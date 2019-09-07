Футболисты сборной Косово победили команду Чехии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Косово дома одержали волевую победу над командой Чехии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Футболисты сборной Косово дома одержали волевую победу над командой Чехии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Встреча группы A, прошедшая в Приштине, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Ведат Мурики (на 20-й минуте) и Мергим Войвода (67). У гостей отличился Патрик Шик (16).
Сборная Косово после четырех матчей с 8 очками лидирует в группе, на втором месте располагается команда Англии (6), имеющая две игры в запасе, чехи (6) идут на третьей строчке. Сборная Косово в следующем матче 10 сентября сыграет в гостях с англичанами, а команда Чехии в этот же день встретится на выезде с черногорцами.
|Бернар Шалланд
|Ярослав Шилгавы
|Ведат Муричи
|20′
|Патрик Шик
|16′
|Мергим Войвода
|67′
|12
|Ариянет Мурич
|1
|Томаш Вацлик
|2
|Флоран Хадергьонай
|2
|Павел Кадержабек
|3
|Фидан Алити
|3
|Ондржей Челустка
18′
|13
|Амир Ррахмани
|17
|Марек Сухи
|15
|Мергим Войвода
|18
|Ян Боржил
|4
|Идриз Воца
|8
|Владимир Дарида
|9
|Берсант Целина
|14
|Якуб Янкто
|18
|Ведат Муричи
15′
|15
|Томаш Соучек
|8
|Бесар Халими
87′
|12
|Лукаш Масопуст
77′80′
|6
|Анель Раскай
|20
|Мартин Долежал
|11
|Эльбасан Рашани
51′
|21
|Алекс Крал
72′
|14
|Валон Бериша
|10
|Йозеф Хушбауэр
|22
|Эдон Жегрова
56′
|19
|Патрик Шик
61′
|10
|Флоран Муслия
|11
|Михаэль Крменчик
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Данни Маккели(Нидерланды)