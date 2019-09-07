Футболисты сборной Косово победили команду Чехии в матче отбора ЕВРО-2020

Встреча группы A, прошедшая в Приштине, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Ведат Мурики (на 20-й минуте) и Мергим Войвода (67). У гостей отличился Патрик Шик (16).

Сборная Косово после четырех матчей с 8 очками лидирует в группе, на втором месте располагается команда Англии (6), имеющая две игры в запасе, чехи (6) идут на третьей строчке. Сборная Косово в следующем матче 10 сентября сыграет в гостях с англичанами, а команда Чехии в этот же день встретится на выезде с черногорцами.