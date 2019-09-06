«Щеткин сыграл здорово». Билек — о ничьей сборной Казахстана с Кипром, матче с Россией и защите

Игра пятого тура группы I Никосии завершилась со счетом 1:1.

— Мы хорошо начали, забили быстрый гол. После этого были небольшие ошибки в центре поля, потеряли концентрацию в атаке — соперник пробился через нескольких наших игроков и забил гол.

Во втором тайме у Кипра было небольшое преимущество во владении, но не было моментов. Хочу поблагодарить своих футболистов, они хорошо поработали. Любое очко на выезде для сборной Казахстана — это хорошо, я думаю. Надо отметить, что наш соперник перед нашим матчем провел три хороших игры, — сказал Билек.

— Не кажется, что Абата Аймбетова выпустили поздновато на замену?

— Щеткин сыграл хороший матч. Мы знали, что Кипр опасен при стандартных положений, где Щеткин здорово играл. Хотели поменять его чуть раньше, но у некоторых игроков были судороги, потому что они хорошо отработали. Только в конце получилось выпустить Аймбетова.

— У игроков, которые остались в запасе с Кипром, есть шансы выйти в основе в матче с Россией?

— Футболисты, которые играли сегодня, проделали хорошую работу. Мы посмотрим, как они будут чувствовать, когда прилетим в Россию. Возможно, сделаем обратные замены, потому что у некоторых игроков есть мышечные травмы.

— Какую оценку дадите защитникам?

— Мы знали, где опасен соперник и как действуют некоторые игроки. Начали хорошо, но были небольшие ошибки, быстрые потери мяча. Но все провели хороший матч, одно очко — в плюс.