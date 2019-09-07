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00:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Жирков — король, Россия — почти на Евро-2020! Наша команда обыграла Шотландию

Очень сложный матч — и очень важная победа.

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Сразу после жеребьёвки мы дружно окрестили шотландцев главным соперником нашей сборной в борьбе за вторую строчку. Однако турнир начался для них скверно, они сразу же всё себе испортили, разгромно проиграв Казахстану. Потом случились мучения с Сан-Марино и Кипром, ещё одно — уже второе — поражение от Бельгии, и к очной игре с Россией Шотландия подходила без права на ошибку. Она обязана была побеждать в Глазго, ничья становилась крайне нежелательным результатом, а поражение — совсем критическим, фактически выбивающим «тартановую армию» из дальнейшей борьбы.

Поэтому было понятно, что в пятницу команда Стива Кларка попробует начать с позиции силы и задавить гостей активностью с первых же минут.

Единственная неожиданность в составе — Жирков вместо Черышева

Тренерский штаб сборной России обошёлся без сюрпризов и выставил предельно понятный и логичный состав. На флангах обороны вышли Марио Фернандес и Кудряшов, в центре — успевшие сыграться Джикия и Семёнов, в опорной зоне — фактически безальтернативные Зобнин и Оздоев, в верхней тройке полузащиты — Жирков (слева), Головин (в центре) и Ионов (справа), на острие атаки — Дзюба.

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Главный вопрос, который тут же разлетелся среди болельщиков: почему Жирков, а не любимец Черчесова и палочка-выручалочка Денис Черышев? Но тут дело, видимо, в двух фактах: более активной вовлечённости Жиркова в оборонительные действия, а также малом игровом времени Черышева в сезоне. В «Валенсии» он дважды выходил на поле в концовках и ни одного полного матча до сих пор не имел. Так что Денис мог банально не выдержать полную игру, тогда как Юрий в нынешнем сезоне сверкает в «Зените» как раз на фланге полузащиты.

Кто-то возмущался по поводу Антона Миранчука, хотя он, в отличие от Головина, никогда не был системообразующим игроком команды. А обиднее всего было за Бакаева и Комличенко, которые не попали даже в заявку, поскольку количество мест ограничено. Но и здесь тренерский штаб последователен: новички почти всегда первые один-два сбора тратят на знакомство со сборной и усваивание требований. Футбол начинается для них позже.

Ошибка Гилерме

С ожиданиями мы не обманулись: шотландцы действительно возжелали забить сразу же. Едва разыграв мяч с центра поля, они швырнули его длинным забросом к штрафной и в дальнейшем, на протяжении стартовых 10 минут, играли в таком же стиле: предельно вертикальном, силовом, с обилием фланговых подач. Команда Кларка сразу же подала три угловых, последний из которых стал очень опасным, а потом и забила.

Грубую ошибку в голевом эпизоде совершил Гилерме. После навеса с левого фланга перед ним в последний момент выскочил соперник, среагировать быстро вратарь «Локомотива» не успел, неловко выронил мяч из рук — прямо на набегающего Макгинна. Тот забил в упор, а часы как раз отсчитали 10 игровых минут.

Это был вообще не лучший матч натурализованного бразильца. В конце игры уже при 2:1 он начудил на выходе ещё раз, и шотландцы чуть не сравняли счёт.

Робертсон — ассистент Дзюбы

Сразу после быстрого гола шотландцы опустились в глубокий блок, выстроив две линии и оставив впереди лишь одного нападающего. России пришлось атаковать без пространства и скоростей и самой превратиться в олдскульную британскую команду с соответствующими атрибутами: фланговой игрой, навесами, прострелами и интенсивной борьбой.

Здесь нужно обязательно похвалить нашу команду: даже против «автобуса» она нашла ходы и создала несколько моментов. Полезно перегружал зоны и давал необходимый объём Головин, которому поначалу просто не хватало конкретики в решающих действиях. Здорово отклеивался на правой бровке резвый Ионов. Дважды замыкал передачи Жирков, смещавшийся с левого фланга в центр штрафной. Очень опасно головой бил Дзюба. Артём проделывал колоссальный объём работы и вновь, в очередной раз, был одним из лучших на поле.

За старательность под конец тайма Дзюба оказался-таки вознаграждён голом. В чём-то ему повезло: мяч после сумбура отскочил от ноги Робертсона прямо на 11-метровую отметку. Артём воспользовался передачей от лучшего ассистента «Ливерпуля» и направил мяч в угол.

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В каком же порядке Жирков!

Гол придал сборной России уверенности, а шотландцев, наоборот, заставил пригорюниться и расклеиться. Начало второго тайма всецело осталось за гостями — этот отрезок с провалами команды Кларка в опорной зоне, разреженным пространством, атаками «четыре в три» должен, просто обязан был закончиться новым голом. И он закончился, пусть и не с первого раза.

Сначала Головин промазал с 18 метров, потом он же схалтурил при обостряющей передаче в штрафную, но с третьей попытки во втором тайме полузащитник «Монако» всё же исполнил момент: открылся на линии офсайда, совершил рывок в сторону лицевой и прострелил вдоль вратарской. Там в борьбе с набежавшим Жирковым в свои ворота срезал мяч О’Доннел.

А о Жиркове хочется сказать отдельно. Юрий стал лучшим игроком сборной России во втором тайме. Именно с его активностью шотландцы не смогли ничего сделать, и чаще всего на его фланге рождалась вся острота. При 2:1 36-летний полузащитник вырезал идеальный навес на Марио Фернандеса, попавшего в перекладину, а потом он же нанёс мощный удар со средней дистанции, чудом не ставший голевым.

Его игра, если задуматься, — это что-то невообразимое. Год назад Жирков объявил об уходе из сборной, потом долго и мучительно лечил ахилл, пропустив полгода. Держал в голове мысли о конце карьеры. Попал в «Зените» под дорогого Дугласа Сантоса, чуть не отправился заканчивать в родной Тамбов.

Но время всё расставило по своим местам. В свои 36 Жирков — в большом порядке. И в этой победе над Шотландией, которая способна стать ключевой в турнирной борьбе, он сыграл едва ли не главную роль. С выбором в его пользу (а не Черышева) Черчесов попал в яблочко.

Шотландия
1:2
Первый тайм: 1:1
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I6.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Hampden Park
Главные тренеры
Стив КларкСтанислав Черчесов
Голы
Джон Макгинн11′
Артем Дзюба40′
Стивен О`Доннел59′
Составы команд
1Дэвид Маршалл
1Маринату Гильерме
2Стивен О`Доннел
2Мариу Фернандес
3Эндрю Робертсон
13Федор Кудряшов
4Чарли Малгрю
5Андрей Семенов
5Лайам Купер
46′
14Георгий Джикия
10Каллум Макгрегор
18Юрий Жирков
9Оливер Макберни
7Магомед Оздоев
11Райан Фрэйзер
22Артем Дзюба
6Скотт Мактоминэй
78′
20Алексей Ионов
80′
19Мэтт Филлипс
21Александр Ерохин
7Джеймс Форрест
62′
11Роман Зобнин
55′66′
16Кенни Маклин
70′
8Дмитрий Баринов
71′
8Джон Макгинн
62′
17Александр Головин
89′
20Райан Кристи
10Ильзат Ахметов
90′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты9
13Удары (всего)16
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины2
6Угловые9
11Фолы15
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Боковой судьяПолихронис Костарас(Греция)
Боковой судьяЛазарос Димитриадис(Греция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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