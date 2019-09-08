Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть команду Боснии в отборе ЕВРО

Встреча группы J, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Генрих Мхитарян (3-я и 66-я минуты), также отличился Оганес Амбарцумян (77). Еще один мяч в воротах Боснии оказался в результате автогола Стипе Лончара (90+5). У гостей голы забили Эдин Джеко (13) и Амер Гояк (70).