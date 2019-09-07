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10:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Германия в шоке от Промеса и Голландии

Обзор пятничных матчей Евро-2020.

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Источник: Reuters

Куман вдохновил новичка на гол?

Группа C. Германия — Голландия — 2:4 (Гнабри, 9. Кроос, 73, с пенальти — Де Йонг, 59. Та, 66, автогол. Мален, 79. Вейналдум, 90). Эстония — Белоруссия — 1:2 (Сорга, 54 — Наумов, 48. Скавыш, 90+2).

В первом тайме главного матча дня показалось, что от команды Кумана, которая меньше года назад уничтожила немцев на своем поле в Лиге наций (3:0), не осталось и следа. Промес и Дюмфрис лениво передвигались на флангах, Бабель и Депай ничего не могли придумать впереди. Несколько хороших навесов прерывали центральные защитники сборной Германии, а креатив в полузащите разбивался о Киммиха и Крооса. Голландцев было жалко, им не хватало скорости, не было никакого взаимодействия между линиями, про удары даже не хочется говорить.

Невозможно предположить, что случилось с командой в перерыве, какие слова нашел Куман, но во втором тайме все механизмы игры неожиданно заработали. В атаке появилась резкость, креатив, нестандартные решения. Сначала это продемонстрировал новоиспеченный каталонец Найджел-Де Йонг, который замкнул прострел с фланга. Дальше гости показали класс во время розыгрыша углового. Ван Дейк продавил соперника и должен был забивать сам. Чуть не повезло. Но несколько секунд спустя мяч от ноги Та все-таки залетел в ворота.

Учитывая турнирный расклад, Голландии нужна была только победа. Куман доверился 20-летнему нападающему ПСВ Дониеллу Малену, выпустив его вместо Мартена-де Рона. И тот не подвел, оказавшись в нужном месте во время передачи Депая. Конечно, все сделал Мемфис, выдав изумительный пас. Тренерскому штабу «Зенита» стоит внимательно присмотреться к игроку «Лиона».

На этом голландцы не остановились, в самом конце забили еще. Убедительная победа, и теперь они на втором месте в группе.

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ИВНПМО
1. Северная Ирландия44007–212
2. Германия430115–69
3. Голландия320110–56
4. Белоруссия51043–103
5. Эстония40042–140

Хорваты возвращаются?

Группа Е. Словакия — Хорватия — 0:4 (Влашич, 45 Перишич, 46. Петкович, 72. Ловрен, 89). Уэльс — Азербайджан — 2:1 (Пашаев, 26, автогол. Бэйл, 84 — Эмрели, 58).

Хорваты пока явно не активировали режим вице-чемпионов мира. Иначе пропущенный гол от Азербайджана и поражение от Венгрии — 1:2 объяснить сложно. При том, что костяк игроков, которые играли в финале чуть больше года назад, не изменился. Модрич и Брозович по-прежнему отвечают за центр поля, на флангах Перишич, Ребич. Плюс добавился полузащитник ЦСКА Влашич.

Этот матч был интересен еще противостоянием хавбеков из РПЛ: один — лидер ЦСКА, другой — Роберт Мак, запасной «Зенита». Из преимуществ Словакии — надежная оборона: два пропущенных мяча в трех матчах и уверенная победа над той же Венгрией, лидером группы, 2:0. Так еще и Азербайджану команда Павла Хапалы забила 5 мячей.

Но выигрывает как известно тот, кто реализует свои шансы. При относительно равном первом тайме моментом воспользовался Влашич, пробив с линии штрафной.

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Гол в раздевалку пришелся не к месту, но его закономерность подтвердило начало второго тайма. Очередная атака хорватов, дальний удар — и с помощью рикошета мяч оказался в воротах.

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Словаки сразу сникли. Не помог даже Мак, который провел не самый выдающийся матч и был заменен за 10 минут до конца. Возможно, сказывается отсутствие игровой практики, но в «Зените» ее не предвидится. А хорваты догнали венгров, и теперь делят с ними первое место.


ИВНПМО
1. Венгрия43016–49
2. Хорватия43019–49
3. Уэльс42024–46
4. Словакия42027–66
5. Азербайджан40044–120

Группа G. Словения — Польша — 2:0 (Струна, 35. Шпорар). Австрия — Латвия — 6:0 (Арнаутович, 7; 53. Забитцер, 13. Штейнбор, 76, в свои ворота. Лаймер, 80. Грегорич, 84).


ИВНПМО
1. Польша54018–212
2. Австрия530213–69
3. Словения52219–38
4. Израиль52219–88
5. Македония51226–85
6. Латвия50051–190

Группа I. Сан-Марино — Бельгия — 0:4 (Батшуайи, 43; 90+2. Мертенс, 57. Шадли, 63). Кипр — Казахстан — 1:1 (Сотириу, 39 — Щеткин, 2).

Едва ли стоило ожидать, что на Сан-Марино лидер группы, в которой выступает сборная России, прервет свою победную серию. Правда, с первым голом бельгийцы затянули. Хозяева достойно отбивались, но все же пропустили. Во втором тайме ход игры шел уже по стандартному сценарию. Есть пятая победа в пяти матчах!

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ИВНПМО
1. Бельгия550015–115
2. Россия540117–412
3. Казахстан52128–87
4. Шотландия52035–96
5. Кипр51137–64
6. Сан-Марино50050–240
Германия
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