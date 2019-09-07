Кларк: Шотландские футболисты позволили россиянам диктовать условия игры
ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная Шотландии по футболу позволила россиянам диктовать условия игры. Такое мнение на послематчевой
ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная Шотландии по футболу позволила россиянам диктовать условия игры. Такое мнение на послематчевой
Шотландцы проиграли россиянам дома в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:2, несмотря на то, что первыми открыли счет.
«Я разочарован — мы хорошо готовились и хорошо начали матч, и нам нужно понять, почему так все получилось. Мы позволили сборной России диктовать игру, и не понимаю, почему мы стали нервничать. Только к концу игры стало
Сборная Шотландии находится на четвертом месте после пяти матчей в группе I, отставая от второго места, на котором находятся россияне, на шесть очков.
«Теперь наши шансы на выход из группы очень невысоки, и если в понедельник (в матче с бельгийцами — прим. ТАСС) мы не возьмем очки,
В следующем туре сборная Шотландии на домашнем поле встретится с командой Бельгии 9 сентября. Матч между россиянами и шотландцами в Москве состоится 10 октября.
|Стив Кларк
|Станислав Черчесов
|Джон Макгинн
|11′
|Артем Дзюба
|40′
|Стивен О`Доннел
|59′
|1
|Дэвид Маршалл
|1
|Маринату Гильерме
|2
|Стивен О`Доннел
|2
|Мариу Фернандес
|3
|Эндрю Робертсон
|13
|Федор Кудряшов
|4
|Чарли Малгрю
|5
|Андрей Семенов
|5
|Лайам Купер
46′
|14
|Георгий Джикия
|10
|Каллум Макгрегор
|18
|Юрий Жирков
|9
|Оливер Макберни
|7
|Магомед Оздоев
|11
|Райан Фрэйзер
|22
|Артем Дзюба
|6
|Скотт Мактоминэй
78′
|20
|Алексей Ионов
80′
|19
|Мэтт Филлипс
|21
|Александр Ерохин
|7
|Джеймс Форрест
62′
|11
|Роман Зобнин
55′66′
|16
|Кенни Маклин
70′
|8
|Дмитрий Баринов
71′
|8
|Джон Макгинн
62′
|17
|Александр Головин
89′
|20
|Райан Кристи
|10
|Ильзат Ахметов
90′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|9
|13
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|2
|6
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос(Греция)
|Боковой судья
|Полихронис Костарас(Греция)
|Боковой судья
|Лазарос Димитриадис(Греция)