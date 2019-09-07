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14:23 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Сборная России не станет недооценивать команду Казахстана

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по футболу подойдет к матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана без недооценки соперника. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

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В пятницу сборная России в Глазго одержала победу над шотландцами со счетом 2:1. Против казахстанцев национальная команда сыграет 9 сентября в Калининграде.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 9.09.2019, 21:45

Россия-Казахстан-

«В отборочном раунде слабых соперников не бывает, потому что любая из тех команд, что играют, может преподнести сюрприз, — сказал Прядкин. — Ребята относятся к матчам со всей ответственностью, мы видим их настрой».

«Думаю, никакого шапкозакидательства не будет. Сборная Казахстана — непростая команда, хоть мы и выиграли в Нур-Султане с достаточно хорошим счетом (в марте команда Станислава Черчесова одержала победу со счетом 4:0 — прим. ТАСС), но уверен, что никакой недооценки нашего соседа не будет. Думаю, все это прекрасно понимают», — добавил Прядкин.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0).

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