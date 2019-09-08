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21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вороговский: Сборная Казахстана готова преподнести россиянам сюрприз

ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Футболисты сборной Казахстана в матче против команды России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 готовы преподнести сюрприз, поскольку эта игра является решающей за выход в плей-офф, заявил защитник казахстанской сборной Ян Вороговский.

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Источник: Reuters

Встреча состоится в Калининграде 9 сентября и начнется в 21:45 мск. Сборная России набрала 12 очков и занимает второе место в группе I, отставая от команды Бельгии на три балла. На третьем месте располагается сборная Казахстана (7 очков).

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«Мы просматривали прошлую игру в Нур-Султане, учли ошибки, проанализировали всё. Готовы преподнести сюрприз для сборной России, увезти отсюда очки. Победа или ничья? Посмотрим, как получится. Мы хорошо готовы физически, психологически, чтобы показать хороший футбол. Завтра для нас будет решающий матч. Вся команда будет биться на поле, выложится на 100 процентов. Будем биться за Казахстан, друг за друга, за наших болельщиков», — сказал Вороговский журналистам.

Ранее сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром со счетом 1:1. «Хорошо начали матч с Кипром, забили быстрый гол, но потом была потеря концентрации. Мы могли добиться победы, потеряли два очка. Ничья, с другой стороны, тоже неплохо. Учли ошибки в этой игре, надеюсь, больше такого (ошибок в обороне) не повторится», — добавил футболист.

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