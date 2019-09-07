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00:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия в Шотландии: эта сборная круче, чем клубы РПЛ!

Наша национальная команда одержала яркую выездную победу в Глазго (2:1) — финальный турнир Евро-2020 все ближе.

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Насколько же неблагодарная работа у Станислава Черчесова! Поражение в этом матче могло перечеркнуть все хорошее, что сделала сборная за год с небольшим, начиная с июня 2018 года. Говорю об этом с полной уверенностью, потому что внимательно слежу за информационным пространством. То, как многие люди в социальных сетях реагировали на скомканное начало встречи с Шотландией — очень показательная история. Мы уступали, в атаке мало что получалось, Головин больше бегал, чем играл — и вот, в одночасье вернулась риторика, которая господствовала перед чемпионатом мира. Сборная — дуболомы, мысли нет, защита — дно, вратарь — не тот.

Будто критики вдруг превратились в коллективного Кая, которому в глаз попал осколок, заставляющий все видеть в дурном свете.

Как же хорошо, что на самом деле у нас отличная, боеспособная сборная. Которая спокойно сравняла счет, ушла на перерыв, и выйдя на второй тайм шикарным движением, конкретной мыслью и всеобщим азартом вынула этот осколок у болельщика и довела дело до победы.

А ведь оправданий могло быть много. В соперниках — совсем не плюшевая Шотландия с футболистами топ-уровня АПЛ в старте. Сами мы собрались совсем недавно, да и состав с учетом травм скорректирован. Играем на выезде против очень домашней команды. Турнирное положение делало ничью хорошим результатом, а поражение — терпимым. Шикарная соломка!

И тем не менее, сборная России забила на все это и взяла три очка.

Благодаря невероятному для нашей лиги движению Головина, прическа которого почему-то не давала покоя хейтерам. Благодаря объему Зобнина, который сейчас не очень ярок в «Спартаке», но проснулся в национальной команде. Благодаря выходам Гильерме, которого уничтожали за первый гол, но потом наверняка об этом пожалели. Благодаря вечному Жиркову. Благодаря Дзюбе, конечно же.

Артем все еще решает — уникальный человек. Да смысл всех перечислять? Мариу Фернандес, Джикия, Оздоев — каждый из них и бился, и играл за страну. И своими действиями показал Шотландии, которую на эту встречу вдохновил потрясающий гимн под волынку, что и у нас патриотизм — не пустое слово. Мы его подкрепляем делами.

Спасибо, команда, за этот матч. Спасибо Черчесову за то, что в короткий срок успел объяснить ребятам, что такое скорости, что такое игра в касание, что такое мысль. Иные команды РПЛ и за месяцы не могут поставить то, что сборной удается за несколько дней. Боевая победа, которая еще больше приблизила нас к чемпионату Европы.

Ждем матча с Казахстаном!

Шотландия
1:2
Первый тайм: 1:1
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I6.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Hampden Park
Главные тренеры
Стив КларкСтанислав Черчесов
Голы
Джон Макгинн11′
Артем Дзюба40′
Стивен О`Доннел59′
Составы команд
1Дэвид Маршалл
1Маринату Гильерме
2Стивен О`Доннел
2Мариу Фернандес
3Эндрю Робертсон
13Федор Кудряшов
4Чарли Малгрю
5Андрей Семенов
5Лайам Купер
46′
14Георгий Джикия
10Каллум Макгрегор
18Юрий Жирков
9Оливер Макберни
7Магомед Оздоев
11Райан Фрэйзер
22Артем Дзюба
6Скотт Мактоминэй
78′
20Алексей Ионов
80′
19Мэтт Филлипс
21Александр Ерохин
7Джеймс Форрест
62′
11Роман Зобнин
55′66′
16Кенни Маклин
70′
8Дмитрий Баринов
71′
8Джон Макгинн
62′
17Александр Головин
89′
20Райан Кристи
10Ильзат Ахметов
90′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты9
13Удары (всего)16
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины2
6Угловые9
11Фолы15
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Боковой судьяПолихронис Костарас(Греция)
Боковой судьяЛазарос Димитриадис(Греция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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