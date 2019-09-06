Российская молодежка победила главного конкурента!

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы-2021 U21. Группа 5

Россия — Сербия — 1:0 (1:0).

Гол: Дивеев, 20.

Россия: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Ломовицкий (Лесовой, 90+1), Обляков, Умяров, Кучаев (Грулев, 71), Чалов (Игнатьев, 80).

Сербия: М. Илич, Терзич, Павлович, С. Маркович (Златанович, 69), Деветак, Аджич (Бирманчевич, 64), И. Илич, Петрович (Машович, 57), Л. Илич, Влахович (Тедич, 57), Йовелич (Рачич, 64).

Предупреждения: Евгеньев, 22. Петрович, 37. Деветак, 38. И. Илич, 40. Дивеев, 47. С. Маркович, 66. Ломовицкий, 71. Сафонов, 90+3.

Удаление: И. Илич, 58 (срыв атаки, вторая ж.к.).

Судья: Лукьянчукас (Литва).

6 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

Время прорыва

После чемпионата мира-2018 к главной команде России заметно изменилось отношение — ее любят, за нее переживают и уж точно не насмехаются над ней.

Но молодежка отстает от старших. На нее, конечно, болельщики всегда смотрели не так, как на основную сборную. Это взрослых футболистов любят иногда высмеивать, лепить из них мемы — все стерпят. К молодым игрокам совсем другое, трепетное отношение, так что их систематические провалы в отборочных турнирах чемпионатов Европы вызывают не смех, а гнев, сожаление и обиду.

Напомню, наша молодежка после распада СССР выходила в финальную часть Евро всего три раза, где потерпела шесть поражений в шести матчах. Раньше причины искали в слабом поколении и/или главном тренере, но сейчас таких оправданий быть не может. Во главе команды в декабре встал Михаил Галактионов — специалист молодой, но имеющий большой опыт работы с молодежью на разных уровнях.

Мощный состав

А состав у команды — сказка. В основе на стартовую встречу отборочного турнира с Сербией вышли сплошь знакомые нам люди. Каждый из 11 футболистов в этом сезоне провел не по одному матчу в премьер-лиге, а в сумме они провели 67 игр в восьми турах этого чемпионата России. Все — если не основные в своих клубах, то как минимум игроки ротации. И это еще не все здоровы: Глебова и Сулейманова «отцепили» из-за травм.

Сами имена футболистов стартового состава не удивили — в отличие от схемы, которую выбрал тренерский штаб. В товарищеских встречах со Швецией, Норвегией и Чехией наши выходили в четыре защитника, при этом сочинец Калугин появлялся на правом фланге обороны. Но Галактионов решил утрамбовать центр Калугиным, а на правую бровку отправился спартаковец Рассказов.

19-летний Умяров, которого изначально не было в составе на сентябрьские игры, закрыл опорную зону, ему в центре помогал Обляков, а на края полузащиты отправились Кучаев и Ломовицкий. 5−4−1 — такой расстановкой россияне испугали сербов.

Гостям же пугать нас некем. В предыдущем отборочном турнире Россия тоже попала в одну группу с Сербией, и за нее тогда забивал форвард «Айнтрахта» Лука Йович — он стал третьим бомбардиром бундеслиги в прошлом сезоне, а летом перешел в «Реал». Сейчас в балканской команде можно выделить только нападающих Влаховича («Фиорентина») и Йовелича («Айнтрахт»). И, может быть, арендованных НАК у «Манчестер Сити» братьев Луку и Ивана Иличей.

Реализованное большинство

Задумка Галактионова сработала: сербы оказались не готовы к многослойной обороне России, а она сделала ставку на контратаки и стандартные положения. Из-за этого игра потеряла в зрелищности, зато наши добились нужного результата. В первом тайме россияне несколько раз опасно исполняли штрафные и угловые, и один из «стандартов» привел к забитому мячу. Гол сделали центральные защитники — Евгеньев навесил с правого фланга, а Дивеев вылетел из-за спин сербов и открыл счет. Гости за пару мгновений до удара остановились и подняли руки. Но ассистент арбитра флажок не поднял и правильно сделал: повторы показали, что защита не поймала россиян в офсайдную ловушку.

До перерыва гости почти не атаковали. Запомнились только удар Йовелича головой выше ворот да выпад Ивана Илича, в конце которого он рухнул в штрафной и справедливо получил предупреждение за симуляцию. Глупая желтая карточка обернулась удалением — на исходе часа Илич сфолил на Чалове и покинул поле. Сербия осталась в меньшинстве.

К тому времени игра оживилась — после перерыва сербы раскрылись, но не извлекли из этого ничего, не считать же успехом первое попадание в створ. А Россия в первые 15 минут прижала гостей к воротам и устроила обстрел со «стандартов» — в этом компоненте наша команда была восхитительна.

Тренер сербской молодежки Ненад Милованович судорожно израсходовал все пять разрешенных замен уже к 69-й минуте (при этом последняя оказалась вынужденной). Галактионов же только на 71-й сделал первую перестановку. На стороне России оказалось все: трибуны, счет, численное преимущество, возможности для маневра.