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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборные Грузии и Дании не выявили победителя в матче отбора ЕВРО-2020

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Футболисты сборной Грузии на своем поле сыграли вничью с командой Дании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: Reuters

Матч группы D, прошедший в Тбилиси, завершился со счетом 0:0.

В другой игре группы сборная Швейцарии дома разгромила со счетом 4:0 команду Гибралтара.

В группе F сборная Румынии на своем поле одержала победу над командой Мальты со счетом 1:0.

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