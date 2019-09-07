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00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в матче отбора Евро-2020

Сборная Хорватии разгромила в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальную команду Словакии со счётом 4:0.

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Встреча проходила на стадионе «Сити Арена» в Трнаве.

Первый мяч в игре был забит на 45-й минуте. Его автором после передачи Марсело Брозовича стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. На 1-й минуте второго тайма гости закрепили преимущество. Иван Перишич поразил ворота хозяев после ассиста Анте Ребича. На 72-й минуте Бруно Петкович довёл счёт до разгромного. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Йосип Брекало. Точку в матче поставил Деян Ловрен после паса Брозовича.

В параллельном матче этой группы Уэльс со счётом 2:1 обыграл Азербайджан. На 26-й минуте хозяев вывел вперёд автогол Павла Пашаева. На 58-й минуте Махир Эмрели счёт сравнял. Однако на 84-й минуте победу Уэльсу принёс результативный удар в исполнении Гарета Бэйла.

Словакия
0:4
Первый тайм: 0:1
Хорватия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа E6.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Anton Malatinsky Stadion (City Arena)
Главные тренеры
Павел ГапалЗлатко Далич
Голы
Никола Влашич45′
Иван Перишич46′
Бруно Петкович72′
Деян Ловрен89′
Составы команд
23Мартин Дубравка
1Доминик Ливакович
3Денис Вавро
3Борна Баришич
4Мартин Вальент
6Деян Ловрен
14Милан Шкриньяр
21Домагой Вида
16Давид Ганцко
22Карло Бартолец
8Ондрей Дуда
10Лука Модрич
17Марек Хамшик
11Марсело Брозович
22Станислав Лоботка
4Иван Перишич
10Альберт Руснак
45′
13Никола Влашич
82′
9Роберт Боженик
19Милан Бадель
19Юрай Куцка
63′
18Анте Ребич
70′
7Лукаш Гараслин
7Йосип Брекало
20Роберт Мак
79′
20Бруно Петкович
83′
21Михал Дюриш
15Марио Пашалич
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)31
6Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
11Фолы8
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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