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21:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Исландия с крупным счетом обыграла Молдавию в матче отбора Евро-2020

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Исландии принимала сборную Молдавии.

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Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Колбейнн Сигторссон, отличившийся на 31-й минуте после передачи форварда Йона Дади Бодварссона. В начале второго тайма преимущество исландцев увеличил хавбек Биркир Бьярнасон. На 77-й минуте Бодварссон довёл счёт до разгромного.

Сборная Исландии, набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу группы H отборочного турнира Евро-2020, национальная команды Молдавии (3) занимает предпоследнее, пятое место.

Исландия
3:0
Первый тайм: 1:0
Молдавия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H7.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Laugardalsvollur
Главные тренеры
Эрик ХамренСемен Альтман
Голы
Колбейдн Сигтоурссон31′
Биркир Бьяднасон55′
Йоун Дади Бедварссон77′
Составы команд
1Ханнес Тоур Халльдоурссон
23Алексей Кошелев
2Хьертур Херманнссон
2Олег Рябчук
6Рагнар Сигурдссон
3Игорь Армаш
90+4′
14Кари Ауднасон
4Виктор Мудрак
23Ари Фрейр Скуласон
22Дину Граур
10Гильфи Сигурдссон
7Артур Ионицэ
17Арон Гюннарссон
9Евгений Чеботару
21Арнор Траустасон
16Александр Суворов
8Биркир Бьяднасон
78′
8Кэтэлин Карп
42′67′
16Рунар Маур Сигюрьенссон
15Ясер Цуркан
9Колбейдн Сигтоурссон
63′
11Раду Гынсарь
80′
20Эмиль Халльфредссон
17Константин Санду
22Йоун Дади Бедварссон
84′
14Вадим Чемыртан
65′
19Видар Ерн Кьяртанссон
20Максим Кожокару
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)3
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые7
11Фолы12
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЖуан Пиньейру(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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