Россия в Шотландии: эта сборная круче, чем клубы РПЛ!
Наша национальная команда одержала яркую выездную победу в Глазго (2:1) — финальный турнир Евро-2020 все ближе.
Наша национальная команда одержала яркую выездную победу в Глазго (2:1) — финальный турнир Евро-2020 все ближе.
Насколько же неблагодарная работа у Станислава Черчесова! Поражение в этом матче могло перечеркнуть все хорошее, что сделала сборная за год с небольшим, начиная с июня 2018 года. Говорю об этом с полной уверенностью, потому что внимательно слежу за информационным пространством. То, как многие люди в социальных сетях реагировали на скомканное начало встречи с Шотландией — очень показательная история. Мы уступали, в атаке мало что получалось, Головин больше бегал, чем играл — и вот, в одночасье вернулась риторика, которая господствовала перед чемпионатом мира. Сборная — дуболомы, мысли нет, защита — дно, вратарь — не тот.
Будто критики вдруг превратились в коллективного Кая, которому в глаз попал осколок, заставляющий все видеть в дурном свете.
Как же хорошо, что на самом деле у нас отличная, боеспособная сборная. Которая спокойно сравняла счет, ушла на перерыв, и выйдя на второй тайм шикарным движением, конкретной мыслью и всеобщим азартом вынула этот осколок у болельщика и довела дело до победы.
А ведь оправданий могло быть много. В соперниках — совсем не плюшевая Шотландия с футболистами
И тем не менее, сборная России забила на все это и взяла три очка.
Благодаря невероятному для нашей лиги движению Головина, прическа которого
Артем все еще решает — уникальный человек. Да смысл всех перечислять? Мариу Фернандес, Джикия, Оздоев — каждый из них и бился, и играл за страну. И своими действиями показал Шотландии, которую на эту встречу вдохновил потрясающий гимн под волынку, что и у нас патриотизм — не пустое слово. Мы его подкрепляем делами.
Спасибо, команда, за этот матч. Спасибо Черчесову за то, что в короткий срок успел объяснить ребятам, что такое скорости, что такое игра в касание, что такое мысль. Иные команды РПЛ и за месяцы не могут поставить то, что сборной удается за несколько дней. Боевая победа, которая еще больше приблизила нас к чемпионату Европы.
Ждем матча с Казахстаном!
|Стив Кларк
|Станислав Черчесов
|Джон Макгинн
|11′
|Артем Дзюба
|40′
|Стивен О`Доннел
|59′
|1
|Дэвид Маршалл
|1
|Маринату Гильерме
|2
|Стивен О`Доннел
|2
|Мариу Фернандес
|3
|Эндрю Робертсон
|13
|Федор Кудряшов
|4
|Чарли Малгрю
|5
|Андрей Семенов
|5
|Лайам Купер
46′
|14
|Георгий Джикия
|10
|Каллум Макгрегор
|18
|Юрий Жирков
|9
|Оливер Макберни
|7
|Магомед Оздоев
|11
|Райан Фрэйзер
|22
|Артем Дзюба
|6
|Скотт Мактоминэй
78′
|20
|Алексей Ионов
80′
|19
|Мэтт Филлипс
|21
|Александр Ерохин
|7
|Джеймс Форрест
62′
|11
|Роман Зобнин
55′66′
|16
|Кенни Маклин
70′
|8
|Дмитрий Баринов
71′
|8
|Джон Макгинн
62′
|17
|Александр Головин
89′
|20
|Райан Кристи
|10
|Ильзат Ахметов
90′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|9
|13
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|2
|6
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос(Греция)
|Боковой судья
|Полихронис Костарас(Греция)
|Боковой судья
|Лазарос Димитриадис(Греция)