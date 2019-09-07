Россия в Шотландии: эта сборная круче, чем клубы РПЛ!

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Насколько же неблагодарная работа у Станислава Черчесова! Поражение в этом матче могло перечеркнуть все хорошее, что сделала сборная за год с небольшим, начиная с июня 2018 года. Говорю об этом с полной уверенностью, потому что внимательно слежу за информационным пространством. То, как многие люди в социальных сетях реагировали на скомканное начало встречи с Шотландией — очень показательная история. Мы уступали, в атаке мало что получалось, Головин больше бегал, чем играл — и вот, в одночасье вернулась риторика, которая господствовала перед чемпионатом мира. Сборная — дуболомы, мысли нет, защита — дно, вратарь — не тот.

Будто критики вдруг превратились в коллективного Кая, которому в глаз попал осколок, заставляющий все видеть в дурном свете.

Как же хорошо, что на самом деле у нас отличная, боеспособная сборная. Которая спокойно сравняла счет, ушла на перерыв, и выйдя на второй тайм шикарным движением, конкретной мыслью и всеобщим азартом вынула этот осколок у болельщика и довела дело до победы.

А ведь оправданий могло быть много. В соперниках — совсем не плюшевая Шотландия с футболистами топ-уровня АПЛ в старте. Сами мы собрались совсем недавно, да и состав с учетом травм скорректирован. Играем на выезде против очень домашней команды. Турнирное положение делало ничью хорошим результатом, а поражение — терпимым. Шикарная соломка!

И тем не менее, сборная России забила на все это и взяла три очка.

Благодаря невероятному для нашей лиги движению Головина, прическа которого почему-то не давала покоя хейтерам. Благодаря объему Зобнина, который сейчас не очень ярок в «Спартаке», но проснулся в национальной команде. Благодаря выходам Гильерме, которого уничтожали за первый гол, но потом наверняка об этом пожалели. Благодаря вечному Жиркову. Благодаря Дзюбе, конечно же.

Артем все еще решает — уникальный человек. Да смысл всех перечислять? Мариу Фернандес, Джикия, Оздоев — каждый из них и бился, и играл за страну. И своими действиями показал Шотландии, которую на эту встречу вдохновил потрясающий гимн под волынку, что и у нас патриотизм — не пустое слово. Мы его подкрепляем делами.

Спасибо, команда, за этот матч. Спасибо Черчесову за то, что в короткий срок успел объяснить ребятам, что такое скорости, что такое игра в касание, что такое мысль. Иные команды РПЛ и за месяцы не могут поставить то, что сборной удается за несколько дней. Боевая победа, которая еще больше приблизила нас к чемпионату Европы.