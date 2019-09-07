Кларк: Шотландские футболисты позволили россиянам диктовать условия игры

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Шотландцы проиграли россиянам дома в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:2, несмотря на то, что первыми открыли счет.

«Я разочарован — мы хорошо готовились и хорошо начали матч, и нам нужно понять, почему так все получилось. Мы позволили сборной России диктовать игру, и не понимаю, почему мы стали нервничать. Только к концу игры стало что-то получаться, и мы добились права на опасный штрафной», — сказал Кларк.

Сборная Шотландии находится на четвертом месте после пяти матчей в группе I, отставая от второго места, на котором находятся россияне, на шесть очков.

«Теперь наши шансы на выход из группы очень невысоки, и если в понедельник (в матче с бельгийцами — прим. ТАСС) мы не возьмем очки, по-видимому, еврокампания будет проиграна. Есть еще надежда сыграть с командой Бельгии вничью и победить в Москве. Тогда, возможно, мы квалифицируемся», — подчеркнул тренер.