Футболисты сборной России одержали победу над шотландцами в матче отбора ЧЕ-2020

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В составе сборной России мяч забил Артем Дзюба (40-я минута), у шотландцев отличился Джон Макгин (11). На 59-й минуте встречи голом в свои ворота отметился шотландский защитник Стивен О'Доннел.

Дзюба, который провел 10-й матч в качестве капитана национальной сборной, забил 21-й мяч в 37 играх в составе команды.

По этому показателю он сравнялся с Романом Павлюченко (21 гол в 51 матче). Выше в списке бомбардиров национальной сборной России располагаются только Владимир Бесчастных (26 голов, 71 матч) и Александр Кержаков (30 голов, 91 матч).

Сборные России и Шотландии встретились в третий раз в истории. Ранее они провели две игры в рамках отбора на чемпионат Европы — 1996, дважды сыграв вничью (1:1, 0:0). Российская команда впервые с 7 июня 2015 года одержала волевую победу в основное время. Тогда сборная России, которую тренировал итальянец Фабио Капелло, проигрывая по ходу матча со счетом 1:2 команде Белоруссии, одержала победу (4:2).

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.