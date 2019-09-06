Сборная Беларуси вырвала победу у Эстонии в квалификации ЧЕ-2020

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Встреча между командами состоялась вечером в пятницу 6 сентября в Таллинне на стадионе A. Le Coq Arena.

Первый тайм в столице Эстонии прошел без голов: команды ушли на перерыв, не сумев ни разу поразить ворота.

Счет в игре открыли белорусы — на 49-й минуте Максим Скавыш сделал навес на Никиту Наумова, который сделал точный удар. Однако уже через пять минут эстонцы отыгрались — 1:1.

Основное время игры завершилось с ничейным счетом, судья Ален Дюрье добавил три минуты и на 92-й Скавыш принес победу сборной Беларуси — 2:1.