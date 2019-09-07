Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020

Первый мяч в матче был забит уже на 9-й минуте. Хозяев вперёд вывел Серж Гнабри. Гости отыгрались на 59-й минуте. С передачи Райана Бабеля Мануэля Нойера огорчил Френки де Йонг. Через семь минут нидерландцы были уже впереди — ворота своей команды поразил защитник немцев Джонатан Та. На 73-й минуте Тони Кроос, реализовав пенальти, счёт сравнял. Однако на 79-й минуте гостей вперёд вывел результативный удар Дониелла Малена, которому ассистировал Жоржиньо Вейналдум. Точку в матче на 90+1-й минуте поставил Вейналдум.