Футболисты сборной Англии разгромили команду Болгарии в отборе Евро-2020

Встреча группы А, прошедшая в субботу в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Харри Кейн (24-я, 50-я и 73-я минуты), забивший свой второй и третий мячи с пенальти. Также отличился Рахим Стерлинг (55).