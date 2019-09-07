Россия заставила «Хэмпден Парк» замолчать

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«Одна большая победа»

Одинокая волынка надрывалась где-то на подходе к стадиону. До игры шотландцев с россиянами оставалось два с половиной часа, неторопливые британцы в это время либо заканчивали рабочий день, либо накачивались пивом в баре — волынщик играл для единичных прохожих. Рядом его поддерживал парень. Присмотрелся: на парне — футболка ЦСКА!

— Это ребята из нашей команды, они собирают деньги на турнир в Польше, — пояснила на русском рядом стоящая женщина, увидев мои широкие глаза. — А парень в майке ЦСКА — мой сын. Мы переехали сюда 14 лет назад, он родился уже в Шотландии. Но говорит по-русски и сегодня болеет за Россию!

Пока разговаривали, болельщиков прибавилось. Вообще в Глазго не было никакого ажиотажа ни посреди недели, ни в день игры. Ни афиш, ни рекламы на экранах. В кассах — никаких очередей. Продавцы атрибутики с отчаяньем зазывали купить шарф или еще что-то — вечер для их бизнеса обещал быть провальным. Складывалось ощущение, что Шотландии матч совершенно не нужен.

Это подтверждала и пресс-конференция накануне. Местные журналисты только и делали, что спрашивали Стива Кларка о возрождении интереса к национальной команде. В отличие от других британских стран, шотландцы давно не добивались результата на международном уровне, и пришедший в мае Кларк должен был все изменить. «Нам нужна одна большая победа, чтобы вы в нас поверили», — обещал защитник «Ливерпуля» Эндрю Ричардс.

Главный секрет шотландцев

Все изменилось ровно за час до игры. Шотландцы доработали, сходили домой — и весь центр Глазго наполнился мужчинами в килтах. Смотреть на них было жалко: в Шотландии сейчас промозгло. Нормальные люди ходят в пуховиках, а здесь — юбка и голые ноги. Даже от вида этих людей нам становилось холодновато. Зато им было уже все равно: две пинты пива или несколько бокалов виски позволяли забыть о холоде.

Несмотря на изрядное подпитие местных парней, вокруг практически не было сил правопорядка. Редкие наряды полицейских по два человека — вот и все. Столь популярных в Великобритании русских фанатов здесь почему-то не боялись, хотя до Глазго долетело приличное количество — около пятисот человек. Наши, надо отдать им должное, вели себя прилично: фотографировались с волынщиками, пели песни. И от традиционного прохода по городу с флагами России отказались.

Волынщики ходили вокруг стадиона не просто так. Один из них исполнил гимн Шотландии, выйдя на поле рядом с футболистами. Это было мощно!

Один человек исполняет, а весь стадион (пустыми остались лишь трибуны за воротами) поет гимн. В этот момент понимаешь, почему сборная Шотландии не проигрывала у себя дома в официальных матчах уже четыре года. Волынка — вот главный секрет Робертсона и его партнеров.

Жирков и Дзюба «отмазали» Гильерме

Виновата волынка или нет, но со стартовым свистком хозяева помчались забивать. Да так яростно, что уже на второй минуте могли получить гол в свои: Жирков с 11-метровой отметки пробил с разворота, но чуть-чуть выше ворот. Ветеран сборной неожиданно вышел на позиции крайнего форварда. То ли Черчесова впечатлил его гол «Спартаку», то ли он остался недоволен формой Черышева. Скажем сразу: с Жирковым главный тренер точно угадал.

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При этом шотландцы давили изо всех сил, заработали пару угловых и в конце концов забили. Навес Фрейзера не представлял особой опасности, но Гильерме выпустил мяч из рук. Макгинн был первым на отскоке и не промахнулся. Стадион начал петь, плясать и кричать. На несколько минут Шотландия снова поверила в свою сборную! На кураже хозяева создали еще несколько моментов.

Только к концу первого тайма российская сборная начала регулярно держать мяч на чужой половине поля. И, что символично, главная звезда сборной Робертсон стал виновником ответного гола: выбивая мяч после прохода Головина, он попал в Дзюбу. Артем уверенно пробил мимо Маршалла, и сравнялся по голам за сборную с Романом Павлюченко.

В перерыве «Хэмпден Парк» еще раз размял голосовые связки, но уже в последний раз за этот вечер. Сразу после перерыва команда Станислава Черчесова понеслась вперед. Солировал Головин: дважды сам едва не забил, а потом помог это сделать то ли Жиркову, то ли не догнавшему его О’Доннелу.

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