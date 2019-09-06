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21:15 (мск), источник: Sputnik.by

Сборная Беларуси вырвала победу у Эстонии в квалификации ЧЕ-2020

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Сборная Беларуси по футболу не смогла выиграть у команды Эстонии в квалификации чемпионата Европы 2020 года, передает Sputnik.

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Источник: Reuters

Встреча между командами состоялась вечером в пятницу 6 сентября в Таллинне на стадионе A. Le Coq Arena.

Первый тайм в столице Эстонии прошел без голов: команды ушли на перерыв, не сумев ни разу поразить ворота.

Счет в игре открыли белорусы — на 49-й минуте Максим Скавыш сделал навес на Никиту Наумова, который сделал точный удар. Однако уже через пять минут эстонцы отыгрались — 1:1.

Основное время игры завершилось с ничейным счетом, судья Ален Дюрье добавил три минуты и на 92-й Скавыш принес победу сборной Беларуси — 2:1.

Таким образом сейчас в группе С команда Беларуси находится на предпоследнем месте: у нее после пяти игр 3 очка. Лидирует в группе Северная Ирландия (12 очков), на втором месте — Германия (9), на третьем — Голландия (3).

Во время загрузки произошла ошибка.
Эстония
1:2
Первый тайм: 0:0
Беларусь
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C6.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Главные тренеры
Мартин РеймИгорь Криушенко
Голы
Эрик Сорга54′
Никита Наумов48′
Максим Скавыш90+2′
Составы команд
12Сергей Лепметс
1Александр Гутор
3Артур Пикк
3Сергей Матвейчик
15Рагнар Клаван
4Никита Наумов
65′
16Йоонас Тамм
5Денис Поляков
18Кароль Метс
6Сергей Политевич
23Тайо Тенисте
2Станислав Драгун
4Маттиас Кяйт
14Евгений Яблонский
10Сергей Зенев
18Иван Маевский
14Константин Васильев
77′
22Игорь Стасевич
20Артем Дмитриев
7Юрий Ковалев
77′
9Эрик Сорга
83′
11Максим Скавыш
17Рауно Саппинен
13Николай Сигневич
64′
11Хенрик Ойямаа
86′
10Иван Бахар
66′
8Власий Синявский
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)18
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые8
10Фолы14
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлен Дюрье(Люксембург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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