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00:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Португалии победила команду Сербии в матче отбора ЧЕ-2020

Футболисты сборной Португалии нанесли поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: AP 2019

Встреча группы В в Белграде завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Голы в составе сборной Португалии забили Виллиам Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гедеш (58-я), Криштиану Роналду (80-я) и Бернарду Силва (86-я). У сербской команды голы на счету Николы Миленковича (68-я) и Александара Митровича (85-я).

Португальцы, набравшие пять очков в трех матчах, поднялись на второе место в таблице группы, отставая на восемь баллов от сборной Украины, которая провела уже пять игр. Сербы идут четвертыми с четырьмя очками после четырех встреч.

Следующий матч в отборе чемпионата Европы сборная Португалии проведет 10 сентября на выезде с командой Литвы. Сербы в этот же день сыграют в гостях со сборной Люксембурга.

Сербия
2:4
Первый тайм: 0:1
Португалия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B7.09.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Любиша ТумбаковичФернанду Сантуш
Голы
Никола Миленкович68′
Виллиам Карвалью42′
Александр Митрович85′
Гонсалу Гедеш58′
Криштиану Роналду80′
Бернарду Силва86′
Составы команд
1Марко Дмитрович
1Руй Патрисиу
18Никола Миленкович
5Рафаэл Геррейру
11Александр Коларов
65′
4Рубен Диаш
40′
5Матия Настасич
6Жозе Фонти
19Никола Максимович
10′
13Данилу Перейра
10Душан Тадич
14Виллиам Карвалью
89′
9Александр Митрович
10Бернарду Силва
21Неманья Матич
7Криштиану Роналду
14Дарко Лазович
59′
2Нелсон Семеду
65′
22Адем Ляич
20Жоау Канселу
17Филип Костич
83′
11Бруну Фернандеш
85′
6Александр Катаи
8Жоау Моутинью
4Лука Миливоевич
87′
17Гонсалу Гедеш
70′
8Лука Йович
23Жоау Феликс
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)15
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
12Фолы17
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжюнейт Чакыр(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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