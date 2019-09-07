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21:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной Англии разгромили команду Болгарии в отборе Евро-2020

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Футболисты сборной Англии разгромили команду Болгарии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Источник: Reuters

Встреча группы А, прошедшая в субботу в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Харри Кейн (24-я, 50-я и 73-я минуты), забивший свой второй и третий мячи с пенальти. Также отличился Рахим Стерлинг (55).

Англичане одержали третью победу в трех проведенных матчах и возглавляют таблицу группы с 9 очками в активе. Сборная Болгарии потерпела третье поражение кряду и занимает последнее место в таблице с 2 очками в активе.

В следующем отборочном матче сборная Англии 10 сентября примет на «Уэмбли» команду Косово, а сборная Болгарии 11 октября встретится на выезде с командой Черногории.

Англия
4:0
Первый тайм: 1:0
Болгария
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A7.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Wembley
Главные тренеры
Гарет СаутгейтКрасимир Балаков
Голы
Харри Кейн24′
Харри Кейн50′
Рахим Стерлинг55′
Харри Кейн73′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
23Пламен Илиев
2Киран Триппьер
2Страхил Попов
3Дэнни Роуз
90+3′
14Антон Недялков
5Майкл Кин
30′
15Васил Божиков
6Харри Магуайр
9Кристальду Фариас Вандерсон
10Росс Баркли
8Георгий Сармов
11Маркус Рэшфорд
10Ивелин Попов
4Деклан Райс
16Кристиян Малинов
8Джордан Хендерсон
67′
5Николай Бодуров
36′65′
18Мэйсон Маунт
3Кристиан Димитров
7Рахим Стерлинг
71′
18Галин Иванов
83′
21Джейдон Санчо
19Даниел Младенов
9Харри Кейн
77′
7Марселу Насименту Марселинью
67′
19Алекс Окслейд-Чемберлен
11Кирил Десподов
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)4
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
12Фолы7
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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