Прядкин: Сборная России не станет недооценивать команду Казахстана

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В пятницу сборная России в Глазго одержала победу над шотландцами со счетом 2:1. Против казахстанцев национальная команда сыграет 9 сентября в Калининграде.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 9.09.2019, 21:45 Россия - Казахстан -

«В отборочном раунде слабых соперников не бывает, потому что любая из тех команд, что играют, может преподнести сюрприз, — сказал Прядкин. — Ребята относятся к матчам со всей ответственностью, мы видим их настрой».

«Думаю, никакого шапкозакидательства не будет. Сборная Казахстана — непростая команда, хоть мы и выиграли в Нур-Султане с достаточно хорошим счетом (в марте команда Станислава Черчесова одержала победу со счетом 4:0 — прим. ТАСС), но уверен, что никакой недооценки нашего соседа не будет. Думаю, все это прекрасно понимают», — добавил Прядкин.