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16:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Изменения в составе? Играть готов каждый

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — перед матчем с Казахстаном.

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— Весной перед Казахстаном была тревожная обстановка — ведь тогда соперник обыграл Шотландию крупно. Что поменялось для вас с тех пор?

— Тревожно было, наверное, вам. А у нас работа, которую мы ведем, не меняется. Сейчас Казахстан тоже качественно сыграл с Кипром и взял свои очки. Ничего не меняется в плане подготовки. Есть турнирная стратегия. Есть игра, к которой надо готовиться. Это матч отборочного цикла.

— Есть ли цифры по скоростной работе в матче с Шотландией? Убедили ли они вас? И какую работу проводите, чтобы и с Казахстаном держать высокий темп? Не наелась ли команда?

— Цифры получили. Они сопоставимы с матчами против Бельгии и Казахстана, но не сопоставимы с тем, что показывали на чемпионате мира. Тогда была месячная подготовка. Сейчас немного иначе все. Задача у нас простая. Второй матч хотим провести на высоком уровне — чтобы команда была свежая и бегущая. Над этим и работаем.

— Как отнеслись к победе над Шотландией в команде? Было воодушевление?

— Пять минут порадовались. А далее надо работать.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы часто раньше говорили, что к первому матчу тяжелее всех привести в одно состояние. В Шотландии вроде бы достигли быстро — все выглядели ровно. Какое состояние готовности было у главных героев — Дзюбы и Жиркова?

— Есть нюанс. Если кому-то что-то кажется мелочью, то нам кажется это серьезным. С Шотландией было на 1 день больше для подготовки по сравнению с Бельгией. 24 часа здесь решают.

— Будут ли изменения в составе?

— Тренировка прошла. Посмотрели на состояние команды. Утром врачи уже сказали, у кого что тянет и побаливает. Вечером еще есть время переработать и обсудить. Игра поздняя. Утром будет маленькая разминка, на которой точно оценим, кто в каком состоянии, и кто выйдет в максимальной готовности. Есть нюансы против Казахстана, команда отличается от Шотландии. Я увидел, что играть готов каждый. Чуть у Ионова побаливает икроножная мышца, в остальном все в рабочем режиме.

— Не боитесь недооценки соперника?

— Расставим все точки на теории. А недооценка — никогда об этом в команде не задумываемся. Есть работа, есть флаг, есть гимн. Надо максимально сконцентрироваться. Это отборочный матч чемпионата Европы.

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