Исландия с крупным счетом обыграла Молдавию в матче отбора Евро-2020
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Исландии принимала сборную Молдавии.
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Исландии принимала сборную Молдавии.
Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий Колбейнн Сигторссон, отличившийся на 31-й минуте после передачи форварда Йона Дади Бодварссона. В начале второго тайма преимущество исландцев увеличил хавбек Биркир Бьярнасон. На 77-й минуте Бодварссон довёл счёт до разгромного.
Сборная Исландии, набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу группы H отборочного турнира Евро-2020, национальная команды Молдавии (3) занимает предпоследнее, пятое место.
|Эрик Хамрен
|Семен Альтман
|Колбейдн Сигтоурссон
|31′
|Биркир Бьяднасон
|55′
|Йоун Дади Бедварссон
|77′
|1
|Ханнес Тоур Халльдоурссон
|23
|Алексей Кошелев
|2
|Хьертур Херманнссон
|2
|Олег Рябчук
|6
|Рагнар Сигурдссон
|3
|Игорь Армаш
90+4′
|14
|Кари Ауднасон
|4
|Виктор Мудрак
|23
|Ари Фрейр Скуласон
|22
|Дину Граур
|10
|Гильфи Сигурдссон
|7
|Артур Ионицэ
|17
|Арон Гюннарссон
|9
|Евгений Чеботару
|21
|Арнор Траустасон
|16
|Александр Суворов
|8
|Биркир Бьяднасон
78′
|8
|Кэтэлин Карп
42′67′
|16
|Рунар Маур Сигюрьенссон
|15
|Ясер Цуркан
|9
|Колбейдн Сигтоурссон
63′
|11
|Раду Гынсарь
80′
|20
|Эмиль Халльфредссон
|17
|Константин Санду
|22
|Йоун Дади Бедварссон
84′
|14
|Вадим Чемыртан
65′
|19
|Видар Ерн Кьяртанссон
|20
|Максим Кожокару
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Жуан Пиньейру(Португалия)