Сборные Грузии и Дании не выявили победителя в матче отбора ЕВРО-2020
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Футболисты сборной Грузии на своем поле сыграли вничью с командой Дании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Футболисты сборной Грузии на своем поле сыграли вничью с командой Дании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Матч группы D, прошедший в Тбилиси, завершился со счетом 0:0.
В другой игре группы сборная Швейцарии дома разгромила со счетом 4:0 команду Гибралтара.
В группе F сборная Румынии на своем поле одержала победу над командой Мальты со счетом 1:0.