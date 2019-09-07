Прядкин: Сборная России не станет недооценивать команду Казахстана

В пятницу сборная России в Глазго одержала победу над шотландцами со счетом 2:1. Против казахстанцев национальная команда сыграет 9 сентября в Калининграде.
«В отборочном раунде слабых соперников не бывает, потому что любая из тех команд, что играют, может преподнести сюрприз, — сказал Прядкин. — Ребята относятся к матчам со всей ответственностью, мы видим их настрой».
«Думаю, никакого шапкозакидательства не будет. Сборная Казахстана — непростая команда, хоть мы и выиграли в Нур-Султане с достаточно хорошим счетом (в марте команда Станислава Черчесова одержала победу со счетом 4:0 — прим. ТАСС), но уверен, что никакой недооценки нашего соседа не будет. Думаю, все это прекрасно понимают», — добавил Прядкин.
После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0).