николас Иоанну
15′
2Сергей Малый
51′
4Гиоргос Меркис
3Темирлан Ерланов
13Иоаннис Кусулос
45+2′
15Александр Марочкин
14Константинос Минтиккис
7′
16Гафуржан Суюмбаев
86′
19Костас Лаифис
90+4′
5Исламбек Куат
8Харис Кириаку
11Ян Вороговский
10Пьерос Сотириу
14Юрий Перцух
7Георге Эфрем
73′
8Асхат Тагыберген
82′
17Иоаннис Кости
10Георгий Жуков
20Григорис Кастанос
58′
9Бауыржан I Исламхан
65′
11Энтони Георгиу
20Максим Федин
15Фотис Папулис
90′
19Алексей Щеткин
87′
23Иоаннис Питтас
17Абат Аймбетов
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)13
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
12Фолы15
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМаттиас Гестраниус(Финляндия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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