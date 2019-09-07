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18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной Косово победили команду Чехии в матче отбора ЕВРО-2020

Футболисты сборной Косово дома одержали волевую победу над командой Чехии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Встреча группы A, прошедшая в Приштине, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Ведат Мурики (на 20-й минуте) и Мергим Войвода (67). У гостей отличился Патрик Шик (16).

Сборная Косово после четырех матчей с 8 очками лидирует в группе, на втором месте располагается команда Англии (6), имеющая две игры в запасе, чехи (6) идут на третьей строчке. Сборная Косово в следующем матче 10 сентября сыграет в гостях с англичанами, а команда Чехии в этот же день встретится на выезде с черногорцами.

Косово
2:1
Первый тайм: 1:1
Чехия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A7.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Fadil Vokrri Stadium
Главные тренеры
Бернар ШалландЯрослав Шилгавы
Голы
Ведат Муричи20′
Патрик Шик16′
Мергим Войвода67′
Составы команд
12Ариянет Мурич
1Томаш Вацлик
2Флоран Хадергьонай
2Павел Кадержабек
3Фидан Алити
3Ондржей Челустка
18′
13Амир Ррахмани
17Марек Сухи
15Мергим Войвода
18Ян Боржил
4Идриз Воца
8Владимир Дарида
9Берсант Целина
14Якуб Янкто
18Ведат Муричи
15′
15Томаш Соучек
8Бесар Халими
87′
12Лукаш Масопуст
77′80′
6Анель Раскай
20Мартин Долежал
11Эльбасан Рашани
51′
21Алекс Крал
72′
14Валон Бериша
10Йозеф Хушбауэр
22Эдон Жегрова
56′
19Патрик Шик
61′
10Флоран Муслия
11Михаэль Крменчик
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)12
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
10Угловые3
16Фолы15
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДанни Маккели(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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