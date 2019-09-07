Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в матче отбора Евро-2020

Первый мяч в игре был забит на 45-й минуте. Его автором после передачи Марсело Брозовича стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. На 1-й минуте второго тайма гости закрепили преимущество. Иван Перишич поразил ворота хозяев после ассиста Анте Ребича. На 72-й минуте Бруно Петкович довёл счёт до разгромного. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Йосип Брекало. Точку в матче поставил Деян Ловрен после паса Брозовича.