Сборная Бельгии разгромила команду Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу
ТАСС, 6 сентября. Сборная Бельгии в гостях со счетом 4:0 разгромила команду
ТАСС, 6 сентября. Сборная Бельгии в гостях со счетом 4:0 разгромила команду
Дублем отметился Миши Батшуайи (43-я минута с пенальти, 90+2), по голу на счету Дриса Мертенса (57) и Насера Шадли (63).
В турнирной таблице группы I лидируют бельгийцы, набрав после пяти матчей 15 очков, сборная
В матче группы С сборная Нидерландов победила команду Германии (4:2), в группе Е команда Уэльса обыграла сборную Азербайджана (2:1), а хорваты разгромили словаков (4:0), в группе G сборная Словении оказалась сильнее команды Польши (2:0), а австрийцы разгромили сборную Латвии (6:0).
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.
|Франко Варрелла
|Роберто Мартинес
|Миши Батшуайи
|43′
|Дрис Мертенс
|57′
|Насер Шадли
|63′
|Миши Батшуайи
|90+2′
|12
|Симоне Бенедеттини
|1
|Тибо Куртуа
|3
|Мирко Палацци
|2
|Тоби Алдервейрелд
|6
|Давиде Симончини
41′
|4
|Джейсон Денайер
|11
|Мануэль Баттистини
78′
|5
|Ян Фертонген
|13
|Андреа Грандони
|15
|Тома Менье
|15
|Кристиан Бролли
|8
|Юри Тилеманс
|9
|Марчелло Муларони
|11
|Янник Феррейра-Карраско
|16
|Никола Нанни
|23
|Миши Батшуайи
|21
|Энрико Голинуччи
66′
|7
|Кевин Де Брейне
76′
|17
|Алессандро Голинуччи
|19
|Деннис Прат
|10
|Маттиа Джарди
67′
|17
|Дивок Ориги
55′
|8
|Алекс Гасперони
|14
|Дрис Мертенс
|18
|Филиппо Берарди
74′
|18
|Аднан Янузай
56′
|7
|Маттео Витаиоли
|22
|Насер Шадли
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|29
|3
|Удары в створ
|11
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|12
|9
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хорациу Фесник(Румыния)