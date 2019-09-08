В продаже осталось менее тысячи билетов на футбольный матч Россия — Казахстан

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Около 35 тыс. билетов реализовано на матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана, в продаже осталось меньше тысячи билетов. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).