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00:52 (мск), источник: ТАСС

Кларк: Шотландские футболисты позволили россиянам диктовать условия игры

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная Шотландии по футболу позволила россиянам диктовать условия игры. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер шотландцев Стив Кларк.

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Шотландцы проиграли россиянам дома в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:2, несмотря на то, что первыми открыли счет.

«Я разочарован — мы хорошо готовились и хорошо начали матч, и нам нужно понять, почему так все получилось. Мы позволили сборной России диктовать игру, и не понимаю, почему мы стали нервничать. Только к концу игры стало что-то получаться, и мы добились права на опасный штрафной», — сказал Кларк.

Сборная Шотландии находится на четвертом месте после пяти матчей в группе I, отставая от второго места, на котором находятся россияне, на шесть очков.

«Теперь наши шансы на выход из группы очень невысоки, и если в понедельник (в матче с бельгийцами — прим. ТАСС) мы не возьмем очки, по-видимому, еврокампания будет проиграна. Есть еще надежда сыграть с командой Бельгии вничью и победить в Москве. Тогда, возможно, мы квалифицируемся», — подчеркнул тренер.

В следующем туре сборная Шотландии на домашнем поле встретится с командой Бельгии 9 сентября. Матч между россиянами и шотландцами в Москве состоится 10 октября.

Шотландия
1:2
Первый тайм: 1:1
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I6.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Hampden Park
Главные тренеры
Стив КларкСтанислав Черчесов
Голы
Джон Макгинн11′
Артем Дзюба40′
Стивен О`Доннел59′
Составы команд
1Дэвид Маршалл
1Маринату Гильерме
2Стивен О`Доннел
2Мариу Фернандес
3Эндрю Робертсон
13Федор Кудряшов
4Чарли Малгрю
5Андрей Семенов
5Лайам Купер
46′
14Георгий Джикия
10Каллум Макгрегор
18Юрий Жирков
9Оливер Макберни
7Магомед Оздоев
11Райан Фрэйзер
22Артем Дзюба
6Скотт Мактоминэй
78′
20Алексей Ионов
80′
19Мэтт Филлипс
21Александр Ерохин
7Джеймс Форрест
62′
11Роман Зобнин
55′66′
16Кенни Маклин
70′
8Дмитрий Баринов
71′
8Джон Макгинн
62′
17Александр Головин
89′
20Райан Кристи
10Ильзат Ахметов
90′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты9
13Удары (всего)16
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины2
6Угловые9
11Фолы15
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнастасиос Сидиропулос(Греция)
Боковой судьяПолихронис Костарас(Греция)
Боковой судьяЛазарос Димитриадис(Греция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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