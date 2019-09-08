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00:24 (мск), источник: ТАСС

Сборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020

ТАСС, 7 сентября. Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча прошла на арене «Стад де Франс».

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Дублем в матче отметился Кингсли Коман (8-я и 68-я минуты), по одному голу забили Оливье Жиру (27) и Нанитамо Иконе (85), у гостей с пенальти отличился Сокол Чикалеши (90+1). На 37-й минуте матча футболист сборной Франции Антуан Гризманн не сумел реализовать пенальти.

В турнирной таблице группы H лидируют французы, набравшие после пяти матчей 12 очков, сборная Албании идет на четвертой строчке, в активе команды 6 очков. В следующем туре французы сыграют дома с Андоррой 10 сентября, команда Албании в этот же день примет сборную Исландии.

В другом матче группы H сборная Турции на последних минутах вырвала победу у команды Андорры (1:0), а исландцы крупно победили молдаван (3:0). В группе В сборная Португалии в гостях переиграла команду Сербии (4:2), а команда Украины разгромила сборную Литвы (3:0). В группе А сборная Англии разгромно победила команду Болгарии (4:0), а команда Чехии проиграла сборной Косова (1:2).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Франция
4:1
Первый тайм: 2:0
Албания
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H7.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Stade de France
Главные тренеры
Дидье ДешамЭдоардо Рейя
Голы
Кингсли Коман8′
Соколь Чикалеши90′
Оливье Жиру27′
Кингсли Коман68′
Жонатан Иконе85′
Нереализованные пенальти
Антуан Гризманн37′
Составы команд
1Юго Ллорис
23Томас Стракоша
2Бенжамен Павар
4Эльсеид Хюсай
4Рафаэль Варан
21Одисе Роши
19Клеман Лангле
6Берат Джимсити
7Антуан Гризманн
15Мергим Маврай
9Оливье Жиру
18Ардиан Исмайли
12Корентен Толиссо
7Кейди Баре
14Блез Матюиди
11Мюрто Узуни
21Люка Эрнандез
80′
2Юльбер Рамадани
53′
3Люка Динь
9Клаус Гьясула
66′
11Кингсли Коман
77′
22Амир Абраши
73′
22Жонатан Иконе
14Таулант Джака
78′
8Тома Лемар
84′
19Беким Балай
62′
18Набиль Фекир
16Соколь Чикалеши
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)2
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
15Фолы7
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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