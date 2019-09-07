Жирков — король, Россия — почти на Евро-2020! Наша команда обыграла Шотландию
Очень сложный матч — и очень важная победа.
Очень сложный матч — и очень важная победа.
Сразу после жеребьёвки мы дружно окрестили шотландцев главным соперником нашей сборной в борьбе за вторую строчку. Однако турнир начался для них скверно, они сразу же всё себе испортили, разгромно проиграв Казахстану. Потом случились мучения с
Поэтому было понятно, что в пятницу команда Стива Кларка попробует начать с позиции силы и задавить гостей активностью с первых же минут.
Тренерский штаб сборной России обошёлся без сюрпризов и выставил предельно понятный и логичный состав. На флангах обороны вышли Марио Фернандес и Кудряшов, в центре — успевшие сыграться Джикия и Семёнов, в опорной зоне — фактически безальтернативные Зобнин и Оздоев, в верхней тройке полузащиты — Жирков (слева), Головин (в центре) и Ионов (справа), на острие атаки — Дзюба.
Главный вопрос, который тут же разлетелся среди болельщиков: почему Жирков, а не любимец Черчесова и
С ожиданиями мы не обманулись: шотландцы действительно возжелали забить сразу же. Едва разыграв мяч с центра поля, они швырнули его длинным забросом к штрафной и в дальнейшем, на протяжении стартовых 10 минут, играли в таком же стиле: предельно вертикальном, силовом, с обилием фланговых подач. Команда Кларка сразу же подала три угловых, последний из которых стал очень опасным, а потом и забила.
Грубую ошибку в голевом эпизоде совершил Гилерме. После навеса с левого фланга перед ним в последний момент выскочил соперник, среагировать быстро вратарь «Локомотива» не успел, неловко выронил мяч из рук — прямо на набегающего Макгинна. Тот забил в упор, а часы как раз отсчитали 10 игровых минут.
Это был вообще не лучший матч натурализованного бразильца. В конце игры уже при 2:1 он начудил на выходе ещё раз, и шотландцы чуть не сравняли счёт.
Сразу после быстрого гола шотландцы опустились в глубокий блок, выстроив две линии и оставив впереди лишь одного нападающего. России пришлось атаковать без пространства и скоростей и самой превратиться в олдскульную британскую команду с соответствующими атрибутами: фланговой игрой, навесами, прострелами и интенсивной борьбой.
Здесь нужно обязательно похвалить нашу команду: даже против «автобуса» она нашла ходы и создала несколько моментов. Полезно перегружал зоны и давал необходимый объём Головин, которому поначалу просто не хватало конкретики в решающих действиях. Здорово отклеивался на правой бровке резвый Ионов. Дважды замыкал передачи Жирков, смещавшийся с левого фланга в центр штрафной. Очень опасно головой бил Дзюба. Артём проделывал колоссальный объём работы и вновь, в очередной раз, был одним из лучших на поле.
За старательность под конец тайма Дзюба
Гол придал сборной России уверенности, а шотландцев, наоборот, заставил пригорюниться и расклеиться. Начало второго тайма всецело осталось за гостями — этот отрезок с провалами команды Кларка в опорной зоне, разреженным пространством, атаками «четыре в три» должен, просто обязан был закончиться новым голом. И он закончился, пусть и не с первого раза.
Сначала Головин промазал с 18 метров, потом он же схалтурил при обостряющей передаче в штрафную, но с третьей попытки во втором тайме полузащитник «Монако» всё же исполнил момент: открылся на линии офсайда, совершил рывок в сторону лицевой и прострелил вдоль вратарской. Там в борьбе с набежавшим Жирковым в свои ворота срезал мяч О’Доннел.
А о Жиркове хочется сказать отдельно. Юрий стал лучшим игроком сборной России во втором тайме. Именно с его активностью шотландцы не смогли ничего сделать, и чаще всего на его фланге рождалась вся острота. При 2:1 36-летний полузащитник вырезал идеальный навес на Марио Фернандеса, попавшего в перекладину, а потом он же нанёс мощный удар со средней дистанции, чудом не ставший голевым.
Его игра, если задуматься, — это
Но время всё расставило по своим местам. В свои 36 Жирков — в большом порядке. И в этой победе над Шотландией, которая способна стать ключевой в турнирной борьбе, он сыграл едва ли не главную роль. С выбором в его пользу (а не Черышева) Черчесов попал в яблочко.
|Стив Кларк
|Станислав Черчесов
|Джон Макгинн
|11′
|Артем Дзюба
|40′
|Стивен О`Доннел
|59′
|1
|Дэвид Маршалл
|1
|Маринату Гильерме
|2
|Стивен О`Доннел
|2
|Мариу Фернандес
|3
|Эндрю Робертсон
|13
|Федор Кудряшов
|4
|Чарли Малгрю
|5
|Андрей Семенов
|5
|Лайам Купер
46′
|14
|Георгий Джикия
|10
|Каллум Макгрегор
|18
|Юрий Жирков
|9
|Оливер Макберни
|7
|Магомед Оздоев
|11
|Райан Фрэйзер
|22
|Артем Дзюба
|6
|Скотт Мактоминэй
78′
|20
|Алексей Ионов
80′
|19
|Мэтт Филлипс
|21
|Александр Ерохин
|7
|Джеймс Форрест
62′
|11
|Роман Зобнин
55′66′
|16
|Кенни Маклин
70′
|8
|Дмитрий Баринов
71′
|8
|Джон Макгинн
62′
|17
|Александр Головин
89′
|20
|Райан Кристи
|10
|Ильзат Ахметов
90′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|9
|13
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|2
|6
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос(Греция)
|Боковой судья
|Полихронис Костарас(Греция)
|Боковой судья
|Лазарос Димитриадис(Греция)