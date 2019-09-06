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21:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Германия — Нидерланды: Промес, Депай и Бабель — в атаке гостей

Тренерские штабы национальных команд Германии и Нидерландов определились с составами на матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

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Источник: Reuters

Германия: Нойер, Гинтер, Та, Зюле, Гнабри, Шульц, Кроос, Киммих, Клостерман, Ройс, Вернер.

Запасные: Лено, тер Штеген, Хальстенберг, Штарк, Джан, Гюндоган, Хаверц, Хектор, Брандт, Вальдшмидт.

Нидерланды: Силлессен, Дюмфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, Ф. де Йонг, Вейналдум, де Рон, Бабель, Депай, Промес.

Запасные: Вермер, Зут, Аке, Велтман, ван Анхольт, Проппер, Стротман, де Вильена, Бергёйс, Мален, Л. де Йонг, Клюйверт.

Встреча состоится сегодня, 6 сентября, в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион». Начало — в 21:45 мск.

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