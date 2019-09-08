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21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Билек: Сборная Казахстана постарается не ошибаться в игре с россиянами

ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Футболисты сборной Казахстана в матче против команды России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 будут играть осторожно и постараются не совершать ошибок, сказал главный тренер казахстанской команды Михал Билек.

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Источник: AP 2019

Встреча состоится в Калининграде 9 сентября и начнется в 21:45 мск. Сборная России набрала 12 очков и занимает второе место в группе I, отставая от команды Бельгии на три балла. На третьем месте располагается сборная Казахстана (7 очков).

«Мы видели матч сборной России в Шотландии, видели, что бывает, когда россияне перехватывают мяч после потери в середине. Мы не будем нарываться, будем стараться не совершать ошибок. Но мы не планируем только защищаться, будем искать возможности для того, чтобы доставить мяч в атаку, и использовать моменты», — сказал Билек журналистам.

«У России очень хорошие футболисты, она фаворит наряду с Бельгией. На каждой позиции сильные игроки, на скамейке тоже. Уровень сборной России не в нашу пользу. Не думаю, что будут погодные условия, которые помешают показать хороший футбол», — добавил он.

Сборная Казахстана 6 сентября сыграла вничью с киприотами со счетом 1:1. «Надо сказать, что на Кипре провели тяжелый матч, потратили много сил. Возможно, будут изменения в составе. В первой игре с Россией нам тоже не хватило сил после матча с Шотландией», — отметил тренер.

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