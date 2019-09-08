Сборная Португалии победила команду Сербии в матче отбора ЧЕ-2020
Футболисты сборной Португалии нанесли поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Футболисты сборной Португалии нанесли поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Встреча группы В в Белграде завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Голы в составе сборной Португалии забили Виллиам Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гедеш (58-я), Криштиану Роналду (80-я) и Бернарду Силва (86-я). У сербской команды голы на счету Николы Миленковича (68-я) и Александара Митровича (85-я).
Португальцы, набравшие пять очков в трех матчах, поднялись на второе место в таблице группы, отставая на восемь баллов от сборной Украины, которая провела уже пять игр. Сербы идут четвертыми с четырьмя очками после четырех встреч.
Следующий матч в отборе чемпионата Европы сборная Португалии проведет 10 сентября на выезде с командой Литвы. Сербы в этот же день сыграют в гостях со сборной Люксембурга.
|Любиша Тумбакович
|Фернанду Сантуш
|Никола Миленкович
|68′
|Виллиам Карвалью
|42′
|Александр Митрович
|85′
|Гонсалу Гедеш
|58′
|Криштиану Роналду
|80′
|Бернарду Силва
|86′
|1
|Марко Дмитрович
|1
|Руй Патрисиу
|18
|Никола Миленкович
|5
|Рафаэл Геррейру
|11
|Александр Коларов
65′
|4
|Рубен Диаш
40′
|5
|Матия Настасич
|6
|Жозе Фонти
|19
|Никола Максимович
10′
|13
|Данилу Перейра
|10
|Душан Тадич
|14
|Виллиам Карвалью
89′
|9
|Александр Митрович
|10
|Бернарду Силва
|21
|Неманья Матич
|7
|Криштиану Роналду
|14
|Дарко Лазович
59′
|2
|Нелсон Семеду
65′
|22
|Адем Ляич
|20
|Жоау Канселу
|17
|Филип Костич
83′
|11
|Бруну Фернандеш
85′
|6
|Александр Катаи
|8
|Жоау Моутинью
|4
|Лука Миливоевич
87′
|17
|Гонсалу Гедеш
70′
|8
|Лука Йович
|23
|Жоау Феликс
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр(Турция)