Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть команду Боснии в отборе ЕВРО
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Армении на своем поле одержали победу над командой Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Армении на своем поле одержали победу над командой Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Встреча группы J, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Генрих Мхитарян (3-я и 66-я минуты), также отличился Оганес Амбарцумян (77). Еще один мяч в воротах Боснии оказался в результате автогола Стипе Лончара (90+5). У гостей голы забили Эдин Джеко (13) и Амер Гояк (70).
После шести матчей команда Армении занимает третье место в группе с девятью очками, сборная Боснии — четвертая (7). Лидирует команда Италии, одержавшая пять побед в пяти матчах, на втором месте — финны (12). Команда Греции занимает пятую строчку (4), замыкает таблицу сборная Лихтенштейна (0).
|Армен Гюльбудагянц
|Роберт Просинечки
|Генрих Мхитарян
|3′
|Эдин Джеко
|13′
|Генрих Мхитарян
|66′
|Амер Гояк
|70′
|Оганес Амбарцумян
|77′
|Степан Лончар
|90+5′
|16
|Арам Айрапетян
85′
|12
|Ибрахим Шехич
|3
|Вараздат Ароян
|3
|Эрмин Бичакчич
|15
|Айк Ишханян
|5
|Сеад Колашинац
|19
|Оганес Амбарцумян
|17
|Эрвин Зуканович
|10
|Геворг Казарян
33′
|10
|Миралем Пьянич
72′
|11
|Тигран Барсегян
|13
|Гойко Цимирот
|18
|Генрих Мхитарян
|14
|Амер Гояк
|22
|Саркис Адамян
|11
|Эдин Джеко
72′
|6
|Карлен Мкртчян
75′
|4
|Дарко Тодорович
85′
|5
|Артак Григорян
|16
|Риад Байич
|13
|Камо Оганесян
83′
|7
|Мухамед Бешич
45+1′80′
|14
|Арман Оганесян
|20
|Степан Лончар
|21
|Румян Овсепян
79′
|8
|Эдин Вишча
25′64′
|8
|Эрик Варданян
|9
|Харис Дульевич
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|19
|11
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)