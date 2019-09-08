Сборная Португалии победила команду Сербии в матче отбора ЧЕ-2020

Источник: AP 2019

Встреча группы В в Белграде завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Голы в составе сборной Португалии забили Виллиам Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гедеш (58-я), Криштиану Роналду (80-я) и Бернарду Силва (86-я). У сербской команды голы на счету Николы Миленковича (68-я) и Александара Митровича (85-я).

Португальцы, набравшие пять очков в трех матчах, поднялись на второе место в таблице группы, отставая на восемь баллов от сборной Украины, которая провела уже пять игр. Сербы идут четвертыми с четырьмя очками после четырех встреч.