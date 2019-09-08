Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Армения
Босния и Герцеговина
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Балтика
10
Футбол. Сборные
2-й тайм
Кения
Уганда
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Химки
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Грузия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Румыния
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Испания
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Финляндия
Италия
Все события
Фоторепортажи
10Топ-10 дорогих трансферов РПЛ летом-2019. Здесь — только один россиянин
8Нурмагомедов ответил на вопросы, Порье провел тренировку
15:42 (мск), источник: ТАСС

В продаже осталось менее тысячи билетов на футбольный матч Россия — Казахстан

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Около 35 тыс. билетов реализовано на матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана, в продаже осталось меньше тысячи билетов. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч между сборными России и Казахстана пройдет 9 сентября (начало — 21:45 мск) на стадионе «Калининград», который вмещает 35 212 человек.

«В продаже осталось меньше тысячи билетов на предстоящий матч», — сообщил сотрудник пресс-службы РФС.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Доминатор. Хабиба невозможно победить, это машина
Скандалист и миллионер: «Поганый русский» вернул веру в теннис
Сумма отступных Месси — 700 миллионов, но он уйдет бесплатно
Черчесов: Изменения в составе? Играть готов каждый
Овечкин против американца и немца. Кто станет лучшим снайпером
«Он должен был душить до потери сознания». Хабиб после боя
Базаревич останется тренером сборной России по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь