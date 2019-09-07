Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Встреча проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Итоговый счёт матча — 4:2.
Первый мяч в матче был забит уже на 9-й минуте. Хозяев вперёд вывел Серж Гнабри. Гости отыгрались на 59-й минуте. С передачи Райана Бабеля Мануэля Нойера огорчил Френки де Йонг. Через семь минут нидерландцы были уже впереди — ворота своей команды поразил защитник немцев Джонатан Та. На 73-й минуте Тони Кроос, реализовав пенальти, счёт сравнял. Однако на 79-й минуте гостей вперёд вывел результативный удар Дониелла Малена, которому ассистировал Жоржиньо Вейналдум. Точку в матче на 90+1-й минуте поставил Вейналдум.
Сборная Германии (9 очков, 4 матча) занимает второе место в группе C, Нидерланды — третье (6, 3). Лидирует Северная Ирландия, выигравшая все свои 4 встречи.
|Йоахим Лев
|Роналд Куман
|Серж Гнабри
|9′
|Френки де Йонг
|59′
|Тони Кроос
|73′
|Джонатан Та
|66′
|Дониэлл Мален
|79′
|Джорджиньо Вайналдум
|90+1′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Яспер Силлессен
|13
|Лукас Клостерманн
|17
|Дэйли Блинд
|5
|Джонатан Та
|3
|Маттейс де Лигт
|15
|Никлас Зюле
|4
|Виргил ван Дейк
|6
|Джошуа Киммих
35′
|21
|Френки де Йонг
72′
|14
|Нико Шульц
|8
|Джорджиньо Вайналдум
|8
|Тони Кроос
|10
|Мемфис Депай
35′
|20
|Серж Гнабри
|11
|Квинси Промес
|4
|Маттиас Гинтер
84′
|22
|Дензел Дюмфрис
58′
|10
|Юлиан Брандт
|6
|Дэйви Преппер
|9
|Тимо Вернер
61′
|15
|Мартен де Рон
49′58′
|7
|Кай Хаверц
|7
|Дониэлл Мален
|11
|Марко Ройс
61′
|9
|Райан Бабел
81′
|21
|Илкай Гюндоган
|5
|Натан Аке
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Артур Диаш(Португалия)