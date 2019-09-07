Германия в шоке от Промеса и Голландии
Обзор пятничных матчей Евро-2020.
Обзор пятничных матчей Евро-2020.
Группа C. Германия — Голландия — 2:4 (Гнабри, 9. Кроос, 73, с пенальти — Де Йонг, 59. Та, 66, автогол. Мален, 79. Вейналдум, 90). Эстония — Белоруссия — 1:2 (Сорга, 54 — Наумов, 48. Скавыш, 90+2).
В первом тайме главного матча дня показалось, что от команды Кумана, которая меньше года назад уничтожила немцев на своем поле в Лиге наций (3:0), не осталось и следа. Промес и Дюмфрис лениво передвигались на флангах, Бабель и Депай ничего не могли придумать впереди. Несколько хороших навесов прерывали центральные защитники сборной Германии, а креатив в полузащите разбивался о Киммиха и Крооса. Голландцев было жалко, им не хватало скорости, не было никакого взаимодействия между линиями, про удары даже не хочется говорить.
Невозможно предположить, что случилось с командой в перерыве, какие слова нашел Куман, но во втором тайме все механизмы игры неожиданно заработали. В атаке появилась резкость, креатив, нестандартные решения. Сначала это продемонстрировал новоиспеченный каталонец
Учитывая турнирный расклад, Голландии нужна была только победа. Куман доверился 20-летнему нападающему ПСВ Дониеллу Малену, выпустив его вместо
На этом голландцы не остановились, в самом конце забили еще. Убедительная победа, и теперь они на втором месте в группе.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Северная Ирландия
|4
|4
|0
|0
|7–2
|12
|2. Германия
|4
|3
|0
|1
|15–6
|9
|3. Голландия
|3
|2
|0
|1
|10–5
|6
|4. Белоруссия
|5
|1
|0
|4
|3–10
|3
|5. Эстония
|4
|0
|0
|4
|2–14
|0
Группа Е. Словакия — Хорватия — 0:4 (Влашич, 45 Перишич, 46. Петкович, 72. Ловрен, 89). Уэльс — Азербайджан — 2:1 (Пашаев, 26, автогол. Бэйл, 84 — Эмрели, 58).
Хорваты пока явно не активировали режим
Этот матч был интересен еще противостоянием хавбеков из РПЛ: один — лидер ЦСКА, другой — Роберт Мак, запасной «Зенита». Из преимуществ Словакии — надежная оборона: два пропущенных мяча в трех матчах и уверенная победа над той же Венгрией, лидером группы, 2:0. Так еще и Азербайджану команда Павла Хапалы забила 5 мячей.
Но выигрывает как известно тот, кто реализует свои шансы. При относительно равном первом тайме моментом воспользовался Влашич, пробив с линии штрафной.
Гол в раздевалку пришелся не к месту, но его закономерность подтвердило начало второго тайма. Очередная атака хорватов, дальний удар — и с помощью рикошета мяч оказался в воротах.
Словаки сразу сникли. Не помог даже Мак, который провел не самый выдающийся матч и был заменен за 10 минут до конца. Возможно, сказывается отсутствие игровой практики, но в «Зените» ее не предвидится. А хорваты догнали венгров, и теперь делят с ними первое место.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Венгрия
|4
|3
|0
|1
|6–4
|9
|2. Хорватия
|4
|3
|0
|1
|9–4
|9
|3. Уэльс
|4
|2
|0
|2
|4–4
|6
|4. Словакия
|4
|2
|0
|2
|7–6
|6
|5. Азербайджан
|4
|0
|0
|4
|4–12
|0
Группа G. Словения — Польша — 2:0 (Струна, 35. Шпорар). Австрия — Латвия — 6:0 (Арнаутович, 7; 53. Забитцер, 13. Штейнбор, 76, в свои ворота. Лаймер, 80. Грегорич, 84).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Польша
|5
|4
|0
|1
|8–2
|12
|2. Австрия
|5
|3
|0
|2
|13–6
|9
|3. Словения
|5
|2
|2
|1
|9–3
|8
|4. Израиль
|5
|2
|2
|1
|9–8
|8
|5. Македония
|5
|1
|2
|2
|6–8
|5
|6. Латвия
|5
|0
|0
|5
|1–19
|0
Группа I.
Едва ли стоило ожидать, что на
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бельгия
|5
|5
|0
|0
|15–1
|15
|2. Россия
|5
|4
|0
|1
|17–4
|12
|3. Казахстан
|5
|2
|1
|2
|8–8
|7
|4. Шотландия
|5
|2
|0
|3
|5–9
|6
|5. Кипр
|5
|1
|1
|3
|7–6
|4
|6. Сан-Марино
|5
|0
|0
|5
|0–24
|0