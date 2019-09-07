Россия заставила «Хэмпден Парк» замолчать
Волевая победа в Шотландии практически обеспечила команде Станислава Черчесова путевку на Евро-2020.
Волевая победа в Шотландии практически обеспечила команде Станислава Черчесова путевку на Евро-2020.
Одинокая волынка надрывалась
— Это ребята из нашей команды, они собирают деньги на турнир в Польше, — пояснила на русском рядом стоящая женщина, увидев мои широкие глаза. — А парень в майке ЦСКА — мой сын. Мы переехали сюда 14 лет назад, он родился уже в Шотландии. Но говорит
Пока разговаривали, болельщиков прибавилось. Вообще в Глазго не было никакого ажиотажа ни посреди недели, ни в день игры. Ни афиш, ни рекламы на экранах. В кассах — никаких очередей. Продавцы атрибутики с отчаяньем зазывали купить шарф или еще
Это подтверждала и
Все изменилось ровно за час до игры. Шотландцы доработали, сходили домой — и весь центр Глазго наполнился мужчинами в килтах. Смотреть на них было жалко: в Шотландии сейчас промозгло. Нормальные люди ходят в пуховиках, а здесь — юбка и голые ноги. Даже от вида этих людей нам становилось холодновато. Зато им было уже все равно: две пинты пива или несколько бокалов виски позволяли забыть о холоде.
Несмотря на изрядное подпитие местных парней, вокруг практически не было сил правопорядка. Редкие наряды полицейских по два человека — вот и все. Столь популярных в Великобритании русских фанатов здесь
Волынщики ходили вокруг стадиона не просто так. Один из них исполнил гимн Шотландии, выйдя на поле рядом с футболистами. Это было мощно!
Один человек исполняет, а весь стадион (пустыми остались лишь трибуны за воротами) поет гимн. В этот момент понимаешь, почему сборная Шотландии не проигрывала у себя дома в официальных матчах уже четыре года. Волынка — вот главный секрет Робертсона и его партнеров.
Виновата волынка или нет, но со стартовым свистком хозяева помчались забивать. Да так яростно, что уже на второй минуте могли получить гол в свои: Жирков с 11-метровой отметки пробил с разворота, но
При этом шотландцы давили изо всех сил, заработали пару угловых и в конце концов забили. Навес Фрейзера не представлял особой опасности, но Гильерме выпустил мяч из рук. Макгинн был первым на отскоке и не промахнулся. Стадион начал петь, плясать и кричать. На несколько минут Шотландия снова поверила в свою сборную! На кураже хозяева создали еще несколько моментов.
Только к концу первого тайма российская сборная начала регулярно держать мяч на чужой половине поля. И, что символично, главная звезда сборной Робертсон стал виновником ответного гола: выбивая мяч после прохода Головина, он попал в Дзюбу. Артем уверенно пробил мимо Маршалла, и сравнялся по голам за сборную с Романом Павлюченко.
В перерыве «Хэмпден Парк» еще раз размял голосовые связки, но уже в последний раз за этот вечер. Сразу после перерыва команда Станислава Черчесова понеслась вперед. Солировал Головин: дважды сам едва не забил, а потом помог это сделать то ли Жиркову, то ли не догнавшему его О’Доннелу.
Старейшему стадиону Шотландии пришлось замолчать. С того момента взрывался он только редкими ругательствами в адрес своих игроков, да чуть оживился в компенсированное время, когда британцы пару раз навесили в штрафную. Все это было бесполезно — «большая победа», которая открывает дорогу на Евро-2020, осталась за сборной России.
|Стив Кларк
|Станислав Черчесов
|Джон Макгинн
|11′
|Артем Дзюба
|40′
|Стивен О`Доннел
|59′
|1
|Дэвид Маршалл
|1
|Маринату Гильерме
|2
|Стивен О`Доннел
|2
|Мариу Фернандес
|3
|Эндрю Робертсон
|13
|Федор Кудряшов
|4
|Чарли Малгрю
|5
|Андрей Семенов
|5
|Лайам Купер
46′
|14
|Георгий Джикия
|10
|Каллум Макгрегор
|18
|Юрий Жирков
|9
|Оливер Макберни
|7
|Магомед Оздоев
|11
|Райан Фрэйзер
|22
|Артем Дзюба
|6
|Скотт Мактоминэй
78′
|20
|Алексей Ионов
80′
|19
|Мэтт Филлипс
|21
|Александр Ерохин
|7
|Джеймс Форрест
62′
|11
|Роман Зобнин
55′66′
|16
|Кенни Маклин
70′
|8
|Дмитрий Баринов
71′
|8
|Джон Макгинн
62′
|17
|Александр Головин
89′
|20
|Райан Кристи
|10
|Ильзат Ахметов
90′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|9
|13
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|2
|6
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос(Греция)
|Боковой судья
|Полихронис Костарас(Греция)
|Боковой судья
|Лазарос Димитриадис(Греция)