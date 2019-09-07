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00:19 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бельгии разгромила команду Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 6 сентября. Сборная Бельгии в гостях со счетом 4:0 разгромила команду Сан-Марино в матче пятого тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча прошла в Серавалле.

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Дублем отметился Миши Батшуайи (43-я минута с пенальти, 90+2), по голу на счету Дриса Мертенса (57) и Насера Шадли (63).

В турнирной таблице группы I лидируют бельгийцы, набрав после пяти матчей 15 очков, сборная Сан-Марино идет на последнем месте, не набрав ни одного очка. В другом матче группы сборная России выиграла у команды Шотландии (2:1), россияне идут вторыми в группе, набрав 12 очков. В следующем туре сборная Бельгии сыграет в гостях с командой Шотландии 9 сентября, команда Сан-Марино в этот же день примет сборную Кипра.

В матче группы С сборная Нидерландов победила команду Германии (4:2), в группе Е команда Уэльса обыграла сборную Азербайджана (2:1), а хорваты разгромили словаков (4:0), в группе G сборная Словении оказалась сильнее команды Польши (2:0), а австрийцы разгромили сборную Латвии (6:0).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Сан-Марино
0:4
Первый тайм: 0:1
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I6.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Olimpico Serravalle
Главные тренеры
Франко ВарреллаРоберто Мартинес
Голы
Миши Батшуайи43′
Дрис Мертенс57′
Насер Шадли63′
Миши Батшуайи90+2′
Составы команд
12Симоне Бенедеттини
1Тибо Куртуа
3Мирко Палацци
2Тоби Алдервейрелд
6Давиде Симончини
41′
4Джейсон Денайер
11Мануэль Баттистини
78′
5Ян Фертонген
13Андреа Грандони
15Тома Менье
15Кристиан Бролли
8Юри Тилеманс
9Марчелло Муларони
11Янник Феррейра-Карраско
16Никола Нанни
23Миши Батшуайи
21Энрико Голинуччи
66′
7Кевин Де Брейне
76′
17Алессандро Голинуччи
19Деннис Прат
10Маттиа Джарди
67′
17Дивок Ориги
55′
8Алекс Гасперони
14Дрис Мертенс
18Филиппо Берарди
74′
18Аднан Янузай
56′
7Маттео Витаиоли
22Насер Шадли
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)29
3Удары в створ11
0Штанги, перекладины0
1Угловые12
9Фолы13
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХорациу Фесник(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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