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18:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть команду Боснии в отборе ЕВРО

ЕВРО-2020. Футболисты сборной Армении на своем поле одержали победу над командой Боснии и Герцеговины в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Источник: Reuters

Встреча группы J, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Генрих Мхитарян (3-я и 66-я минуты), также отличился Оганес Амбарцумян (77). Еще один мяч в воротах Боснии оказался в результате автогола Стипе Лончара (90+5). У гостей голы забили Эдин Джеко (13) и Амер Гояк (70).

После шести матчей команда Армении занимает третье место в группе с девятью очками, сборная Боснии — четвертая (7). Лидирует команда Италии, одержавшая пять побед в пяти матчах, на втором месте — финны (12). Команда Греции занимает пятую строчку (4), замыкает таблицу сборная Лихтенштейна (0).

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Армения
4:2
Первый тайм: 1:1
Босния и Герцеговина
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа J8.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Армен ГюльбудагянцРоберт Просинечки
Голы
Генрих Мхитарян3′
Эдин Джеко13′
Генрих Мхитарян66′
Амер Гояк70′
Оганес Амбарцумян77′
Степан Лончар90+5′
Составы команд
16Арам Айрапетян
85′
12Ибрахим Шехич
3Вараздат Ароян
3Эрмин Бичакчич
15Айк Ишханян
5Сеад Колашинац
19Оганес Амбарцумян
17Эрвин Зуканович
10Геворг Казарян
33′
10Миралем Пьянич
72′
11Тигран Барсегян
13Гойко Цимирот
18Генрих Мхитарян
14Амер Гояк
22Саркис Адамян
11Эдин Джеко
72′
6Карлен Мкртчян
75′
4Дарко Тодорович
85′
5Артак Григорян
16Риад Байич
13Камо Оганесян
83′
7Мухамед Бешич
45+1′80′
14Арман Оганесян
20Степан Лончар
21Румян Овсепян
79′
8Эдин Вишча
25′64′
8Эрик Варданян
9Харис Дульевич
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)19
11Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
9Фолы12
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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