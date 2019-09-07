Футболисты сборной Англии разгромили команду Болгарии в отборе Евро-2020
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Футболисты сборной Англии разгромили команду Болгарии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Футболисты сборной Англии разгромили команду Болгарии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Встреча группы А, прошедшая в субботу в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей
Англичане одержали третью победу в трех проведенных матчах и возглавляют таблицу группы с 9 очками в активе. Сборная Болгарии потерпела третье поражение кряду и занимает последнее место в таблице с 2 очками в активе.
В следующем отборочном матче сборная Англии 10 сентября примет на «Уэмбли» команду Косово, а сборная Болгарии 11 октября встретится на выезде с командой Черногории.
|Гарет Саутгейт
|Красимир Балаков
|Харри Кейн
|24′
|Харри Кейн
|50′
|Рахим Стерлинг
|55′
|Харри Кейн
|73′
|1
|Джордан Пикфорд
|23
|Пламен Илиев
|2
|Киран Триппьер
|2
|Страхил Попов
|3
|Дэнни Роуз
90+3′
|14
|Антон Недялков
|5
|Майкл Кин
30′
|15
|Васил Божиков
|6
|Харри Магуайр
|9
|Кристальду Фариас Вандерсон
|10
|Росс Баркли
|8
|Георгий Сармов
|11
|Маркус Рэшфорд
|10
|Ивелин Попов
|4
|Деклан Райс
|16
|Кристиян Малинов
|8
|Джордан Хендерсон
67′
|5
|Николай Бодуров
36′65′
|18
|Мэйсон Маунт
|3
|Кристиан Димитров
|7
|Рахим Стерлинг
71′
|18
|Галин Иванов
83′
|21
|Джейдон Санчо
|19
|Даниел Младенов
|9
|Харри Кейн
77′
|7
|Марселу Насименту Марселинью
67′
|19
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|11
|Кирил Десподов
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)