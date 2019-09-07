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01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020

Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Итоговый счёт матча — 4:2.

Первый мяч в матче был забит уже на 9-й минуте. Хозяев вперёд вывел Серж Гнабри. Гости отыгрались на 59-й минуте. С передачи Райана Бабеля Мануэля Нойера огорчил Френки де Йонг. Через семь минут нидерландцы были уже впереди — ворота своей команды поразил защитник немцев Джонатан Та. На 73-й минуте Тони Кроос, реализовав пенальти, счёт сравнял. Однако на 79-й минуте гостей вперёд вывел результативный удар Дониелла Малена, которому ассистировал Жоржиньо Вейналдум. Точку в матче на 90+1-й минуте поставил Вейналдум.

Сборная Германии (9 очков, 4 матча) занимает второе место в группе C, Нидерланды — третье (6, 3). Лидирует Северная Ирландия, выигравшая все свои 4 встречи.

Германия
2:4
Первый тайм: 1:0
Нидерланды
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C6.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Volksparkstadion
Главные тренеры
Йоахим ЛевРоналд Куман
Голы
Серж Гнабри9′
Френки де Йонг59′
Тони Кроос73′
Джонатан Та66′
Дониэлл Мален79′
Джорджиньо Вайналдум90+1′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Яспер Силлессен
13Лукас Клостерманн
17Дэйли Блинд
5Джонатан Та
3Маттейс де Лигт
15Никлас Зюле
4Виргил ван Дейк
6Джошуа Киммих
35′
21Френки де Йонг
72′
14Нико Шульц
8Джорджиньо Вайналдум
8Тони Кроос
10Мемфис Депай
35′
20Серж Гнабри
11Квинси Промес
4Маттиас Гинтер
84′
22Дензел Дюмфрис
58′
10Юлиан Брандт
6Дэйви Преппер
9Тимо Вернер
61′
15Мартен де Рон
49′58′
7Кай Хаверц
7Дониэлл Мален
11Марко Ройс
61′
9Райан Бабел
81′
21Илкай Гюндоган
5Натан Аке
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)16
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
7Фолы10
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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