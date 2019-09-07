Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в матче отбора Евро-2020
Сборная Хорватии разгромила в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальную команду Словакии со счётом 4:0.
Сборная Хорватии разгромила в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальную команду Словакии со счётом 4:0.
Встреча проходила на стадионе «Сити Арена» в Трнаве.
Первый мяч в игре был забит на 45-й минуте. Его автором после передачи Марсело Брозовича стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. На 1-й минуте второго тайма гости закрепили преимущество. Иван Перишич поразил ворота хозяев после ассиста Анте Ребича. На 72-й минуте Бруно Петкович довёл счёт до разгромного. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Йосип Брекало. Точку в матче поставил Деян Ловрен после паса Брозовича.
В параллельном матче этой группы Уэльс со счётом 2:1 обыграл Азербайджан. На 26-й минуте хозяев вывел вперёд автогол Павла Пашаева. На 58-й минуте Махир Эмрели счёт сравнял. Однако на 84-й минуте победу Уэльсу принёс результативный удар в исполнении Гарета Бэйла.
|Павел Гапал
|Златко Далич
|Никола Влашич
|45′
|Иван Перишич
|46′
|Бруно Петкович
|72′
|Деян Ловрен
|89′
|23
|Мартин Дубравка
|1
|Доминик Ливакович
|3
|Денис Вавро
|3
|Борна Баришич
|4
|Мартин Вальент
|6
|Деян Ловрен
|14
|Милан Шкриньяр
|21
|Домагой Вида
|16
|Давид Ганцко
|22
|Карло Бартолец
|8
|Ондрей Дуда
|10
|Лука Модрич
|17
|Марек Хамшик
|11
|Марсело Брозович
|22
|Станислав Лоботка
|4
|Иван Перишич
|10
|Альберт Руснак
45′
|13
|Никола Влашич
82′
|9
|Роберт Боженик
|19
|Милан Бадель
|19
|Юрай Куцка
63′
|18
|Анте Ребич
70′
|7
|Лукаш Гараслин
|7
|Йосип Брекало
|20
|Роберт Мак
79′
|20
|Бруно Петкович
83′
|21
|Михал Дюриш
|15
|Марио Пашалич
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|31
|6
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)