Вороговский: Сборная Казахстана готова преподнести россиянам сюрприз

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Встреча состоится в Калининграде 9 сентября и начнется в 21:45 мск. Сборная России набрала 12 очков и занимает второе место в группе I, отставая от команды Бельгии на три балла. На третьем месте располагается сборная Казахстана (7 очков).

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«Мы просматривали прошлую игру в Нур-Султане, учли ошибки, проанализировали всё. Готовы преподнести сюрприз для сборной России, увезти отсюда очки. Победа или ничья? Посмотрим, как получится. Мы хорошо готовы физически, психологически, чтобы показать хороший футбол. Завтра для нас будет решающий матч. Вся команда будет биться на поле, выложится на 100 процентов. Будем биться за Казахстан, друг за друга, за наших болельщиков», — сказал Вороговский журналистам.