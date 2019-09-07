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09:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия заставила «Хэмпден Парк» замолчать

Волевая победа в Шотландии практически обеспечила команде Станислава Черчесова путевку на Евро-2020.

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«Одна большая победа»

Одинокая волынка надрывалась где-то на подходе к стадиону. До игры шотландцев с россиянами оставалось два с половиной часа, неторопливые британцы в это время либо заканчивали рабочий день, либо накачивались пивом в баре — волынщик играл для единичных прохожих. Рядом его поддерживал парень. Присмотрелся: на парне — футболка ЦСКА!

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— Это ребята из нашей команды, они собирают деньги на турнир в Польше, — пояснила на русском рядом стоящая женщина, увидев мои широкие глаза. — А парень в майке ЦСКА — мой сын. Мы переехали сюда 14 лет назад, он родился уже в Шотландии. Но говорит по-русски и сегодня болеет за Россию!

Пока разговаривали, болельщиков прибавилось. Вообще в Глазго не было никакого ажиотажа ни посреди недели, ни в день игры. Ни афиш, ни рекламы на экранах. В кассах — никаких очередей. Продавцы атрибутики с отчаяньем зазывали купить шарф или еще что-то — вечер для их бизнеса обещал быть провальным. Складывалось ощущение, что Шотландии матч совершенно не нужен.

Это подтверждала и пресс-конференция накануне. Местные журналисты только и делали, что спрашивали Стива Кларка о возрождении интереса к национальной команде. В отличие от других британских стран, шотландцы давно не добивались результата на международном уровне, и пришедший в мае Кларк должен был все изменить. «Нам нужна одна большая победа, чтобы вы в нас поверили», — обещал защитник «Ливерпуля» Эндрю Ричардс.

Главный секрет шотландцев

Все изменилось ровно за час до игры. Шотландцы доработали, сходили домой — и весь центр Глазго наполнился мужчинами в килтах. Смотреть на них было жалко: в Шотландии сейчас промозгло. Нормальные люди ходят в пуховиках, а здесь — юбка и голые ноги. Даже от вида этих людей нам становилось холодновато. Зато им было уже все равно: две пинты пива или несколько бокалов виски позволяли забыть о холоде.

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Несмотря на изрядное подпитие местных парней, вокруг практически не было сил правопорядка. Редкие наряды полицейских по два человека — вот и все. Столь популярных в Великобритании русских фанатов здесь почему-то не боялись, хотя до Глазго долетело приличное количество — около пятисот человек. Наши, надо отдать им должное, вели себя прилично: фотографировались с волынщиками, пели песни. И от традиционного прохода по городу с флагами России отказались.

Волынщики ходили вокруг стадиона не просто так. Один из них исполнил гимн Шотландии, выйдя на поле рядом с футболистами. Это было мощно!

Один человек исполняет, а весь стадион (пустыми остались лишь трибуны за воротами) поет гимн. В этот момент понимаешь, почему сборная Шотландии не проигрывала у себя дома в официальных матчах уже четыре года. Волынка — вот главный секрет Робертсона и его партнеров.

Жирков и Дзюба «отмазали» Гильерме

Виновата волынка или нет, но со стартовым свистком хозяева помчались забивать. Да так яростно, что уже на второй минуте могли получить гол в свои: Жирков с 11-метровой отметки пробил с разворота, но чуть-чуть выше ворот. Ветеран сборной неожиданно вышел на позиции крайнего форварда. То ли Черчесова впечатлил его гол «Спартаку», то ли он остался недоволен формой Черышева. Скажем сразу: с Жирковым главный тренер точно угадал.

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При этом шотландцы давили изо всех сил, заработали пару угловых и в конце концов забили. Навес Фрейзера не представлял особой опасности, но Гильерме выпустил мяч из рук. Макгинн был первым на отскоке и не промахнулся. Стадион начал петь, плясать и кричать. На несколько минут Шотландия снова поверила в свою сборную! На кураже хозяева создали еще несколько моментов.

Только к концу первого тайма российская сборная начала регулярно держать мяч на чужой половине поля. И, что символично, главная звезда сборной Робертсон стал виновником ответного гола: выбивая мяч после прохода Головина, он попал в Дзюбу. Артем уверенно пробил мимо Маршалла, и сравнялся по голам за сборную с Романом Павлюченко.

В перерыве «Хэмпден Парк» еще раз размял голосовые связки, но уже в последний раз за этот вечер. Сразу после перерыва команда Станислава Черчесова понеслась вперед. Солировал Головин: дважды сам едва не забил, а потом помог это сделать то ли Жиркову, то ли не догнавшему его О’Доннелу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Старейшему стадиону Шотландии пришлось замолчать. С того момента взрывался он только редкими ругательствами в адрес своих игроков, да чуть оживился в компенсированное время, когда британцы пару раз навесили в штрафную. Все это было бесполезно — «большая победа», которая открывает дорогу на Евро-2020, осталась за сборной России.

Шотландия
1:2
Первый тайм: 1:1
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I6.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Hampden Park
Главные тренеры
Стив КларкСтанислав Черчесов
Голы
Джон Макгинн11′
Артем Дзюба40′
Стивен О`Доннел59′
Составы команд
1Дэвид Маршалл
1Маринату Гильерме
2Стивен О`Доннел
2Мариу Фернандес
3Эндрю Робертсон
13Федор Кудряшов
4Чарли Малгрю
5Андрей Семенов
5Лайам Купер
46′
14Георгий Джикия
10Каллум Макгрегор
18Юрий Жирков
9Оливер Макберни
7Магомед Оздоев
11Райан Фрэйзер
22Артем Дзюба
6Скотт Мактоминэй
78′
20Алексей Ионов
80′
19Мэтт Филлипс
21Александр Ерохин
7Джеймс Форрест
62′
11Роман Зобнин
55′66′
16Кенни Маклин
70′
8Дмитрий Баринов
71′
8Джон Макгинн
62′
17Александр Головин
89′
20Райан Кристи
10Ильзат Ахметов
90′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты9
13Удары (всего)16
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины2
6Угловые9
11Фолы15
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Боковой судьяПолихронис Костарас(Греция)
Боковой судьяЛазарос Димитриадис(Греция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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