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21:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Щеткин сыграл здорово». Билек — о ничьей сборной Казахстана с Кипром, матче с Россией и защите

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал ничью с Кипром в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра пятого тура группы I Никосии завершилась со счетом 1:1.

— Мы хорошо начали, забили быстрый гол. После этого были небольшие ошибки в центре поля, потеряли концентрацию в атаке — соперник пробился через нескольких наших игроков и забил гол.

Во втором тайме у Кипра было небольшое преимущество во владении, но не было моментов. Хочу поблагодарить своих футболистов, они хорошо поработали. Любое очко на выезде для сборной Казахстана — это хорошо, я думаю. Надо отметить, что наш соперник перед нашим матчем провел три хороших игры, — сказал Билек.

— Не кажется, что Абата Аймбетова выпустили поздновато на замену?
— Щеткин сыграл хороший матч. Мы знали, что Кипр опасен при стандартных положений, где Щеткин здорово играл. Хотели поменять его чуть раньше, но у некоторых игроков были судороги, потому что они хорошо отработали. Только в конце получилось выпустить Аймбетова.

— У игроков, которые остались в запасе с Кипром, есть шансы выйти в основе в матче с Россией?
— Футболисты, которые играли сегодня, проделали хорошую работу. Мы посмотрим, как они будут чувствовать, когда прилетим в Россию. Возможно, сделаем обратные замены, потому что у некоторых игроков есть мышечные травмы.

— Какую оценку дадите защитникам?
— Мы знали, где опасен соперник и как действуют некоторые игроки. Начали хорошо, но были небольшие ошибки, быстрые потери мяча. Но все провели хороший матч, одно очко — в плюс.

Отметим, что после этого матча в активе Казахстана — семь очков. В шестом туре команда Билека сыграет в гостях с Россией — игра пройдет в ночь с 9 на 10 сентября и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

Кипр
1:1
Первый тайм: 1:1
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I6.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)GSP
Главные тренеры
Ран Бен ШимонМихал Билек
Голы
Пьерос Сотириу39′
Алексей Щеткин2′
Составы команд
1Константинос Панаи
12Дмитрий Непогодов
3Николас Иоанну
15′
2Сергей Малый
51′
4Гиоргос Меркис
3Темирлан Ерланов
13Иоаннис Кусулос
45+2′
15Александр Марочкин
14Константинос Минтиккис
7′
16Гафуржан Суюмбаев
86′
19Костас Лаифис
90+4′
5Исламбек Куат
8Харис Кириаку
11Ян Вороговский
10Пьерос Сотириу
14Юрий Перцух
7Георге Эфрем
73′
8Асхат Тагыберген
82′
17Иоаннис Кости
10Георгий Жуков
20Григорис Кастанос
58′
9Бауыржан I Исламхан
65′
11Энтони Георгиу
20Максим Федин
15Фотис Папулис
90′
19Алексей Щеткин
87′
23Иоаннис Питтас
17Абат Аймбетов
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)13
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
12Фолы15
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМаттиас Гестраниус(Финляндия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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