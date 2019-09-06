Сборная Беларуси вырвала победу у Эстонии в квалификации ЧЕ-2020
МИНСК, 6 сен — Sputnik. Сборная Беларуси по футболу не смогла выиграть у команды Эстонии в квалификации чемпионата Европы 2020 года, передает Sputnik.
МИНСК, 6 сен — Sputnik. Сборная Беларуси по футболу не смогла выиграть у команды Эстонии в квалификации чемпионата Европы 2020 года, передает Sputnik.
Встреча между командами состоялась вечером в пятницу 6 сентября в Таллинне на стадионе A. Le Coq Arena.
Первый тайм в столице Эстонии прошел без голов: команды ушли на перерыв, не сумев ни разу поразить ворота.
Счет в игре открыли белорусы — на 49-й минуте Максим Скавыш сделал навес на Никиту Наумова, который сделал точный удар. Однако уже через пять минут эстонцы отыгрались — 1:1.
Основное время игры завершилось с ничейным счетом, судья Ален Дюрье добавил три минуты и на 92-й Скавыш принес победу сборной Беларуси — 2:1.
Таким образом сейчас в группе С команда Беларуси находится на предпоследнем месте: у нее после пяти игр 3 очка. Лидирует в группе Северная Ирландия (12 очков), на втором месте — Германия (9), на третьем — Голландия (3).
|Мартин Рейм
|Игорь Криушенко
|Эрик Сорга
|54′
|Никита Наумов
|48′
|Максим Скавыш
|90+2′
|12
|Сергей Лепметс
|1
|Александр Гутор
|3
|Артур Пикк
|3
|Сергей Матвейчик
|15
|Рагнар Клаван
|4
|Никита Наумов
65′
|16
|Йоонас Тамм
|5
|Денис Поляков
|18
|Кароль Метс
|6
|Сергей Политевич
|23
|Тайо Тенисте
|2
|Станислав Драгун
|4
|Маттиас Кяйт
|14
|Евгений Яблонский
|10
|Сергей Зенев
|18
|Иван Маевский
|14
|Константин Васильев
77′
|22
|Игорь Стасевич
|20
|Артем Дмитриев
|7
|Юрий Ковалев
77′
|9
|Эрик Сорга
83′
|11
|Максим Скавыш
|17
|Рауно Саппинен
|13
|Николай Сигневич
64′
|11
|Хенрик Ойямаа
86′
|10
|Иван Бахар
66′
|8
|Власий Синявский
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Ален Дюрье(Люксембург)